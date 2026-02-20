Гави частично вернулся к тренировкам в общей группе. Хавбек «Барсы» не играл с августа
Гави частично вернулся к тренировкам с командой.
Гави начал выполнять часть упражнений в общей группе, сообщает Mundo Deportivo.
Полузащитник «Барселоны» за последние дни увеличил интенсивность тренировок. В клубе оптимистично оценивают сроки и уверены, что Гави сможет полностью вернуться в состав в ближайшее время, если положительная динамика сохранится.
21-летний хавбек не играл с августа из-за проблем с коленом, в сентябре он перенес операцию. Ранее Гави пропустил около года из-за разрыва крестообразной связки на том же колене.
Отличная новость . Теперь надо набирать форма и вперёд к победам
Игрок душевный,но травматичный уж.Ждём вас,боец!
ну так эта интенсивность была его коньком. не всем дарован пас Хави или Буси. что ему теперь делать? да уже ничего, в лучшем случае банковать, как Серджи Роберто
Вперёд Гладиатор 💪
Де Ла Фуэнте загнал в свое время парнишку. Ну хотя бы Педри от этого физрука смогли уберечь. Может и Гави выходят.
Для футбола Флика идеальный футболист, жаль при Ханси так толком и не поиграл
Его интенсивности не хватает сейчас в том числе. Ждем на поле
Хорошая новость для болельщиков Барсы !
Не хватает такого цепкого бойца в центре поля. Касадо по скорости не успевает, да и щуплый, а Де Йонг выпадает часто при игре без мяча
не шути так. я серьёзно
Пропустив почти 1,5 сезона из-за травм на одном и том же колене вряд ли он когда-то будет играть на том же уровне что и раньше, тем более раньше главными его плюсами были это энергия, заряженность на борьбу и игра "кость в кость". Теперь же от многих столкновений он наверняка будет убирать ноги, да и в скорости(резкости) конечно же потеряет.
