Смородская о росте цен: «Очень ощутимо, как тут не заметишь. Много штрафов напридумывали – скоро будут за то, что неправильно дышишь воздухом. Ну, жизнь трудная, что поделать»
Смородская о росте цен: очень ощутимо, скоро будут штрафы за воздух, наверное.
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о росте цен на продукты и услуги ЖКХ.
«Тоже обратила внимание на рост цен на продукты и коммуналку. Как тут не заметишь. Очень ощутимо это, конечно.
И много разных штрафов напридумывали – скоро еще будут штрафовать за то, что ты неправильно дышишь воздухом, наверное.
Ну, жизнь трудная, что поделать», – сказала Смородская.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
103 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ну да, жизнь же вводит штрафы, повышает НДС, вводит утильсбор на авто и технику. Се ля ви, мать её!
Ольга Юрьевна, тебе ли не знать как правильно... на вдохе пошире, на выдохе поуже
Вроде прорыв же у нас.
Летящая стрела в каждый конкретный момент времени неподвижна.
Так и цены: вот за эту секунду цены в России не выросли, верно? И за следующую не выросли. Они не растут ни в одну конкретно взятую секунду - а значит, не растут вообще. Инфляция 0%. Экономическое чудо!
Так и живём. Один только вопрос, когда сорвет резьбу?! Потому что падение ускоряется