Карседо о 6-м месте «Спартака»: «Команда точно достойна большего. Игроки сами понимают, что во второй части сезона нам необходимо прибавить»

Карседо о 6-м месте «Спартака»: команда точно достойна большего.

Главный тренер «Спартака » Хуан Карлос Карседо заявил, что команда должна прибавить во второй части сезона.

На зимний перерыв красно-белые ушли на 6-м месте в таблице Мир РПЛ.

«Уверен, игроки сами понимают, что во второй части сезона нам необходимо прибавить. У нас команда, которая точно достойна большего.

Наш футбол должен стать лучше, это цель. Быть лучше, набирать больше очков и побеждать. И радовать болельщиков», – сказал Карседо.