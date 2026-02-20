Захарян включен в заявку на матч с «Овьедо». Хавбек «Сосьедада» не играл больше месяца

Арсен Захарян может сыграть с «Овьедо».

Арсен Захарян готов к субботнему матчу чемпионата Испании .

«Реал Сосьедад » завтра примет «Овьедо » в 25-м туре Ла Лиги. Встреча пройдет в 16:00 по московскому времени.

Российский полузащитник попал в заявку команды на игру.

На прошлой неделе Захарян вернулся в общую группу после травмы. Он не выходил на поле с 13 января.