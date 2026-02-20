Губерниев об РПЛ: «Балтика» всех победит. Команда выступит в стиле Клэбо и триумфально заберет золото чемпионата»
Дмитрий Губерниев: «Балтика» триумфально заберет золото РПЛ.
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев включил «Балтику» в число претендентов на победу в сезоне Мир РПЛ.
Команда после первой половины сезона находится на 5-м месте, набрав 35 очков в 18 матчах.
«Рестарт чемпионата России по футболу – это самое главное сейчас, наши мысли с РПЛ.
Думаю, что всех победит «Балтика» Андрея Талалаева. Калининградская команда выступит в стиле Йоханнеса Клэбо и триумфально заберет золото чемпионата страны», – сказал Дмитрий Губерниев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Талалаев действительно способен убить всех.
Это демон в человеческой плоти в шкуре тренера. Псих, который готов пожертвовать своим сном, семьёй, здоровьем лишь бы проработать план, как забрать ключевые очки. Как утереть всем нос, неверящим в его мир и догму. С уверенностью заявляю, что таких ОДЕРЖИМЫХ СВОЕЙ ИДЕЕЙ тренеров в России в Премьер-лиге больше нет. И пока он в Балтике, Балтика будет там, где будет...
да ты хотя бы поспорь на это... да хоть с тем же Геничем