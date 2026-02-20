Неймар о 2026-м: «Возможно, я захочу завершить карьеру в декабре, не знаю. Это будет очень важный год для «Сантоса» и Бразилии из-за ЧМ. Я живу одним днем»

Неймар о 2026-м: важный год, может быть, я решу завершить карьеру в декабре.

Форвард «Сантоса » и сборной Бразилии Неймар не исключает возможности завершения карьеры в декабре 2026 года на фоне проблем со здоровьем. Ранее 34-летний футболист вернулся на поле после того, как перенес операцию на колене.

«Я не знаю, что будет дальше, не знаю, что будет в следующем году. Возможно, наступит декабрь, и я захочу завершить карьеру. Я живу день ото дня.

Это очень важный год для «Сантоса», а также для национальной сборной, потому что это год чемпионата мира. Для меня это также большой вызов.

Я продолжу жить одним днем. Возможно, наступит декабрь, и я захочу завершить карьеру, я не знаю. Это решение будет идти от сердца. День за днем, будем двигаться постепенно», – сказал Неймар в интервью CazéTV.