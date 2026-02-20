«Кристал Пэлас» может уволить Гласнера, не дожидаясь его ухода в конце сезона. Тренер заявил: «Я недостаточно хорош, чтобы заменить игроков, которых мы продали»

«Кристал Пэлас» может уволить Оливера Гласнера.

«Кристал Пэлас » может отправить Оливера Гласнера в отставку.

Руководство клуба рассматривает возможность увольнения специалиста на фоне лишь 1 победы в 15 последних матчах, пишет BBC.

19 февраля «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Зриньски» (1:1) в стыковом матче Лиги конференций.

«Я реалист, и сейчас у нас не лучший момент. Понимаю это и беру на себя ответственность, потому что отвечаю за команду.

Сейчас я недостаточно хорош, чтобы заменить игроков, которых мы продали. Недостаточно хорош, чтобы интегрировать новых игроков в нашу систему игры. Недостаточно хорош, чтобы справиться с нашим графиком матчей.

С другой стороны, я был достаточно хорош, чтобы провести лучший сезон в истории и выиграть два трофея», – сказал Оливер Гласнер.

Еще в январе стало известно , что Гласнер покинет клуб после завершения этого сезона.