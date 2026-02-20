Гави частично вернулся к тренировкам в общей группе. Хавбек «Барсы» не играл с августа

Гави частично вернулся к тренировкам с командой.

Гави начал выполнять часть упражнений в общей группе, сообщает Mundo Deportivo.

Полузащитник «Барселоны» за последние дни увеличил интенсивность тренировок. В клубе оптимистично оценивают сроки и уверены, что Гави сможет полностью вернуться в состав в ближайшее время, если положительная динамика сохранится.

21-летний хавбек не играл с августа из-за проблем с коленом, в сентябре он перенес операцию. Ранее Гави пропустил около года из-за разрыва крестообразной связки на том же колене.