Кэррик о словах Рэтклиффа про мигрантов: «Равенство, разнообразие и уважение друг к другу – к этому «МЮ» стремится каждый день. Мы гордимся атмосферой и культурой в клубе»

Майкл Кэррик оценил слова Джима Рэтклиффа.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед » Майкл Кэррик прокомментировал высказывание Джима Рэтклиффа на тему иммигрантов в Великобритании.

Совладелец «Манчестер Юнайтед» заявил: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения» .

«Сэр Джим сделал заявление, клуб сделал заявление в ответ на него. Мне не следует ничего добавлять к этому. В этом отношении уже достаточно сказано.

Могу сказать, что я много лет связан с этим клубом, и мы всегда оказывали огромное глобальное влияние, и мы несем за это ответственность.

На протяжении многих лет – будь ты футболист, сотрудник или болельщик – мы очень гордимся атмосферой и культурой в клубе.

Равенство, разнообразие и уважение друг к другу – это то, к чему мы стремимся каждый день. Я объездил весь мир и знаю, что этот клуб значит для огромного количества людей. Я полностью осознаю ответственность.

Горжусь тем, что клуб представляет собой и чего он достиг за столь долгое время», – сказал Майкл Кэррик .