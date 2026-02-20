Кэррик о будущем в «МЮ»: «Я люблю эту работу, чувствую себя привилегированным на своей должности. Я не решаю, как долго это продлится, но мне нравится здесь»

  • Спортс
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик порассуждал о своем будущем в клубе. 44-летний специалист возглавил команду после увольнения Рубена Аморима в январе. Сообщалось, что летом «МЮ» может пригласить нового постоянного тренера.

– Если бы я спросил вас, хотите ли вы остаться [на этой должности] после… Я знаю, у вас будет стандартный ответ, но я также полагаю, что вы, вероятно, склонны думать только «чему быть, того не миновать», не так ли?

– Это не стандартный ответ – для меня это лучшая работа. Мне она действительно нравится, я люблю то, что делаю. Мне повезло. Я чувствую себя привилегированным, занимая эту должность. Но дело не в том, что я верю, что способен на это, и я здесь, чтобы это осуществить.

Я говорил это, когда пришел – есть сентиментальная сторона… Понимание своей роли после игры за клуб, пребывание здесь, любовь к клубу, будучи его болельщиком, – это все одно. Но на самом деле я здесь, чтобы выполнять свою работу сейчас, создать хорошую команду и добиться успеха.

Я не решаю, как долго это продлится, но мне нравится здесь. Пока я здесь, я буду отдавать все, что в моих силах. И я всегда строю планы на долгосрочную перспективу на благо клуба. Я считаю, что так и должно быть, – сказал Кэррик.

Нужно дать шанс Кэррику. Сколько можно обжигаться на «статусных» тренерах? Хуже не будет
Ответ Михо
Нужно дать шанс Кэррику. Сколько можно обжигаться на «статусных» тренерах? Хуже не будет
Надо дождаться окончания сезона. Но если все закончится также бодро, как это происходит сейчас, то Майкл, определенно, будет кандидатом № 1.
Мне тож нравится
Каррик неплохо подходит для МЮ. В нём иногда я вижу немного что-то от Ферги. Хотя Каррик при Ферги играл
