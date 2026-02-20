Ринат Билялетдинов о допуске России: «Инфантино не сможет пойти дальше слов – потому что все эти подсвинки, как говорит наш президент, начнут визжать. До возвращения еще далеко»

Билялетдинов о допуске России: Инфантино не идет дальше, а то подсвинки завизжат.

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на слова Джанни Инфантино о возможном возвращении России в международные турниры.



Президент ФИФА ранее заявил, что нужно рассмотреть допуск России, «потому что этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти».

«Какой тут популизм? Инфантино высказал свою точку зрения. Я считаю, она правильная, пусть и не совпадает с большинством по политическим мотивам.

Инфантино имеет спортивный нейтралитет, который и должен быть. Однако до времен нашего возвращения на международную арену еще далеко.

Благодарен и солидарен с его словами. Но дальше слов Инфантино пойти не сможет. Потому что все эти подсвинки, как говорит наш президент, начнут визжать. Такова реальность», – сказал Билялетдинов.

Российские сборные и клубы отстранили от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года.

Ринат Билялетдинов о допуске России: «Инфантино не сможет пойти дальше слов – все эти подсвинки начнут визжать. До возвращения еще далеко»