Кассано об Аллегри: «Его «Милан» – это антифутбол. Он повторяет, что главное – победа. Почему же ты больше не побеждаешь, но продолжаешь получать деньги?»

Кассано об Аллегри: его «Милан» – это антифутбол.

Бывший нападающий «Милана » Антонио Кассано раскритиковал стиль игры команд Массимилиано Аллегри .

«Милан» Аллегри – это антифутбол. Массимилиано не может предложить ничего. В «Милане» мы помогли ему выиграть скудетто (в 2011 году – Спортс’‘), не делая того, что он говорил.

Он всегда повторяет, что главное – побеждать? [Во второй свой период] в «Ювентусе » он не выиграл ничего, в этом году – тоже ноль. Почему же ты больше не побеждаешь, но продолжаешь тренировать и получать деньги?» – сказал Кассано в интервью Il Messaggero.