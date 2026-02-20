Кассано об Италии: «Гаттузо выведет нас на ЧМ, но сборная слаба. Доннарума – единственный чемпион. Тонали только бегает, ему бы заняться легкой атлетикой, Барелла тоже слаб»

Кассано: сборная Италии слаба, чемпион там только Доннарумма.

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал нынешний состав национальной команды.

«Гаттузо выведет нас на чемпионат мира, но сборная слаба. Давайте будем откровенны: у нас только один чемпион, Доннарумма .

Эспозито? Он хорошо играет, но в «Интере » он не футболист основного состава. Я хотел бы увидеть его под давлением: мы с Тотти играли в 17 лет.

Барелла и Тонали? Не хочу показаться грубым, но Тонали не получает должного развития в Премьер-лиге. Он бегает, бегает, ему бы заняться легкой атлетикой, верно? Повторяю: Тонали и Барелла слабы. Барелла тоже раньше бегал, но теперь нет. Нам нужны качественные игроки. Футбол – это качество, это идеи.

Мне нравится Сучич, но также и Вергара: надеюсь, его вызовут на плей-офф», – сказал Кассано.