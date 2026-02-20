  • Спортс
  • Моуринью о матче с «Реалом»: «C 50-й минуты и до настоящего момента непросто эмоционально справиться со всем, что произошло и продолжает происходить»
71

Моуринью о матче с «Реалом»: «C 50-й минуты и до настоящего момента непросто эмоционально справиться со всем, что произошло и продолжает происходить»

Жозе Моуринью высказался после расистского скандала с Винисиусом.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью дал комментарий на фоне матча Лиги чемпионов против «Реала» (0:1), в котором произошел расистский скандал с участием вингера мадридцев Винисиуса.

«Сложный матч во всех отношениях. 

До 50-й минуты матч проходил на пределе возможностей – как в физическом, так и в тактическом плане, и требующий концентрации, необходимой для игры такого уровня.

Должен признать, что с 50-й минуты и до настоящего момента было непросто эмоционально справиться со всем, что произошло и продолжает происходить.

Но завтра для нас пройдет важный матч. Важна победа. Мы должны сосредоточиться и показать свой лучший уровень», – сказал Жозе Моуринью в преддверии игры чемпионата Португалии против АВС.

«Он смотрит на расизм как белый человек». Жозе отменяют за слова о Винисиусе

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Record
71 комментарий
А всё из-за одного хомосапианса, который не умеет танцевать
Ответ Алексей Мишин
А всё из-за одного хомосапианса, который не умеет танцевать
Так что же никто из игроков Бенфики не подошел во время празднования? Или болелы типа не оскорбляли его если он не подошел к флажку? Вы себя слышите ? Типа это сам вини закидал автобус Реала перед матчем
Ответ Zakir Velilhanov
Так что же никто из игроков Бенфики не подошел во время празднования? Или болелы типа не оскорбляли его если он не подошел к флажку? Вы себя слышите ? Типа это сам вини закидал автобус Реала перед матчем
Комментарий скрыт
Мне кажется, Жозе в полном ахере от того, как сегодня ведутся игры. Я про нытьё, скулёж нынешних неженок - звёзд футбола, судейство и протоколы.
Ответ Zlatan Ibra
Мне кажется, Жозе в полном ахере от того, как сегодня ведутся игры. Я про нытьё, скулёж нынешних неженок - звёзд футбола, судейство и протоколы.
Комментарий скрыт
Ответ Иван Терпеливый
Комментарий скрыт
Для кулесов Жозе стал хорошим, а Анри и Тюрам плохими 😁
За Моуриньо! не поддерживаю 🐵 !
Жозе всё так же топ-тренер
Ответ Khronick
Жозе всё так же топ-тренер
Нет никаких объективных причин так считать)
Ответ Berton
Нет никаких объективных причин так считать)
А стильное пальто?)
У значительного количества комментаторов в любых обсуждениях последнего матча Бенфика-Реал какие-то жесткие проблемы с логикой. Осуждение Винисиуса там практически везде соседствует с восхвалением старого, "олдскульного", жесткого футбола. При этом же в новости, где Вальверде ударил игрока Бенфики, тут же эти люди отказываются от этого самого "олдскула" и пишут об ужасе отсутствия наказания Вальверде. Двойные стандарты, не?
Ответ GLASIER
У значительного количества комментаторов в любых обсуждениях последнего матча Бенфика-Реал какие-то жесткие проблемы с логикой. Осуждение Винисиуса там практически везде соседствует с восхвалением старого, "олдскульного", жесткого футбола. При этом же в новости, где Вальверде ударил игрока Бенфики, тут же эти люди отказываются от этого самого "олдскула" и пишут об ужасе отсутствия наказания Вальверде. Двойные стандарты, не?
Лицемерие
Ответ GLASIER
У значительного количества комментаторов в любых обсуждениях последнего матча Бенфика-Реал какие-то жесткие проблемы с логикой. Осуждение Винисиуса там практически везде соседствует с восхвалением старого, "олдскульного", жесткого футбола. При этом же в новости, где Вальверде ударил игрока Бенфики, тут же эти люди отказываются от этого самого "олдскула" и пишут об ужасе отсутствия наказания Вальверде. Двойные стандарты, не?
А в чём двойные стандарты? Или ты путаешь «жёсткий футбол» с откровенным хамством и подлостью? Ну иди, пихани так исподтишка кому-нибудь в олдскуле)
Жозе, давай в Спартак!
zakir и Michael Jackson один и тот же человек)
Легенда. Не стал прогибаться, забирать свои слова назад и извиняться.
На этом сайте быть заминусованным - признак приличия и адекватности 👍
