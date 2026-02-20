Захарян включен в заявку на матч с «Овьедо». Хавбек «Сосьедада» не играл больше месяца
Арсен Захарян может сыграть с «Овьедо».
Арсен Захарян готов к субботнему матчу чемпионата Испании.
«Реал Сосьедад» завтра примет «Овьедо» в 25-м туре Ла Лиги. Встреча пройдет в 16:00 по московскому времени.
Российский полузащитник попал в заявку команды на игру.
На прошлой неделе Захарян вернулся в общую группу после травмы. Он не выходил на поле с 13 января.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер «Реал Сосьедад»
Дезинформация, он не играет уже больше 2 лет!
По нынешним временам Овьедо имеет право подать протест !
Будут играть в неравных условиях с прочими соперниками Сосьедада !
таким своим решением клуб по сути просто подставил своего футболиста...