Смородская о росте цен: «Очень ощутимо, как тут не заметишь. Много штрафов напридумывали – скоро будут за то, что неправильно дышишь воздухом. Ну, жизнь трудная, что поделать»

Смородская о росте цен: очень ощутимо, скоро будут штрафы за воздух, наверное.

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о росте цен на продукты и услуги ЖКХ.

«Тоже обратила внимание на рост цен на продукты и коммуналку. Как тут не заметишь. Очень ощутимо это, конечно.

И много разных штрафов напридумывали – скоро еще будут штрафовать за то, что ты неправильно дышишь воздухом, наверное.

Ну, жизнь трудная, что поделать», – сказала Смородская.