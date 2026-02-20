Губерниев об РПЛ: «Балтика» всех победит. Команда выступит в стиле Клэбо и триумфально заберет золото чемпионата»

Дмитрий Губерниев: «Балтика» триумфально заберет золото РПЛ.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев включил «Балтику» в число претендентов на победу в сезоне Мир РПЛ .

Команда после первой половины сезона находится на 5-м месте, набрав 35 очков в 18 матчах.

«Рестарт чемпионата России по футболу – это самое главное сейчас, наши мысли с РПЛ.

Думаю, что всех победит «Балтика » Андрея Талалаева . Калининградская команда выступит в стиле Йоханнеса Клэбо и триумфально заберет золото чемпионата страны», – сказал Дмитрий Губерниев.