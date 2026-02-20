  • Спортс
  • Гвардиола о расизме: «Цвет кожи не делает нас лучше или хуже. Как решить проблему? Платите учителям, не футболу. Учителя и врачи должны быть самыми важными в обществе, а не тренеры»
117

Гвардиола о расизме: «Цвет кожи не делает нас лучше или хуже. Как решить проблему? Платите учителям, не футболу. Учителя и врачи должны быть самыми важными в обществе, а не тренеры»

Пеп Гвардиола ответил, как решить проблему с расизмом.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с расизмом в адрес вингера «Реала» Винисиуса в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0).

Винисиус обвинил форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«Цвет нашей кожи не делает нас лучше или хуже. Предстоит проделать большую работу – не только в футболе, но и в обществе.

Расизм повсюду. Он проявляется в том, как вы себя ведете и притворяетесь лучше кого-то.

Как решить эту проблему? Школы. Платите учителям, а не футболу. Учителя и врачи должны быть самыми важными людьми в обществе, а не футбольные тренеры», – сказал Пеп Гвардиола.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
117 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
слесарям ещё можно начать, а то хрен вам а не тепло, горячая вода, и свет)))
слесарям ещё можно начать, а то хрен вам а не тепло, горячая вода, и свет)))
Все профессии нужны, все профессии важны.
слесарям ещё можно начать, а то хрен вам а не тепло, горячая вода, и свет)))
у них нет теплоцентрали, он не в курсе!))
Все верно, молодец Пеп! Учителям в первую очередь, глядишь, впервые в истории, станем адекватными и поймем, что кооперация и единство - единственно верный выход, возможности и свобода для всех.

Но, увы, мы всячески разделяемся на всех уровнях
Все верно, молодец Пеп! Учителям в первую очередь, глядишь, впервые в истории, станем адекватными и поймем, что кооперация и единство - единственно верный выход, возможности и свобода для всех. Но, увы, мы всячески разделяемся на всех уровнях
Комментарий скрыт
Все верно, молодец Пеп! Учителям в первую очередь, глядишь, впервые в истории, станем адекватными и поймем, что кооперация и единство - единственно верный выход, возможности и свобода для всех. Но, увы, мы всячески разделяемся на всех уровнях
Только вот учить людей не выгодно. Мало того, что нужно платить учителям, так ещё умный человек на войну не пойдёт. И одобрять военные действия в чужой стране не будет. А люди умные с рождения сами научатся всему.)
Ну объективно, дело говорит. В обществе перекос. Сфера увеселений получает не в десятки, а в миллион раз больше, чем действительно нужные профессии. Если хоть бы сотую часть вкладывали б в школы по всему миру- мы бы увидели другое общество через поколение. Ну кому это надо? Это полностью бы изменило систему управления🤷‍♂️ куда проще власть имущим держать таких 🙈вроде Винисиуса, которые и служат каналами отходов энергии народов. Пс. 🙈-не в контексте цвета кожи, а касательно поведения. А то набросятся сейчас😁
Он решил баллотироваться в президенты?
Он решил баллотироваться в президенты?
Президенты Каталонии разве что
Есть простой действенный способ оградить жертв расизма от белых агрессоров - вывезти их всех из европейских стран-колонизаторов на историческую родину, в целях защиты от угнетения.
Есть простой действенный способ оградить жертв расизма от белых агрессоров - вывезти их всех из европейских стран-колонизаторов на историческую родину, в целях защиты от угнетения.
Вот такие комментарии на спортсе лишь подтверждают слова Пепа)
Золотые слова. Но те кто должен это услышать и сделать, увы не услышат и не сделают. А потом мы получаем поколение онлифанщиц и прочих бесполезных людей.
Миллионер, который обеспечил себя и свою семью до конца времен хочет сделать жертву, которая его никак не коснется. Как мило
Миллионер, который обеспечил себя и свою семью до конца времен хочет сделать жертву, которая его никак не коснется. Как мило
и что, ему теперь заткнуться?
и что, ему теперь заткнуться?
Комментарий скрыт
Какой же Гвардиола хороший человек
Попробуйте заплатить учителям вместо Гвардиолы и Гвардиола уйдет в другой клуб )

А так, конечно, он за все хорошее против всего плохого )
Пеп красавчик. Грамотно понимает приоритеты.
