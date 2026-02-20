  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Арсенал» – это прекрасный зять, как мы говорим в Нидерландах. Ни одного футболиста мирового класса. Играть умеют, но никто из них не добился бы успеха в «Реале». Ван дер Варт о команде
82

«Арсенал» – это прекрасный зять, как мы говорим в Нидерландах. Ни одного футболиста мирового класса. Играть умеют, но никто из них не добился бы успеха в «Реале». Ван дер Варт о команде

Рафаэл ван дер Варт: в «Арсенале» нет футболистов мирового класса.

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт считает, что в «Арсенале» нет футболистов мирового класса.

«У «Арсенала» нет ни одного футболиста мирового класса – в этом смысле я согласен с Уэйном Руни.

Возможно, лучше сказать, что «Арсенале» есть звезды – у них есть действительно хорошие игроки, но никто из них не является футболистом мирового класса.

Чтобы стать футболистом мирового класса, важно не только качество игры, но и отношение к делу на поле.

«Арсенал» – это прекрасный зять, как мы говорим в Нидерландах. Они умеют хорошо играть, но не думаю, что кто-то из них добился бы успеха, если бы перешел в «Реал», потому что там гораздо более жесткий менталитет и намного больше давления», – сказал Рафаэл ван дер Варт в интервью Sky Bet.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportskeeda
logoРафаэл ван дер Варт
logoАрсенал
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoУэйн Руни
82 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Любой защитник Арсенала сильнее любого защитника Реала. И Зубименди и Райс спокойно в основе Реала играли бы. В атаке да, печаль конечно.
Ответ Hasan Kochinov
Любой защитник Арсенала сильнее любого защитника Реала. И Зубименди и Райс спокойно в основе Реала играли бы. В атаке да, печаль конечно.
Комментарий скрыт
Ответ Психолог со стажем
Комментарий скрыт
Каррерас абсолютно не стабилен, игра хорошо, потом ужасно, а под более сильным соперником сыпется , игры с Сити, Барсой, Атлетико и тд наглядно это показали
Ван Дер Ваарт себя описал
А почему тогда Реал гонялся за Салиба?
Ответ Geats
А почему тогда Реал гонялся за Салиба?
Да они и сейчас хотят его подписать, вроде как.
Бывший игрок петухэма набрасывает на вентилятор перед дерби. Не поможет. Арсенал может сливать очки в 5 из 7 играх, но против шпор свое заберет в любой форме.
Ван дер Варт как раз себя описал 😅точь в точь.

А оборона и полузшита Арсенала, это за счастье получить для Реала было бы
Глупость. В Реале неоднократно были "случайные пасажиры", бравшие кубки за счет работы основных футболистов. Многие игроки Реала, в том числе и на данный момент, тоже не являлись(ются) игроками мирового класса.
Так в Реале Хейсен из Борнмута играет, поэтому и защитники из ведущего клуба лиги смогли бы
Сейчас вроде бы не 2016 год, о чем эти мадридисты говорят?

«Суперстар» ака Зидан 2.0 Беллингем сидит под игроком Виллы в сборной на позиции 10-ки. А на позиции 8-ки играет игрок Ноттингема.
18 летний Эстевао за 10 матчей почти догнал Винисиуса по голам за сборную Бразилии и перегнал Родриго.
Из тру суперстаров в Реале сейчас только Мбаппе с 0 ЛЧ и 0 ЗМ к 27 годам и Куртуа.

Почему бы условно любому из защитников или полузащитников Арсенала не выбить любого игрока Реала из основы?

Такое чувство, что он сравнивает Роналду, Модрича и Рамоса с Жиру, Артетой и Мустафи.
Ответ Proper Chels
Сейчас вроде бы не 2016 год, о чем эти мадридисты говорят? «Суперстар» ака Зидан 2.0 Беллингем сидит под игроком Виллы в сборной на позиции 10-ки. А на позиции 8-ки играет игрок Ноттингема. 18 летний Эстевао за 10 матчей почти догнал Винисиуса по голам за сборную Бразилии и перегнал Родриго. Из тру суперстаров в Реале сейчас только Мбаппе с 0 ЛЧ и 0 ЗМ к 27 годам и Куртуа. Почему бы условно любому из защитников или полузащитников Арсенала не выбить любого игрока Реала из основы? Такое чувство, что он сравнивает Роналду, Модрича и Рамоса с Жиру, Артетой и Мустафи.
Забавно как ты в случае с Мбаппе манипулируешь победами ЛЧ и 0 ЗМ.
А че же ты не делашеь это в случае с Эстевао и Винисиуса?)))
Или почему про 0 ЛЧ Мбаппе рассказал ,а про ЧМ + еще 1 финал тактично умолчал?

