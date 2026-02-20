Джанни Инфантино: «Было удовольствием присутствовать на заседании Совета мира в Институте мира имени Трампа. Благодарю Трампа и членов Совета мира за приверженность миру»

Инфантино о Совете мира: спасибо Трампу за стремлению к миру, признание футбола.

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о работе Совета мира, созданного Дональдом Трампом для урегулирования конфликта в секторе Газа.

«Было удовольствием присутствовать на первом заседании Совета мира в Институте мира имени Дональда Трампа в Вашингтоне, округ Колумбия, где мы официально оформили знаковое институциональное партнерство между ФИФА и Советом мира с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Для меня большая честь быть объявленным членом Совета мира. Футбол – это универсальный язык мира, на котором говорят миллиарды людей, приносящий надежду, радость и единство.

После конфликта мы должны не только строить дома, дороги, больницы и школы, но и восстанавливать эмоции, доверие и веру. Благодаря этому партнерству ФИФА поможет восстановить и развить футбольную экосистему в Газе, создавая безопасные места для игры и возможности для молодых людей, чтобы они могли испытать счастье и надежду, которые приносит футбол.

Благодаря вовлечению сообщества, развитию молодежи и структурированным футбольным программам это партнерство отражает нашу общую веру в то, что футбол – это больше, чем просто игра. В преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года мы еще раз убеждаемся, что, объединяя мир, футбол также способствует установлению мира.

Я благодарю президента Трампа и всех мировых лидеров и членов Совета мира за вашу приверженность миру и единству, за признание роли футбола в восстановлении доверия и надежды», – написал Инфантино в соцсети.

Трамп про Инфантино, посетившего заседание Совета мира: «Тут главы стран и Джанни, глава футбола – не так уж плохо. ФИФА дала мне первую Премию мира, увидев, что Норвегия меня кинула»