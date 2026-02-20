Артига о Даку: «Важнейший игрок. Никто не будет отрицать значение Месси для «Барсы», но «Рубину» надо снижать эту зависимость. Другие должны повышать результативность»

Артига о «Рубине»: нужно снизить зависимость от Даку, другим надо больше голов.

Главный тренер «Рубина » Франк Артига сравнил роль форварда команды Мирлинда Даку со значением Лионеля Месси для «Барселоны».

«Никто же не будет отрицать значение Месси для «Барселоны». Для нас Даку – важнейший игрок, вся игра строиться вокруг него. Но вместе с тем мы должны постараться снижать эту зависимость.

Смотрите: мы забили 16 голов [в РПЛ] – из них девять забил Даку. Получается, на остальных приходится всего семь.

Я как тренер за то, чтобы Даку забивал и делал это больше. Но я также за то, чтобы и другие игроки повышали свою результативность, и за счет этого команда набирала очки», – сказал Артига.

После 18 туров Мир РПЛ «Рубин» с 23 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. Даку в текущем сезоне провел 22 матча за клуб во всех турнирах, забив 10 голов и сделав 1 результативную передачу.