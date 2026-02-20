Максим Глушенков: «Могу взять пивко на пляже и не ограничивать себя в количестве. Как карьера складывается, так и должно быть. Получится выиграть РПЛ – круто, не получится – ну и ладно»

Глушенков: могу взять пивко и не ограничивать себя в количестве.

Полузащитник «Зенита » Максим Глушенков высказался о целях в карьере.

– Как должна сложиться карьера, чтобы вы взяли пивко, сели на пляже и сказали: «В целом было хорошо».

– Я и сейчас могу взять пивко, сесть на пляже.

– Возможно, но после завершения не будете ограничивать себя в количестве .

– Я и сейчас могу не ограничивать себя в количестве. (Улыбается.) Как складывается сейчас карьера, значит, так и должно быть. Получится выиграть чемпионство – круто, не получится – ну и ладно. Может, какой-то вклад в российский футбол внесу, – сказал Глушенков.