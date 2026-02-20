  • Спортс
  Депутат Журова: «В Госдуме у «Спартака» больше болельщиков, чем у «Зенита». У региональных депутатов свои команды»
Депутат Журова: «В Госдуме у «Спартака» больше болельщиков, чем у «Зенита». У региональных депутатов свои команды»

«Думаю, в Госдуме у «Спартака» больше болельщиков. Но есть еще и болельщики ЦСКА, так что голоса разделятся.

У региональных депутатов свои команды. Например, люди из Дагестана или Чечни вряд ли будут болеть за «Спартак», ЦСКА или «Зенит». Они будут болеть за свои команды.

Госдума – это люди, представляющие свои регионы, и они точно поддерживают свои клубы. Так что я бы не сказала, что в Госдуме есть одна команда, за которую болеет большинство. Тут надо проводить опрос, чтобы понять. Все питерские – за «Зенит», московские – за «Спартак» или ЦСКА, в Чечне – за «Ахмат», в Краснодарском крае – за «Краснодар», Татарстан остервенело болеет за своих», – сказала депутат Госдумы Журова.

Большего оскорбления для Спартака трудно придумать. Все прекрасно знают что за типы собрались в этой никчемной никому не нужной конторе. Некоторые там уже по 25 - 30 лет, от долгого сидения и отсутствия необходимости мыслить мозги заплесневели.
Большего оскорбления для Спартака трудно придумать. Все прекрасно знают что за типы собрались в этой никчемной никому не нужной конторе. Некоторые там уже по 25 - 30 лет, от долгого сидения и отсутствия необходимости мыслить мозги заплесневели.
не говори )
Это что получается, что у Спартака больше админресурса?😳

Пс
Редактор, поправьте, сказаЛ депутат Журова, наверное, сказала же все же
Это что получается, что у Спартака больше админресурса?😳 Пс Редактор, поправьте, сказаЛ депутат Журова, наверное, сказала же все же
Депутатка
Фракция КПРФ по старой памяти за Спартак.
Фракция КПРФ по старой памяти за Спартак.
это когда в 67-м лигу расширили, чтобы Зенит спасти? Но хотя он тогда был в красно-белых цветах, могли перепутать.
Фракция КПРФ по старой памяти за Спартак.
Василий Сталин болел за ЦДКА, Хрущеву до спорта фиолетово было, Брежнев болел за хоккейный Спартак, Андропов болел за Динамо, Черненко болел за футбольный Спартак, Горбачев непонятно за кого болел, но он приезжал на базу Ювентуса. После распада СССР Ельцин болел за футбольный Спартак, а следующие два правителя неизвестно за кого болели и болеют. Из партии КПСС за футбольный Спартак болел только Черненко, который правил около года. В нынешней России за футбольный Спартак болел только Ельцин, но он уже не был членом партии КПСС и не вступал в партию КПРФ. Таким образом получается, что ни партия КПСС, ни партия КПРФ особо Спартаку не симпатизировали и не симпатизируют.
А у нее нет там других дел????
А у нее нет там других дел????
А какие могут быть дела у таких депутатов как Журова? Для нее Госдума это место где можно потусоваться делая вид, что она занимается чем-то важным
А у нее нет там других дел????
Кнопки жать, которые скажут. Сама она вряд ли додумается - в конькобежном спорте часто головой вперёд в борт летают. А в отличие от шорт-трека, шлемов нет.
гордитесь, народные )))
Политпроект же.
Да не удивительно, учитывая, кто в госдуме сидит))
А что в госдуме дел никаких нет,кроме подсчета болельщиков? Во дармоеды
Кто ей поручал опрос болельщиков-депутатов Госдумы? Для чего это вообще?..
"Народная" команда, что там что там)))
