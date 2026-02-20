Кассано об Италии: «Гаттузо выведет нас на ЧМ, но сборная слаба. Доннарума – единственный чемпион. Тонали только бегает, ему бы заняться легкой атлетикой, Барелла тоже слаб»
Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал нынешний состав национальной команды.
«Гаттузо выведет нас на чемпионат мира, но сборная слаба. Давайте будем откровенны: у нас только один чемпион, Доннарумма.
Эспозито? Он хорошо играет, но в «Интере» он не футболист основного состава. Я хотел бы увидеть его под давлением: мы с Тотти играли в 17 лет.
Барелла и Тонали? Не хочу показаться грубым, но Тонали не получает должного развития в Премьер-лиге. Он бегает, бегает, ему бы заняться легкой атлетикой, верно? Повторяю: Тонали и Барелла слабы. Барелла тоже раньше бегал, но теперь нет. Нам нужны качественные игроки. Футбол – это качество, это идеи.
Мне нравится Сучич, но также и Вергара: надеюсь, его вызовут на плей-офф», – сказал Кассано.
Лучше бы провели все стыки в одной стране допустим в Германии было бы намного честнее