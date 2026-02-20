«Кристал Пэлас» может уволить Гласнера, не дожидаясь его ухода в конце сезона. Тренер заявил: «Я недостаточно хорош, чтобы заменить игроков, которых мы продали»
«Кристал Пэлас» может отправить Оливера Гласнера в отставку.
Руководство клуба рассматривает возможность увольнения специалиста на фоне лишь 1 победы в 15 последних матчах, пишет BBC.
19 февраля «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Зриньски» (1:1) в стыковом матче Лиги конференций.
«Я реалист, и сейчас у нас не лучший момент. Понимаю это и беру на себя ответственность, потому что отвечаю за команду.
Сейчас я недостаточно хорош, чтобы заменить игроков, которых мы продали. Недостаточно хорош, чтобы интегрировать новых игроков в нашу систему игры. Недостаточно хорош, чтобы справиться с нашим графиком матчей.
С другой стороны, я был достаточно хорош, чтобы провести лучший сезон в истории и выиграть два трофея», – сказал Оливер Гласнер.
Еще в январе стало известно, что Гласнер покинет клуб после завершения этого сезона.
пришёл в тонущий клуб из второй десятки и поставил игру. убойное трио в атаке Олисе , Эзе, Матета, когда все были в строю рвали, например, манков 4-0. приятно было посмотреть.
ушли Йоким Андерсен (капитан) в Фулхэм!!! и Олисе в Баварию( куда смотрели топы Англии?) на замену пришли Лакруа и Сарр, старт сезона Кристалл Пэлас провалил, не успели новички интегрироваться в команду, но финиш сезона навсегда войдёт в историю клуба.
летом уходит Эзе, берут Пино( к сожалению, полноценно не смог заменить), зимой уходит Гехи, контракт у Оливера Гласнера заканчивается. зачем ему оставаться? остальная движуха началась после заявления Гласнера об уходе- Матета на чемоданах, берут бездаря Джонсона(Уолкотт на минималках) берут Ларсена( тут один вопрос - цена/качество). вот вообщем и всё.
Гласнер уйдет, конечно, но хотелось, чтобы пошумели они еще, пусть и в ослабленном составе