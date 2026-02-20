  • Спортс
Артига о Даку: «Важнейший игрок. Никто не будет отрицать значение Месси для «Барсы», но «Рубину» надо снижать эту зависимость. Другие должны повышать результативность»

Артига о «Рубине»: нужно снизить зависимость от Даку, другим надо больше голов.

Главный тренер «Рубина» Франк Артига сравнил роль форварда команды Мирлинда Даку со значением Лионеля Месси для «Барселоны».

«Никто же не будет отрицать значение Месси для «Барселоны». Для нас Даку – важнейший игрок, вся игра строиться вокруг него. Но вместе с тем мы должны постараться снижать эту зависимость.

Смотрите: мы забили 16 голов [в РПЛ] – из них девять забил Даку. Получается, на остальных приходится всего семь.

Я как тренер за то, чтобы Даку забивал и делал это больше. Но я также за то, чтобы и другие игроки повышали свою результативность, и за счет этого команда набирала очки», – сказал Артига.

После 18 туров Мир РПЛ «Рубин» с 23 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. Даку в текущем сезоне провел 22 матча за клуб во всех турнирах, забив 10 голов и сделав 1 результативную передачу.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
