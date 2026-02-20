  • Спортс
  • «Кристал Пэлас» может уволить Гласнера, не дожидаясь его ухода в конце сезона. Тренер заявил: «Я недостаточно хорош, чтобы заменить игроков, которых мы продали»
«Кристал Пэлас» может уволить Гласнера, не дожидаясь его ухода в конце сезона. Тренер заявил: «Я недостаточно хорош, чтобы заменить игроков, которых мы продали»

«Кристал Пэлас» может уволить Оливера Гласнера.

«Кристал Пэлас» может отправить Оливера Гласнера в отставку.

Руководство клуба рассматривает возможность увольнения специалиста на фоне лишь 1 победы в 15 последних матчах, пишет BBC.

19 февраля «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Зриньски» (1:1) в стыковом матче Лиги конференций.

«Я реалист, и сейчас у нас не лучший момент. Понимаю это и беру на себя ответственность, потому что отвечаю за команду.

Сейчас я недостаточно хорош, чтобы заменить игроков, которых мы продали. Недостаточно хорош, чтобы интегрировать новых игроков в нашу систему игры. Недостаточно хорош, чтобы справиться с нашим графиком матчей.

С другой стороны, я был достаточно хорош, чтобы провести лучший сезон в истории и выиграть два трофея», – сказал Оливер Гласнер.

Еще в январе стало известно, что Гласнер покинет клуб после завершения этого сезона.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
Доиграются же с такими приколами орлы
Ответ alessandroma
Доиграются же с такими приколами орлы
Они уже доигрались. Гласнер уходит по-любому. Лучших распродали. Усиления никакого. Хрен знает, на что рассчитывает руководство.
Ответ alessandroma
Доиграются же с такими приколами орлы
Как бы по пути Ноттингема не пошли))
Самобичевание какое то
Пино, канво, бреннан, ларсен
Это че хлам какой то что ли?
Ну продали эзе и геи, так и купили не бревен
Ответ ArtemMU
Самобичевание какое то Пино, канво, бреннан, ларсен Это че хлам какой то что ли? Ну продали эзе и геи, так и купили не бревен
Гласнер выиграл Лигу Европы с Айнтрахтом, был в шорт-листе Баварии, а где в это время был Кристалл Пэлас? Гласнер принёс клубу первые трофеи. Орлы должны быть благодарны.
пришёл в тонущий клуб из второй десятки и поставил игру. убойное трио в атаке Олисе , Эзе, Матета, когда все были в строю рвали, например, манков 4-0. приятно было посмотреть.
ушли Йоким Андерсен (капитан) в Фулхэм!!! и Олисе в Баварию( куда смотрели топы Англии?) на замену пришли Лакруа и Сарр, старт сезона Кристалл Пэлас провалил, не успели новички интегрироваться в команду, но финиш сезона навсегда войдёт в историю клуба.
летом уходит Эзе, берут Пино( к сожалению, полноценно не смог заменить), зимой уходит Гехи, контракт у Оливера Гласнера заканчивается. зачем ему оставаться? остальная движуха началась после заявления Гласнера об уходе- Матета на чемоданах, берут бездаря Джонсона(Уолкотт на минималках) берут Ларсена( тут один вопрос - цена/качество). вот вообщем и всё.
Невероятно смешно читать комментарии где все винят клуб, а Гласнер бедный, сразу видно что они абсолютно не смотрят их игры. Руководство потакало ему как только могло, взамен 1 победа в 15 матчах. Руководство не дает ему победить такие команды как Зрински, АЕК Ларнака или вообще любительский Маклсфилд. Гласнер играет исключительно по одной схеме и тактике с любым соперником, и когда серьезные команды поняли как против этого играть, а против скромных контратаки и 5 защитников как оказалось не работают (шок), выяснилось, что игроки недостаточно хорошие. Я не знаю кто его в следующем сезоне пригласит, потому что в этом сезоне он плох абсолютно во всем, Пэлас его нужно убрать как можно скорее
Ответ eveyy
Невероятно смешно читать комментарии где все винят клуб, а Гласнер бедный, сразу видно что они абсолютно не смотрят их игры. Руководство потакало ему как только могло, взамен 1 победа в 15 матчах. Руководство не дает ему победить такие команды как Зрински, АЕК Ларнака или вообще любительский Маклсфилд. Гласнер играет исключительно по одной схеме и тактике с любым соперником, и когда серьезные команды поняли как против этого играть, а против скромных контратаки и 5 защитников как оказалось не работают (шок), выяснилось, что игроки недостаточно хорошие. Я не знаю кто его в следующем сезоне пригласит, потому что в этом сезоне он плох абсолютно во всем, Пэлас его нужно убрать как можно скорее
вылетят они без него
Ответ Okaka
вылетят они без него
Никаких предпосылок на вылет нет и в помине. От Гласнера нужно избавляться как можно скорее, он ничего не может и не хочет. Не выиграй он кубок в прошлом сезоне, давно был бы уволен, даже когда Виейру увольняли и игра была лучше и результат.
давно пора с этого цирка уходить
Что то Гласнер какой-то токсичный. Он Гехи из своего кармана будет 300к в неделю платить? Как будто бы не понимал, в какой клуб приходит. Ну КП нужно от него избавляться, мотивации у него уже явно нет, что видно и по результатам команды. Хотя с другой стороны в АПЛ перебор лондонских команд 😁
Кристал Кэлас очень быстро разрушил то, что создавал.
Гласнер уйдет, конечно, но хотелось, чтобы пошумели они еще, пусть и в ослабленном составе
Ответ Тюменец
Кристал Кэлас очень быстро разрушил то, что создавал. Гласнер уйдет, конечно, но хотелось, чтобы пошумели они еще, пусть и в ослабленном составе
Кто виноват и что делать? Как удерживать таких игроков как Гехи , если сам Гласнер точно также хочет попробовать себя на уровне повыше ?
Ответ Тюменец
Кристал Кэлас очень быстро разрушил то, что создавал. Гласнер уйдет, конечно, но хотелось, чтобы пошумели они еще, пусть и в ослабленном составе
Ничего не разрушили. Клуб решает свои задачи, продаёт игроков, не вылетает. Взяли два трофея с гласнером, он уйдёт на повышение, всё логично
Очередной гик падает под грузом несбывшихся надежд и ожиданий, и опять в арсенале одна тактика. Ну говорит Гласнер так, чтобы указать, что это руководство плохое, которое лидеров продаёт, а он типа ну не справился, бывает. Набивает цену
Третий клуб подряд у Гласнера, где он скандалит. Чего он этим кроме неустойки хочет добиться вопрос.
Ответ Максим Черкашин
Третий клуб подряд у Гласнера, где он скандалит. Чего он этим кроме неустойки хочет добиться вопрос.
какие неустойки за три месяца до окончания контракта?
Он всё равно бы ушёл в конце сезона, даже если бы гехи не продали. Тренер такого уровня не будет бороться за лигу конференций и 10е место в апл
Ответ АЕЛ
Он всё равно бы ушёл в конце сезона, даже если бы гехи не продали. Тренер такого уровня не будет бороться за лигу конференций и 10е место в апл
ты слишком его переоцениваешь
