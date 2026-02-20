  • Спортс
Кассано об Аллегри: «Его «Милан» – это антифутбол. Он повторяет, что главное – победа. Почему же ты больше не побеждаешь, но продолжаешь получать деньги?»

Кассано об Аллегри: его «Милан» – это антифутбол.

Бывший нападающий «Милана» Антонио Кассано раскритиковал стиль игры команд Массимилиано Аллегри

«Милан» Аллегри – это антифутбол. Массимилиано не может предложить ничего. В «Милане» мы помогли ему выиграть скудетто (в 2011 году – Спортс’‘), не делая того, что он говорил.

Он всегда повторяет, что главное – побеждать? [Во второй свой период] в «Ювентусе» он не выиграл ничего, в этом году – тоже ноль. Почему же ты больше не побеждаешь, но продолжаешь тренировать и получать деньги?» – сказал Кассано в интервью Il Messaggero. 

Я болельщик Милана. Очень тяжело смотреть игру команды, даже противно.
Ответ marsel vt
Я болельщик Милана. Очень тяжело смотреть игру команды, даже противно.
Но ведь очки исправно набираются
Ответ marsel vt
Я болельщик Милана. Очень тяжело смотреть игру команды, даже противно.
Я болельщик Милана.
лучше синица в руках, чем журавль в небе.
что было при португалах тихий ужас
Отчасти это правда. Только результат Аллегри действительно даёт. За прошлый сезон 63 очка набрали всего и 8 место, а сейчас 54 за 25 туров. Зона ЛЧ с большой вероятностью будет. С таким Интером тягаться сложно. Состав сыгранный, состав сильнее еще и судьи очень лояльны к Интеру. Не знаю мог ли какой-то тренер претендовать на большее
не люблю стиль Аллегри, но про какие победы говорит 🤡? этот состав 8 место занял в прошлом сезоне (плюс Рейндерса продали).
Это при том, что нет ни еврокубков, ни кубка
Милан в 2011 году пропустил 24 гола за сезон, сыграл 20 матчей на ноль,
Кассано сидел на банке и за сезон забил 4 гола, а щас сидит, рассказывает, как он Аллегри чемпионат выиграл) клоун)
Кассано против всех — ничего нового
Ответ t0ni12
Кассано против всех — ничего нового
Тяжело, когда есть вкус в жизни.
Аллегри с Ювентусом выиграл пять Скудетто и пять Кубков Италии. А Кассано больше не наливать
А чего он сам в тренера не пойдет, не покажет как надо давать результат с красивой игрой?
"В «Милане» мы помогли ему выиграть скудетто".

Особенно, конечно, помог Кассано.
Так он же выиграл трофей вообще-то во второй раз в Юве - Кубок
