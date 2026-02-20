«Арсенал» – это прекрасный зять, как мы говорим в Нидерландах. Ни одного футболиста мирового класса. Играть умеют, но никто из них не добился бы успеха в «Реале». Ван дер Варт о команде
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт считает, что в «Арсенале» нет футболистов мирового класса.
«У «Арсенала» нет ни одного футболиста мирового класса – в этом смысле я согласен с Уэйном Руни.
Возможно, лучше сказать, что «Арсенале» есть звезды – у них есть действительно хорошие игроки, но никто из них не является футболистом мирового класса.
Чтобы стать футболистом мирового класса, важно не только качество игры, но и отношение к делу на поле.
«Арсенал» – это прекрасный зять, как мы говорим в Нидерландах. Они умеют хорошо играть, но не думаю, что кто-то из них добился бы успеха, если бы перешел в «Реал», потому что там гораздо более жесткий менталитет и намного больше давления», – сказал Рафаэл ван дер Варт в интервью Sky Bet.
А оборона и полузшита Арсенала, это за счастье получить для Реала было бы
«Суперстар» ака Зидан 2.0 Беллингем сидит под игроком Виллы в сборной на позиции 10-ки. А на позиции 8-ки играет игрок Ноттингема.
18 летний Эстевао за 10 матчей почти догнал Винисиуса по голам за сборную Бразилии и перегнал Родриго.
Из тру суперстаров в Реале сейчас только Мбаппе с 0 ЛЧ и 0 ЗМ к 27 годам и Куртуа.
Почему бы условно любому из защитников или полузащитников Арсенала не выбить любого игрока Реала из основы?
Такое чувство, что он сравнивает Роналду, Модрича и Рамоса с Жиру, Артетой и Мустафи.
А че же ты не делашеь это в случае с Эстевао и Винисиуса?)))
Или почему про 0 ЛЧ Мбаппе рассказал ,а про ЧМ + еще 1 финал тактично умолчал?
Под каким игроком Виллы кстати сидит Беллингем?)
Или если он травмирован и не вызван в сборную ,то он автоматом стал сидеть под Роджерсом?))
Че то АПЛовским лицемерием и ложью попахивает)
Но это не суперстары, какие были у Реала 10 лет назад, и с которыми нельзя бороться за место в составе.
Роджерс в Вилле, и Андерсон в Ноттингеме это временное явление, но это не значит, что они слабее Беллингема уже сейчас.