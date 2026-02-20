  • Спортс
Смородская о росте цен: «Очень ощутимо, как тут не заметишь. Много штрафов напридумывали – скоро будут за то, что неправильно дышишь воздухом. Ну, жизнь трудная, что поделать»

Смородская о росте цен: очень ощутимо, скоро будут штрафы за воздух, наверное.

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о росте цен на продукты и услуги ЖКХ.

«Тоже обратила внимание на рост цен на продукты и коммуналку. Как тут не заметишь. Очень ощутимо это, конечно.

И много разных штрафов напридумывали – скоро еще будут штрафовать за то, что ты неправильно дышишь воздухом, наверное.

Ну, жизнь трудная, что поделать», – сказала Смородская.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
"Ну, жизнь трудная, что поделать"

Ну да, жизнь же вводит штрафы, повышает НДС, вводит утильсбор на авто и технику. Се ля ви, мать её!
Они просто делают вид, что не понимают, потому-что сказать правду страшно
Комментарий скрыт
Считаю надо немножечко потерпеть.
А также обязательно сплотиться вокруг национального лидера!
скоро будут за то, что неправильно дышишь воздухом...
Ольга Юрьевна, тебе ли не знать как правильно... на вдохе пошире, на выдохе поуже
И,главное,знаем,кто виноват.Чубайс,Обама,Байден,Трамп.Нужное подчеркнуть...
Ну если даже Смородская это все заметила, дело труба!
А почему жизнь трудная ?
Вроде прорыв же у нас.
неужели холодильник выравнивает шансы против телевизора?
«Что поделаешь?» - это уже скрепа
Можно у Миллера ещё спросить. У Алекперова.
По другому быть не может. Государство крышует государственные монополии, в государственных монополиях работают сплошь дети и друзья чиновников, переодически меняясь местами. Социальные лифты работать перестали. Весь груз собственной никчемности перекладывается на граждан в виде налогов, QR-кодов и утильсборов. Снаружи все это заколоченно гвоздями санкций. Налоговая прекрасно выполняет свою работу обирая лишь малый бизнес, меняя правила каждый день, выполняет бизнес заказы для большого бизнеса.

Так и живём. Один только вопрос, когда сорвет резьбу?! Потому что падение ускоряется
Рекомендуем