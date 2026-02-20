  • Спортс
  Кэррик о словах Рэтклиффа про мигрантов: «Равенство, разнообразие и уважение друг к другу – к этому «МЮ» стремится каждый день. Мы гордимся атмосферой и культурой в клубе»
Майкл Кэррик оценил слова Джима Рэтклиффа.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал высказывание Джима Рэтклиффа на тему иммигрантов в Великобритании.

Совладелец «Манчестер Юнайтед» заявил: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения».

«Сэр Джим сделал заявление, клуб сделал заявление в ответ на него. Мне не следует ничего добавлять к этому. В этом отношении уже достаточно сказано.

Могу сказать, что я много лет связан с этим клубом, и мы всегда оказывали огромное глобальное влияние, и мы несем за это ответственность.

На протяжении многих лет – будь ты футболист, сотрудник или болельщик – мы очень гордимся атмосферой и культурой в клубе.

Равенство, разнообразие и уважение друг к другу – это то, к чему мы стремимся каждый день. Я объездил весь мир и знаю, что этот клуб значит для огромного количества людей. Я полностью осознаю ответственность.

Горжусь тем, что клуб представляет собой и чего он достиг за столь долгое время», – сказал Майкл Кэррик.

Кто бы туда поехал и попробовал прожить…. В ЮАР в черном районе белый даже не заедет на авто очень опасно.
Похоже, АПЛ уже созрела до того, чтобы ввести официальную квоту для различных меньшинств в стартовый состав на каждый матч. Из 11 основных - четверо чёрных, два гея, один азиат, один латинос, трое белых. Посмотрим, как тогда запоют все эти кэррики..
Откуда весь этот бред про "разнообразие"?
Не живётся нормально им
Кэррик очень политкорректно высказался.
Рекомендуем