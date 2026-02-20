«Арсенал» – это прекрасный зять, как мы говорим в Нидерландах. Ни одного футболиста мирового класса. Играть умеют, но никто из них не добился бы успеха в «Реале». Ван дер Варт о команде

Рафаэл ван дер Варт: в «Арсенале» нет футболистов мирового класса.

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт считает, что в «Арсенале» нет футболистов мирового класса.

«У «Арсенала » нет ни одного футболиста мирового класса – в этом смысле я согласен с Уэйном Руни.

Возможно, лучше сказать, что «Арсенале» есть звезды – у них есть действительно хорошие игроки, но никто из них не является футболистом мирового класса.

Чтобы стать футболистом мирового класса, важно не только качество игры, но и отношение к делу на поле.

«Арсенал» – это прекрасный зять, как мы говорим в Нидерландах. Они умеют хорошо играть, но не думаю, что кто-то из них добился бы успеха, если бы перешел в «Реал », потому что там гораздо более жесткий менталитет и намного больше давления», – сказал Рафаэл ван дер Варт в интервью Sky Bet.