  • Ринат Билялетдинов о допуске России: «Инфантино не сможет пойти дальше слов – потому что все эти подсвинки, как говорит наш президент, начнут визжать. До возвращения еще далеко»
Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на слова Джанни Инфантино о возможном возвращении России в международные турниры.

Президент ФИФА ранее заявил, что нужно рассмотреть допуск России, «потому что этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти».

«Какой тут популизм? Инфантино высказал свою точку зрения. Я считаю, она правильная, пусть и не совпадает с большинством по политическим мотивам.

Инфантино имеет спортивный нейтралитет, который и должен быть. Однако до времен нашего возвращения на международную арену еще далеко.

Благодарен и солидарен с его словами. Но дальше слов Инфантино пойти не сможет. Потому что все эти подсвинки, как говорит наш президент, начнут визжать. Такова реальность», – сказал Билялетдинов.

Российские сборные и клубы отстранили от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Vprognoze.ru
Политика
8 комментариев
У Рината бабки закончились?
Это же Медведев так говорит постоянно. Это в каком году Билялетдинов потерялся, интересно.
Ну, этот хряк авторитетный...
неуважаемые подсвинки, можно с вами поиграть в футбол?
хоть вы и подсвинки и мы вас не уважаем, но футбол как бы вне этой всей чуши, так что, давайте играть в футбол)
---------------------------------------------------
как-то так это со стороны выглядит, 7-24.
можно только догадываться, что думают подсвинки, когда читают вот это всё.
а они читают))
Когда так говорит никому не нужный, невостребованный якобы тренер, ясно, что только этим он хочет привлечь к себе хоть какое то внимание.
Однако, это бывший президент так их называет...
Ответ valderoma
Однако, это бывший президент так их называет...
Однако, это нынешний пересидент говорит устами бывшего местоблюстителя
