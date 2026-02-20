  • Спортс
  Неймар о 2026-м: «Возможно, я захочу завершить карьеру в декабре, не знаю. Это будет очень важный год для «Сантоса» и Бразилии из-за ЧМ. Я живу одним днем»
7

Неймар о 2026-м: «Возможно, я захочу завершить карьеру в декабре, не знаю. Это будет очень важный год для «Сантоса» и Бразилии из-за ЧМ. Я живу одним днем»

Форвард «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар не исключает возможности завершения карьеры в декабре 2026 года на фоне проблем со здоровьем. Ранее 34-летний футболист вернулся на поле после того, как перенес операцию на колене.

«Я не знаю, что будет дальше, не знаю, что будет в следующем году. Возможно, наступит декабрь, и я захочу завершить карьеру. Я живу день ото дня.

Это очень важный год для «Сантоса», а также для национальной сборной, потому что это год чемпионата мира. Для меня это также большой вызов.

Я продолжу жить одним днем. Возможно, наступит декабрь, и я захочу завершить карьеру, я не знаю. Это решение будет идти от сердца. День за днем, будем двигаться постепенно», – сказал Неймар в интервью CazéTV.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metrópoles
logoвысшая лига Бразилия
logoНеймар
logoСантос
logoЧМ-2026
logoСборная Бразилии по футболу
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Родной, ты в 2023 закончил уже
Ответ Олич09
Родной, ты в 2023 закончил уже
Да скорее в 2020 после проигрыша в финале ЛЧ
Тут херасосят Рона, что он мол сдал, посмотрите на величайшего претендента на ЗМ - Неймара в 34 года!
И этого возьмут на ЧМ🤷‍♂️с таким подходом Бразилии вряд ли многое светит.
Сгорел как салют на празднике. Но как красиво феерил!
Надеюсь поедет на чм, хотя бы в роли запасного, джокера. Неймар это украшение футбола, хоть и в последние годы он не на первом месте у игрока.
ему только 33????а кажется он уже лет 10 не играет толком. походу три с половиной сезона в Барселоне и были всей его карьерой.. даже скоротечная карьера Рональдиньо на фоне Неймара длинная)
Рекомендуем