11

Кассано об Италии: «Гаттузо выведет нас на ЧМ, но сборная слаба. Доннарума – единственный чемпион. Тонали только бегает, ему бы заняться легкой атлетикой, Барелла тоже слаб»

Кассано: сборная Италии слаба, чемпион там только Доннарумма.

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал нынешний состав национальной команды.

«Гаттузо выведет нас на чемпионат мира, но сборная слаба. Давайте будем откровенны: у нас только один чемпион, Доннарумма.

Эспозито? Он хорошо играет, но в «Интере» он не футболист основного состава. Я хотел бы увидеть его под давлением: мы с Тотти играли в 17 лет.

Барелла и Тонали? Не хочу показаться грубым, но Тонали не получает должного развития в Премьер-лиге. Он бегает, бегает, ему бы заняться легкой атлетикой, верно? Повторяю: Тонали и Барелла слабы. Барелла тоже раньше бегал, но теперь нет. Нам нужны качественные игроки. Футбол – это качество, это идеи.

Мне нравится Сучич, но также и Вергара: надеюсь, его вызовут на плей-офф», – сказал Кассано.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Сorrieri Brescia
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рино должен вывести итальянцев на ЧМ. За Сборную Италии никогда не болел, но третий подряд ЧМ без них — уже перебор. Ну и смотреть будет интересно, Италия может удивить всех как в хорошем смысле, так и в плохом. Тем более на американских полях.
Ответ Фран
Рино должен вывести итальянцев на ЧМ. За Сборную Италии никогда не болел, но третий подряд ЧМ без них — уже перебор. Ну и смотреть будет интересно, Италия может удивить всех как в хорошем смысле, так и в плохом. Тем более на американских полях.
Италии нужен тренер на ЧМ. Иначе получится как с Аргентиной в 2010.
Ответ Ptюch
Италии нужен тренер на ЧМ. Иначе получится как с Аргентиной в 2010.
Арги тогда дошли до 1/4, для нынешней Италии это успех
Причём тут хорват Сучич
Италии повезло что команда дома будет играть
Лучше бы провели все стыки в одной стране допустим в Германии было бы намного честнее
Ответ Kayato
Италии повезло что команда дома будет играть Лучше бы провели все стыки в одной стране допустим в Германии было бы намного честнее
ну с Уэльсом не дома!
барелла хорош
Рекомендуем