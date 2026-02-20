Глушенков об опоздании Вендела: «Если будешь всех возить рылом на поле, никто слова не скажет – можешь месяц не приезжать. Фантастика, что он в том году приехал к первому дню»
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал опоздание Вендела на сборы команды.
Бразильский полузащитник прибыл в расположение «Зенита» 23 января – спустя 8 дней после выхода команды из отпуска. Появлялась информация, что Вендела оштрафовали на 60 миллионов рублей.
– Опоздание Вендела – проблема? Быстров, например, считает, что в его время в «Зените» бразильца бы «съели на тренировках». Но в вашем костяке такое представить сложно.
– Да, а что предъявлять ему? Человек, наверное, заплатил штраф. Ничего нового в этой истории нет. Фантастика, что он в том году на сборы приехал к первому дню.
Если ты будешь всех возить рылом на поле, то тебе никто слова не скажет – можешь месяц не приезжать. Какая разница?
Повторюсь: он опоздал – заплатил огромный штраф.
– Для вас футбол – хобби или работа?
– Работа. А как это может быть хобби, когда за это получаешь деньги?
– И получаете удовольствие.
– Назовем это «хоббийная работа», – сказал Максим Глушенков.
