Кассано об Аллегри: «Его «Милан» – это антифутбол. Он повторяет, что главное – победа. Почему же ты больше не побеждаешь, но продолжаешь получать деньги?»
Кассано об Аллегри: его «Милан» – это антифутбол.
Бывший нападающий «Милана» Антонио Кассано раскритиковал стиль игры команд Массимилиано Аллегри.
«Милан» Аллегри – это антифутбол. Массимилиано не может предложить ничего. В «Милане» мы помогли ему выиграть скудетто (в 2011 году – Спортс’‘), не делая того, что он говорил.
Он всегда повторяет, что главное – побеждать? [Во второй свой период] в «Ювентусе» он не выиграл ничего, в этом году – тоже ноль. Почему же ты больше не побеждаешь, но продолжаешь тренировать и получать деньги?» – сказал Кассано в интервью Il Messaggero.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Calcio Mercato
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
лучше синица в руках, чем журавль в небе.
что было при португалах тихий ужас
Кассано сидел на банке и за сезон забил 4 гола, а щас сидит, рассказывает, как он Аллегри чемпионат выиграл) клоун)
Особенно, конечно, помог Кассано.