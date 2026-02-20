Гвардиола о расизме: «Цвет кожи не делает нас лучше или хуже. Как решить проблему? Платите учителям, не футболу. Учителя и врачи должны быть самыми важными в обществе, а не тренеры»
Пеп Гвардиола ответил, как решить проблему с расизмом.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с расизмом в адрес вингера «Реала» Винисиуса в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0).
Винисиус обвинил форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
«Цвет нашей кожи не делает нас лучше или хуже. Предстоит проделать большую работу – не только в футболе, но и в обществе.
Расизм повсюду. Он проявляется в том, как вы себя ведете и притворяетесь лучше кого-то.
Как решить эту проблему? Школы. Платите учителям, а не футболу. Учителя и врачи должны быть самыми важными людьми в обществе, а не футбольные тренеры», – сказал Пеп Гвардиола.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
117 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но, увы, мы всячески разделяемся на всех уровнях
А так, конечно, он за все хорошее против всего плохого )