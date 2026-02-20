Экс-форвард «Порту» Маккарти о словах Моуринью про Винисиуса: «Жозе признает свою ошибку, надеюсь. Он самый порядочный человек, под руководством которого играли африканцы»

Маккарти о словах про Винисиуса: надеюсь, Моуринью признает свою ошибку.

Экс-форвард ЮАР и «Порту» Бенни Маккарти считает, что Жозе Моуринью стоит извиниться за высказывания о Винисиусе Жуниоре .

«Бенфика», возглавляемая Моуринью, уступила «Реалу » (0:1) в стыковом матче Лиги чемпионов. Игру приостанавливали во втором тайме после того, как Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой.

После матча португальский тренер осудил празднование вингера «Реала» и заявил : «Что-то не так, потому что это происходит на каждом стадионе. На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается».

«Он мог бы разрешить ситуацию лучше или подобрать слова более удачно, но эмоции взяли верх.

Я знаю, что его заявление было очень неправильным. Но все мы люди, все мы совершаем ошибки.

Когда это исходит от человека, которого я знаю лично, и я знаю, как он относится к Африке, нашим людям и футболистам, которые играют за него… Он самый порядочный человек, под руководством которого когда-либо играл африканский футболист.

Я думаю, это была непростая эмоциональная реакция, возможно, он принял неправильное решение. Я надеюсь, что позже он скажет, что признает свою ошибку, потому что именно этого мне бы хотелось», – сказал Маккарти, выигравший ЛЧ с «Порту» Моуринью.