46

Джанни Инфантино: «Было удовольствием присутствовать на заседании Совета мира в Институте мира имени Трампа. Благодарю Трампа и членов Совета мира за приверженность миру»

Инфантино о Совете мира: спасибо Трампу за стремлению к миру, признание футбола.

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о работе Совета мира, созданного Дональдом Трампом для урегулирования конфликта в секторе Газа.

«Было удовольствием присутствовать на первом заседании Совета мира в Институте мира имени Дональда Трампа в Вашингтоне, округ Колумбия, где мы официально оформили знаковое институциональное партнерство между ФИФА и Советом мира с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Для меня большая честь быть объявленным членом Совета мира. Футбол – это универсальный язык мира, на котором говорят миллиарды людей, приносящий надежду, радость и единство.

После конфликта мы должны не только строить дома, дороги, больницы и школы, но и восстанавливать эмоции, доверие и веру. Благодаря этому партнерству ФИФА поможет восстановить и развить футбольную экосистему в Газе, создавая безопасные места для игры и возможности для молодых людей, чтобы они могли испытать счастье и надежду, которые приносит футбол.

Благодаря вовлечению сообщества, развитию молодежи и структурированным футбольным программам это партнерство отражает нашу общую веру в то, что футбол – это больше, чем просто игра. В преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года мы еще раз убеждаемся, что, объединяя мир, футбол также способствует установлению мира.

Я благодарю президента Трампа и всех мировых лидеров и членов Совета мира за вашу приверженность миру и единству, за признание роли футбола в восстановлении доверия и надежды», – написал Инфантино в соцсети.

Трамп про Инфантино, посетившего заседание Совета мира: «Тут главы стран и Джанни, глава футбола – не так уж плохо. ФИФА дала мне первую Премию мира, увидев, что Норвегия меня кинула»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Джанни Инфантино
logoДональд Трамп
logoДжанни Инфантино
Политика
logoФИФА
logoСборная Палестины по футболу
logoсборная Израиля по футболу
logoЧМ-2026
соцсети
46 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Джанни половину зарплаты тратит на ополаскиватель для рта, сто процентов
Ответ arspurs9
Джанни половину зарплаты тратит на ополаскиватель для рта, сто процентов
Этому уже и ополаскиватель не нужен
Ответ arspurs9
Джанни половину зарплаты тратит на ополаскиватель для рта, сто процентов
Думаю не менее 90% :)) даже «модель» пропустившая через себя за сутки 1000 мужиков уступает ему в производительности.
Инфатино пожелал Трампу : чтобы Господь Бог вас охранял, а Святой Георгий сопутствовал во всех начинаниях, а Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу (с)
В то самое время когда авианосные группы США стягиваются чтобы вместе с Израилем ударить по Ирану ... этот Трампа вылизывает. А на костях 70 тысяч убитых Израилем палестинцев будут развивать " футбольную экосистему в Газе " ... без каких либо санкций к Израилю. Ни разу не лицемерие, и совсем не двойные стандарты
Ответ Фокс45
В то самое время когда авианосные группы США стягиваются чтобы вместе с Израилем ударить по Ирану ... этот Трампа вылизывает. А на костях 70 тысяч убитых Израилем палестинцев будут развивать " футбольную экосистему в Газе " ... без каких либо санкций к Израилю. Ни разу не лицемерие, и совсем не двойные стандарты
С другой стороны называть 70 тысяч погибших "палестинцами", которым Палестина не выдаёт гражданства и они официально "беженцы" - тоже лицемерие
Ответ Фокс45
В то самое время когда авианосные группы США стягиваются чтобы вместе с Израилем ударить по Ирану ... этот Трампа вылизывает. А на костях 70 тысяч убитых Израилем палестинцев будут развивать " футбольную экосистему в Газе " ... без каких либо санкций к Израилю. Ни разу не лицемерие, и совсем не двойные стандарты
Да да, такие же прогнозисты говорили что Трамп силой заберет Гренландию. А по факту чел уже не одну войну по миру остановил
Лидер Совета мира на днях может в связи с мирными инициативами начать бомбить Иран. По-дружески так
Скоро очередная порция мира в Иране
Главные бенефициары войн привержены миру. 😁а чего не вижу ссылок на «1984», которыми наша изрядно подгнившая «интеллигенция» щеголяла в 22 ом. «Война - это мир»? Ведь так?😁
У Дональда осталась какая-то точка, которую не облизал инфантильный?
Какая мерзость! Как можно так лизать на глазах всего мира! Про таких на Руси говорили, ни стыда, ни совести!
какой то лижущий задницу дурачок
Что ж он такой приторный
