Губерниев об РПЛ: «Балтика» всех победит. Команда выступит в стиле Клэбо и триумфально заберет золото чемпионата»

17

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев включил «Балтику» в число претендентов на победу в сезоне Мир РПЛ.

Команда после первой половины сезона находится на 5-м месте, набрав 35 очков в 18 матчах.

«Рестарт чемпионата России по футболу – это самое главное сейчас, наши мысли с РПЛ.

Думаю, что всех победит «Балтика» Андрея Талалаева. Калининградская команда выступит в стиле Йоханнеса Клэбо и триумфально заберет золото чемпионата страны», – сказал Дмитрий Губерниев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
17 комментариев
Полностью согласен с данным гражданином, потом будет победа в Лиге Чемпионов, Межконтинентальный кубок, потом чемпионат Галактики, Трамп как раз собирается рассекретить данные про инопланетян
Никогда не соглашался с этих экспертом биатлона, но на этот раз не исключаю этого варианта.

Талалаев действительно способен убить всех.

Это демон в человеческой плоти в шкуре тренера. Псих, который готов пожертвовать своим сном, семьёй, здоровьем лишь бы проработать план, как забрать ключевые очки. Как утереть всем нос, неверящим в его мир и догму. С уверенностью заявляю, что таких ОДЕРЖИМЫХ СВОЕЙ ИДЕЕЙ тренеров в России в Премьер-лиге больше нет. И пока он в Балтике, Балтика будет там, где будет...
У него чо там батарею отключили )))
🤡 губошлеп в очередной раз подтвердил, что он в футболе вообще ничего не понимает
Ответ Тренерские конспекты Бормана
🤡 губошлеп в очередной раз подтвердил, что он в футболе вообще ничего не понимает
зато в Бузовой и коньяке понимает. Это важно!
Язык мой -- враг мой!
Димон,ты там закусывай!
Возобновится сезон и там видно будет. Игра покажет.
Дима, что ты тут нам то, есть же буки с их ставками...
да ты хотя бы поспорь на это... да хоть с тем же Геничем
Бодё/Глимт в РПЛ…если я правильно написал название
пятница...что скажешь...губу разнесло
Рекомендуем