Экс-форвард «Порту» Маккарти о словах Моуринью про Винисиуса: «Жозе признает свою ошибку, надеюсь. Он самый порядочный человек, под руководством которого играли африканцы»
Экс-форвард ЮАР и «Порту» Бенни Маккарти считает, что Жозе Моуринью стоит извиниться за высказывания о Винисиусе Жуниоре.
«Бенфика», возглавляемая Моуринью, уступила «Реалу» (0:1) в стыковом матче Лиги чемпионов. Игру приостанавливали во втором тайме после того, как Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой.
После матча португальский тренер осудил празднование вингера «Реала» и заявил: «Что-то не так, потому что это происходит на каждом стадионе. На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается».
«Он мог бы разрешить ситуацию лучше или подобрать слова более удачно, но эмоции взяли верх.
Я знаю, что его заявление было очень неправильным. Но все мы люди, все мы совершаем ошибки.
Когда это исходит от человека, которого я знаю лично, и я знаю, как он относится к Африке, нашим людям и футболистам, которые играют за него… Он самый порядочный человек, под руководством которого когда-либо играл африканский футболист.
Я думаю, это была непростая эмоциональная реакция, возможно, он принял неправильное решение. Я надеюсь, что позже он скажет, что признает свою ошибку, потому что именно этого мне бы хотелось», – сказал Маккарти, выигравший ЛЧ с «Порту» Моуринью.
Бенни не может сложить 2+2. Жозе порядочный человек - это факт. Как факт и то, что сказал Жозе сейчас про ситуацию с Винисиусом.
Как же быстро все черно-белые и разноцветные люди доброй воли откликнулись и консолидировались .
От футболистов до министров буквально )
Там где появляется Моуриньо, тоже бывает скандалы и не ему указывать как праздновать голы.
Помните когда он выкинул Барсы из ЛЧ на Камп Ноу и его празднование?
И после этого, кулесы пишут, что Моуриньо красавчик… а вот бывшие игроки Барсы Анри и Тюрам «конченные гниды».
А ведь кулесы годами доказывали обратное 😁