Под каким игроком Виллы кстати сидит Беллингем?)
Или если он травмирован и не вызван в сборную ,то он автоматом стал сидеть под Роджерсом?))
Че то АПЛовским лицемерием и ложью попахивает)
Ответ beetlejuiceqqq
Забавно как ты в случае с Мбаппе манипулируешь победами ЛЧ и 0 ЗМ. А че же ты не делашеь это в случае с Эстевао и Винисиуса?))) Или почему про 0 ЛЧ Мбаппе рассказал ,а про ЧМ + еще 1 финал тактично умолчал? Под каким игроком Виллы кстати сидит Беллингем?) Или если он травмирован и не вызван в сборную ,то он автоматом стал сидеть под Роджерсом?)) Че то АПЛовским лицемерием и ложью попахивает)
А я не сказал, что это не топ игроки.
Но это не суперстары, какие были у Реала 10 лет назад, и с которыми нельзя бороться за место в составе.

Роджерс в Вилле, и Андерсон в Ноттингеме это временное явление, но это не значит, что они слабее Беллингема уже сейчас.
Господдя, ваш Реал, будь он в АПЛ болтался в на 8 месте, ибо вся Лалига давно скатилась до 3 команд. Все остальные матчи играют в полноги ради потехи глоров. Не будем говорить персонально, кто смог бы заиграть в АПЛ из Реала.. Нынешний Реал имеет больше гонору, нежели футбола.
Ответ toxasel
Господдя, ваш Реал, будь он в АПЛ болтался в на 8 месте, ибо вся Лалига давно скатилась до 3 команд. Все остальные матчи играют в полноги ради потехи глоров. Не будем говорить персонально, кто смог бы заиграть в АПЛ из Реала.. Нынешний Реал имеет больше гонору, нежели футбола.
Мбаппе, Рюдигер, Куртуа, винисиус, беллингем, милитао, Вальверде конечно же не заиграют в АПЛ уахахахаха🤣🤣🤣
Ответ toxasel
Господдя, ваш Реал, будь он в АПЛ болтался в на 8 месте, ибо вся Лалига давно скатилась до 3 команд. Все остальные матчи играют в полноги ради потехи глоров. Не будем говорить персонально, кто смог бы заиграть в АПЛ из Реала.. Нынешний Реал имеет больше гонору, нежели футбола.
В апл 10 лет чемп выигрывают ток 2 команды. Вот и вся конкуренция
Ну это точно неправда. Салиба и Габриэль - одни из лучших в мире. Как связка, скорее всего, лучшие. Райс тоже абсолютный топ. Райа отличный вратарь. Проблема Арсенала, что у них нет игроков атаки мирового уровня. Сака таким был, но с каждым сезоном как будто только сдает и теряет в яркости
Ответ iegord
Ну это точно неправда. Салиба и Габриэль - одни из лучших в мире. Как связка, скорее всего, лучшие. Райс тоже абсолютный топ. Райа отличный вратарь. Проблема Арсенала, что у них нет игроков атаки мирового уровня. Сака таким был, но с каждым сезоном как будто только сдает и теряет в яркости
Сака не сдает. Он прям такой же, как и был. Но он пипец одноногий, я не знаю почему он не тренит вторую ногу.
Ответ LifeStream
Сака не сдает. Он прям такой же, как и был. Но он пипец одноногий, я не знаю почему он не тренит вторую ногу.
Он и правда одноногий, но буквально в этом году он забивал и отдавал правой. Его проблема (и примерно всей команды) в другом: принятие решений в атаке. Как бы чего не вышло. И все равно получаются обрезы (особенно у Одегарда) и всей командой несутся назад, высунув языки. Это тренер, скорее всего...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
9 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
22 минуты назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
38 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» пропустил 4 гола от «Аль-Кадисии», «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Аль-Таавуном» во вторник, «Аль-Наср» Роналду – с «Аль-Нажмой» в среду
вчера, 21:05
Рекомендуем