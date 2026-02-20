Карседо о 6-м месте «Спартака»: «Команда точно достойна большего. Игроки сами понимают, что во второй части сезона нам необходимо прибавить»
Карседо о 6-м месте «Спартака»: команда точно достойна большего.
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что команда должна прибавить во второй части сезона.
На зимний перерыв красно-белые ушли на 6-м месте в таблице Мир РПЛ.
«Уверен, игроки сами понимают, что во второй части сезона нам необходимо прибавить. У нас команда, которая точно достойна большего.
Наш футбол должен стать лучше, это цель. Быть лучше, набирать больше очков и побеждать. И радовать болельщиков», – сказал Карседо.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: YouTube-канал «Спартака»
Радовать это хорошо...
А был бы Глушенков тренером Спартака, то сказал бы, что ситуацию не исправить, ребята любит попить пивка. Если чемпионство не выиграть, то и ладно, конец света же не наступит)
Достоинства у игроков да и у тренера думаю классные ! А мастерство будем проверять по ходу,начиная с завтрашнего товарняка с Ростовом....
ну может получится повторить 4 место Станковича. Выше вряд ли если будет судейство как с Ахматом часто. Ну и шансы в Кубке есть.
