Неймар о 2026-м: «Возможно, я захочу завершить карьеру в декабре, не знаю. Это будет очень важный год для «Сантоса» и Бразилии из-за ЧМ. Я живу одним днем»
Форвард «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар не исключает возможности завершения карьеры в декабре 2026 года на фоне проблем со здоровьем. Ранее 34-летний футболист вернулся на поле после того, как перенес операцию на колене.
«Я не знаю, что будет дальше, не знаю, что будет в следующем году. Возможно, наступит декабрь, и я захочу завершить карьеру. Я живу день ото дня.
Это очень важный год для «Сантоса», а также для национальной сборной, потому что это год чемпионата мира. Для меня это также большой вызов.
Я продолжу жить одним днем. Возможно, наступит декабрь, и я захочу завершить карьеру, я не знаю. Это решение будет идти от сердца. День за днем, будем двигаться постепенно», – сказал Неймар в интервью CazéTV.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metrópoles
Родной, ты в 2023 закончил уже
Да скорее в 2020 после проигрыша в финале ЛЧ
Тут херасосят Рона, что он мол сдал, посмотрите на величайшего претендента на ЗМ - Неймара в 34 года!
И этого возьмут на ЧМ🤷♂️с таким подходом Бразилии вряд ли многое светит.
Сгорел как салют на празднике. Но как красиво феерил!
Надеюсь поедет на чм, хотя бы в роли запасного, джокера. Неймар это украшение футбола, хоть и в последние годы он не на первом месте у игрока.
ему только 33????а кажется он уже лет 10 не играет толком. походу три с половиной сезона в Барселоне и были всей его карьерой.. даже скоротечная карьера Рональдиньо на фоне Неймара длинная)
