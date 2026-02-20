  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глушенков об опоздании Вендела: «Если будешь всех возить рылом на поле, никто слова не скажет – можешь месяц не приезжать. Фантастика, что он в том году приехал к первому дню»
29

Глушенков об опоздании Вендела: «Если будешь всех возить рылом на поле, никто слова не скажет – можешь месяц не приезжать. Фантастика, что он в том году приехал к первому дню»

Максим Глушенков отреагировал на опоздание Вендела.

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал опоздание Вендела на сборы команды.

Бразильский полузащитник прибыл в расположение «Зенита» 23 января – спустя 8 дней после выхода команды из отпуска. Появлялась информация, что Вендела оштрафовали на 60 миллионов рублей.

– Опоздание Вендела – проблема? Быстров, например, считает, что в его время в «Зените» бразильца бы «съели на тренировках». Но в вашем костяке такое представить сложно.

– Да, а что предъявлять ему? Человек, наверное, заплатил штраф. Ничего нового в этой истории нет. Фантастика, что он в том году на сборы приехал к первому дню.

Если ты будешь всех возить рылом на поле, то тебе никто слова не скажет – можешь месяц не приезжать. Какая разница?

Повторюсь: он опоздал – заплатил огромный штраф.

– Для вас футбол – хобби или работа?

– Работа. А как это может быть хобби, когда за это получаешь деньги?

– И получаете удовольствие.

– Назовем это «хоббийная работа», – сказал Максим Глушенков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoВендел
logoМаксим Глушенков
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Очередной гений брал интервью. "Для вас футбол хобби или работа?"
Спросил бы еще про курьезные случаи на выездах или как Глушенков решает - правой ногой по мячу ударить или левой?
Забавно. Пойду и скажу начальнику, если всю работу всё равно сделал, приду ближе к пятнице.
Ответ Красная стрела
Забавно. Пойду и скажу начальнику, если всю работу всё равно сделал, приду ближе к пятнице.
Приходи, приходи... за расчётом )
Ответ Красная стрела
Забавно. Пойду и скажу начальнику, если всю работу всё равно сделал, приду ближе к пятнице.
Работа работе рознь.
Так а в чем проблема то? Если всех возишь на поле, можешь вообще только на игры приезжать. Вендел король РПЛ, ну и Кордоба еще, вице-король, так они и опаздывают всегда, имеют право. Кордоба так еще себе недельку дополнительную обязательно берет, когда красные получает, и ничего, все довольны.
Ответ Шимон Перес
Так а в чем проблема то? Если всех возишь на поле, можешь вообще только на игры приезжать. Вендел король РПЛ, ну и Кордоба еще, вице-король, так они и опаздывают всегда, имеют право. Кордоба так еще себе недельку дополнительную обязательно берет, когда красные получает, и ничего, все довольны.
когда Кордоба опаздывал на сборы? Тем более как Ари не получает красную в предпоследнем матче ради лишней недели отдыха
Ответ Шимон Перес
Так а в чем проблема то? Если всех возишь на поле, можешь вообще только на игры приезжать. Вендел король РПЛ, ну и Кордоба еще, вице-король, так они и опаздывают всегда, имеют право. Кордоба так еще себе недельку дополнительную обязательно берет, когда красные получает, и ничего, все довольны.
Из краснодарских легов Ари так делал регулярно 😀
по отношению к коллективу такое себе, но когда он реально тащит этот коллектив, то вопросов особо не должно быть, кроме собственных сожалений
пока тащит
В том году решил сэкономить 😀
Посмотрел бы я как Вендел опаздывал на сборы в клубах топовых лиг
Ответ Любитель побеждать
Посмотрел бы я как Вендел опаздывал на сборы в клубах топовых лиг
Он и в Спортинге также опаздывал на сборы. Нужно учесть еще тот факт, что Вендел очень любит футбол и играет в него даже в отпуске, когда другие футболисты отдыхают. Человек всегда в тонусе находится.
Будь проклят тот день, когда сделали игру работой)))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глушенков о том, у кого из бразильцев «Зенита» есть что почерпнуть: «Ни у кого. Пусть они у меня себе почерпнут. У Вендела пофигизм только»
20 февраля, 10:53
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
10 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
23 минуты назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
39 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» пропустил 4 гола от «Аль-Кадисии», «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Аль-Таавуном» во вторник, «Аль-Наср» Роналду – с «Аль-Нажмой» в среду
вчера, 21:05
Рекомендуем