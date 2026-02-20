  • Спортс
19

Захарян включен в заявку на матч с «Овьедо». Хавбек «Сосьедада» не играл больше месяца

Арсен Захарян может сыграть с «Овьедо».

Арсен Захарян готов к субботнему матчу чемпионата Испании.

«Реал Сосьедад» завтра примет «Овьедо» в 25-м туре Ла Лиги. Встреча пройдет в 16:00 по московскому времени.

Российский полузащитник попал в заявку команды на игру.

На прошлой неделе Захарян вернулся в общую группу после травмы. Он не выходил на поле с 13 января.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер «Реал Сосьедад»
19 комментариев
Хавбек Сосьедада не играл больше месяца!
Дезинформация, он не играет уже больше 2 лет!
Главное на разминке травму не получить 🙏🏻
Ответ Evgen_Hazard
Главное на разминке травму не получить 🙏🏻
Настоящему профи даже разминка не нужна для получения травмы.
Ответ Evgen_Hazard
Главное на разминке травму не получить 🙏🏻
Или на скамейке
Хоть бы на скамейке не травмировался, а то мало ли споткнется
Лучше до матча вообще не двигаться
Он не играл больше трех лет!!
Что ж !
По нынешним временам Овьедо имеет право подать протест !
Будут играть в неравных условиях с прочими соперниками Сосьедада !
Захарян включен в заявку на матч с «Овьедо»...
таким своим решением клуб по сути просто подставил своего футболиста...
Да нам плевать🤣 его ждет минут 17 игры в лучшем случае
Лишь бы не упал со скамейки и чего-нибудь себе не повредил.
Не хочу говорить, но пусть смотрит лучше
