  • Экс-форвард «Порту» Маккарти о словах Моуринью про Винисиуса: «Жозе признает свою ошибку, надеюсь. Он самый порядочный человек, под руководством которого играли африканцы»
Экс-форвард «Порту» Маккарти о словах Моуринью про Винисиуса: «Жозе признает свою ошибку, надеюсь. Он самый порядочный человек, под руководством которого играли африканцы»

Маккарти о словах про Винисиуса: надеюсь, Моуринью признает свою ошибку.

Экс-форвард ЮАР и «Порту» Бенни Маккарти считает, что Жозе Моуринью стоит извиниться за высказывания о Винисиусе Жуниоре.

«Бенфика», возглавляемая Моуринью, уступила «Реалу» (0:1) в стыковом матче Лиги чемпионов. Игру приостанавливали во втором тайме после того, как Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой.

После матча португальский тренер осудил празднование вингера «Реала» и заявил: «Что-то не так, потому что это происходит на каждом стадионе. На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается».

«Он мог бы разрешить ситуацию лучше или подобрать слова более удачно, но эмоции взяли верх.

Я знаю, что его заявление было очень неправильным. Но все мы люди, все мы совершаем ошибки.

Когда это исходит от человека, которого я знаю лично, и я знаю, как он относится к Африке, нашим людям и футболистам, которые играют за него… Он самый порядочный человек, под руководством которого когда-либо играл африканский футболист.

Я думаю, это была непростая эмоциональная реакция, возможно, он принял неправильное решение. Я надеюсь, что позже он скажет, что признает свою ошибку, потому что именно этого мне бы хотелось», – сказал Маккарти, выигравший ЛЧ с «Порту» Моуринью.

Моур сказал, как оно есть! Язык фактов! Какая здесь может быть ошибка? Какое неправильное решение? Сплотились все против него, как в мангале угольки
Ответ deimon7.7
Моур сказал, как оно есть! Язык фактов! Какая здесь может быть ошибка? Какое неправильное решение? Сплотились все против него, как в мангале угольки
Комментарий скрыт
"Он самый порядочный человек, под руководством которого когда-либо играл африканский футболист."

Бенни не может сложить 2+2. Жозе порядочный человек - это факт. Как факт и то, что сказал Жозе сейчас про ситуацию с Винисиусом.
Тяжёлый выбор для Бенни: вроде и Моуриньо не чужой, но и Вини одного цвета кожи. Хотя, по факту, Вини просто начал строить из себя жертву, рассчитывая получить из этого плюсы. Уже после множества раз до всех должно доходить, что защита вини делает их полезными идиотами
Ответ Name_1117078294
Тяжёлый выбор для Бенни: вроде и Моуриньо не чужой, но и Вини одного цвета кожи. Хотя, по факту, Вини просто начал строить из себя жертву, рассчитывая получить из этого плюсы. Уже после множества раз до всех должно доходить, что защита вини делает их полезными идиотами
Комментарий скрыт
Ответ Michael Jackson_1116618335
Комментарий скрыт
Вини поддерживают идиоты. Ты знаешь что такой расизм? Открой Википедию хотя бы и почитай. Никакого расизма не было.
Ошибка это поведение Виниссиуса! Сначала изображать обезьяну а потом обижаться что тебя называют обезьяной и обижаться на это надо умудриться...
"Масса Жозе лучший из белых господ, который у меня только был" - сказал Маккарти Освобожденный.
Осталось только в Фатиму на коленях проползти по Мраморной дорожке Моуру в знак покаяния !
Как же быстро все черно-белые и разноцветные люди доброй воли откликнулись и консолидировались .
От футболистов до министров буквально )
Ага, везде расизм, везде вы бедные несчастные
Он предложил Мауру встать ну ту сторону!????
Ответ T622222
Он предложил Мауру встать ну ту сторону!????
Нет, он предложил Моуру не лицемерить)

Там где появляется Моуриньо, тоже бывает скандалы и не ему указывать как праздновать голы.

Помните когда он выкинул Барсы из ЛЧ на Камп Ноу и его празднование?

И после этого, кулесы пишут, что Моуриньо красавчик… а вот бывшие игроки Барсы Анри и Тюрам «конченные гниды».

А ведь кулесы годами доказывали обратное 😁
Комментарий удален модератором
Ответ Michael Jackson_1116618335
Комментарий удален модератором
Моуриньо всегда уважали. А вот тот факт, что срабатывает стадный инстинкт по защите "своего" - вызывает больше вопросов и отсылает к временам плантаций.
Ответ Name_1117078294
Моуриньо всегда уважали. А вот тот факт, что срабатывает стадный инстинкт по защите "своего" - вызывает больше вопросов и отсылает к временам плантаций.
Глорье реала в силу возраста не умеет критически мыслить. Ну или конформисты. Или то и другое
«Под руководством которого играли африканцы»… звучит уже как-то подозрительно. Тюрам наверняка напрягся.
Рекомендуем