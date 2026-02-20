Кэррик о будущем в «МЮ»: «Я люблю эту работу, чувствую себя привилегированным на своей должности. Я не решаю, как долго это продлится, но мне нравится здесь»

Кэррик об «МЮ»: мне нравится моя должность, не я решаю, сколько буду работать.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед » Майкл Кэррик порассуждал о своем будущем в клубе. 44-летний специалист возглавил команду после увольнения Рубена Аморима в январе. Сообщалось, что летом «МЮ» может пригласить нового постоянного тренера.

– Если бы я спросил вас, хотите ли вы остаться [на этой должности] после… Я знаю, у вас будет стандартный ответ, но я также полагаю, что вы, вероятно, склонны думать только «чему быть, того не миновать», не так ли?

– Это не стандартный ответ – для меня это лучшая работа. Мне она действительно нравится, я люблю то, что делаю. Мне повезло. Я чувствую себя привилегированным, занимая эту должность. Но дело не в том, что я верю, что способен на это, и я здесь, чтобы это осуществить.

Я говорил это, когда пришел – есть сентиментальная сторона… Понимание своей роли после игры за клуб, пребывание здесь, любовь к клубу, будучи его болельщиком, – это все одно. Но на самом деле я здесь, чтобы выполнять свою работу сейчас, создать хорошую команду и добиться успеха.

Я не решаю, как долго это продлится, но мне нравится здесь. Пока я здесь, я буду отдавать все, что в моих силах. И я всегда строю планы на долгосрочную перспективу на благо клуба. Я считаю, что так и должно быть, – сказал Кэррик.