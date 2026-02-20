  • Спортс
  Максим Глушенков: «Могу взять пивко на пляже и не ограничивать себя в количестве. Как карьера складывается, так и должно быть. Получится выиграть РПЛ – круто, не получится – ну и ладно»
Максим Глушенков: «Могу взять пивко на пляже и не ограничивать себя в количестве. Как карьера складывается, так и должно быть. Получится выиграть РПЛ – круто, не получится – ну и ладно»

Глушенков: могу взять пивко и не ограничивать себя в количестве.

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков высказался о целях в карьере. 

Как должна сложиться карьера, чтобы вы взяли пивко, сели на пляже и сказали: «В целом было хорошо».

– Я и сейчас могу взять пивко, сесть на пляже.

Возможно, но после завершения не будете ограничивать себя в количестве.

– Я и сейчас могу не ограничивать себя в количестве. (Улыбается.) Как складывается сейчас карьера, значит, так и должно быть. Получится выиграть чемпионство – круто, не получится – ну и ладно. Может, какой-то вклад в российский футбол внесу, – сказал Глушенков. 

Профессиональный футболист из России!!!
Ответ n2yk5swygh
Профессиональный футболист из России!!!
Профессиональный пофигист.
Ответ n2yk5swygh
Профессиональный футболист из России!!!
Вот поэтому ими и не интересуются европейские клубы. "Мне нечего доказывать", "не получится - ну и ладно" и т.п. Кому нужно спортсмены, которые в молодом возрасте уже не стремятся стать лучше, чего-то добиться, что-то выиграть... А зачем? Дорвался до большого контракта, жизнь удалась, можно не париться...
Какая прекрасная команда - бразилы, Глушенков, Соболев, джентльмен года... и жаба на трибунах )
Ответ Pelerin
Какая прекрасная команда - бразилы, Глушенков, Соболев, джентльмен года... и жаба на трибунах )
Можно ещё Лещука переманить.
Ответ Pelerin
Какая прекрасная команда - бразилы, Глушенков, Соболев, джентльмен года... и жаба на трибунах )
При этом ты мечтаешь, чтобы Спартак был хотя бы на половину успешен, как Зенит.
Ну вот, а говоришь, что от Вендела, кроме пофигизма перенимать нечего..
Ответ Kabardinka
Ну вот, а говоришь, что от Вендела, кроме пофигизма перенимать нечего..
РБ Спорт да и вообще РБК давно уже себя позиционируют , как юмористические СМИ , почему и живы до сих пор !
Ответ Kabardinka
Ну вот, а говоришь, что от Вендела, кроме пофигизма перенимать нечего..
так это собственно и есть пофигизм
Какой же стремный, зазвездившийся понторез
Ответ Великий Алонсо
Какой же стремный, зазвездившийся понторез
За сегодня на нового кандидата в джентельмены года навалил)
Ответ Великий Алонсо
Какой же стремный, зазвездившийся понторез
Кокорин нашего времени)
Максим, конечно, один из самых слабоумных отечественных футболистов. Пинать мяч умеет хорошо, но слабоумен предельно
Ответ banchik1
Максим, конечно, один из самых слабоумных отечественных футболистов. Пинать мяч умеет хорошо, но слабоумен предельно
Это вы ещё его подругу не слышали, вот где деревце...
Ответ banchik1
Максим, конечно, один из самых слабоумных отечественных футболистов. Пинать мяч умеет хорошо, но слабоумен предельно
Ну, футболисту не нужно быть умным, по мне его тип характера скорее плюс, человек хочет кайфовать не напрягаться, поэтому он так играет классно.

Единственный футболист зенита ради которого я бы включал матчи
Глупее человека и представить тяжело . Эталонный дурачок просто. Неужели его остановить некому?
Ваши ожидания ваши проблемы. Почему он должен жить так, как хотят другие, а не он сам)
Такое ощущение что это говорил уже под пивко) адекватный футболист такое никогда не скажет
Ответ Иван Никулин_1116720319
Такое ощущение что это говорил уже под пивко) адекватный футболист такое никогда не скажет
Ключевое слово - адекватный.
Ответ Иван Никулин_1116720319
Такое ощущение что это говорил уже под пивко) адекватный футболист такое никогда не скажет
Просто молча выпьет водки?
Наш паспортный слоняра.
Ну вот как за это можно болеть, переживать? Недалекий, закомплексованый паспортист
Ответ Павел Федин
Ну вот как за это можно болеть, переживать? Недалекий, закомплексованый паспортист
Закомплексованный??? Скорее наоборот
Ответ Павел Федин
Ну вот как за это можно болеть, переживать? Недалекий, закомплексованый паспортист
Комплексы, скорее, у осуждающих и завидующих. А человек играет и живет, как хочет
