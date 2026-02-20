Моуринью о матче с «Реалом»: «C 50-й минуты и до настоящего момента непросто эмоционально справиться со всем, что произошло и продолжает происходить»
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью дал комментарий на фоне матча Лиги чемпионов против «Реала» (0:1), в котором произошел расистский скандал с участием вингера мадридцев Винисиуса.
«Сложный матч во всех отношениях.
До 50-й минуты матч проходил на пределе возможностей – как в физическом, так и в тактическом плане, и требующий концентрации, необходимой для игры такого уровня.
Должен признать, что с 50-й минуты и до настоящего момента было непросто эмоционально справиться со всем, что произошло и продолжает происходить.
Но завтра для нас пройдет важный матч. Важна победа. Мы должны сосредоточиться и показать свой лучший уровень», – сказал Жозе Моуринью в преддверии игры чемпионата Португалии против АВС.
