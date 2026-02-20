  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит навсегда» – документальный проект от Спортса’‘, PREMIER и RUTUBE. Премьера – 17 марта
59

«Зенит навсегда» – документальный проект от Спортса’‘, PREMIER и RUTUBE. Премьера – 17 марта

Онлайн-кинотеатр PREMIER и видеосервис RUTUBE представляют «Зенит навсегда» — масштабный проект, который включает полнометражный фильм и документальный сериал из пяти эпизодов, посвященные столетней истории петербуржцев. Производством занимается студия издания Спортс’’ при поддержке PREMIER. Дебютный показ фильма состоится 17 марта 2026 года.

Проект «Зенит навсегда» — подробнейшее изложение этой истории, путешествие по самым ярким и самым темным ее периодам. Это пристальный взгляд на минувшее столетие глазами ее творцов и непосредственных участников описываемых событий.  

В проекте приняли участие председатель правления «Зенита» Константин Зырянов, главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, легенды клуба Владислав Радимов и Андрей Аршавин, братья Александр и Михаил Кержаковы, лучший бомбардир в истории российского футбола Артeм Дзюба, рекордсмены по матчам за клуб среди иностранцев Николас Ломбертс и Данни, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, культовые личности Петербурга — музыкант Александр Розенбаум и комик Антон «Бандерас» Иванов и многие другие.

Авторы идеи и сценария — Александр Дорский и Максим Воеводин. Режиссер — Андрей Ананин. 

Документальный фильм «Зенит навсегда» выйдет на платформах PREMIER и RUTUBE 17 марта 2026 года.

Подробности о проекте и дате релиза сериала будут объявлены дополнительно.

Опубликовано: Sports
logoАндрей Аршавин
logoАртем Дзюба
logoВладислав Радимов
logoМихаил Кержаков
logoСергей Семак
logoНиколас Ломбертс
logoЗенит
logoАлександр Кержаков
Александр Дорский
logoДанни
59 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Постер как в роликах о коррупции
Своего хозяина поставили в центр, послушные
На португальском будет? Я не для себя, русские спрашивают: Клаудиньо, Малком, Дуглас Сантос
Нарезки от Дзюбы с Азмуном и соло такскать в фильме присутствуют?
Ответ Николай Викторо
Нарезки от Дзюбы с Азмуном и соло такскать в фильме присутствуют?
Забавно, что тебя только это интересует.
Ответ Николай Викторо
Нарезки от Дзюбы с Азмуном и соло такскать в фильме присутствуют?
Нет конечно.
Это же спартаковская тема:

https://www.yaplakal.com/forum2/st/0/topic1809951.html
проект точно от Спортса? или Юбиляр приказал
Ответ babyfacek1lla@yandex.ru
проект точно от Спортса? или Юбиляр приказал
Ну недавно про Краснодар показывали, там ещё Арарат Кещян в роли Сперцяна был..
Ответ babyfacek1lla@yandex.ru
проект точно от Спортса? или Юбиляр приказал
Комментарий скрыт
Надеюсь, ещё лет 5, максимум 10, и в ФНЛ, к истокам
Сколько же недоброжелателей налетело на эту новость)
Ответ Моряк не рыбак
Сколько же недоброжелателей налетело на эту новость)
питерцам все равно ) выставка была отличной, теперь и фильм нам на радость посмотрим. Это наша жизнь, история и тд.
Ответ Дмитрий Серебряков
питерцам все равно ) выставка была отличной, теперь и фильм нам на радость посмотрим. Это наша жизнь, история и тд.
Кто такие питерцы?
Смотрите новый триллер Хичкока «Бакланы» во всех кинотеатрах страны
Ответ fisher40
Смотрите новый триллер Хичкока «Бакланы» во всех кинотеатрах страны
Вдохновился фильмом "Фанаты"?
Хотел бы написАть понимаю, но нет😁
А сегодняшняя звезда Максимка в фильме будет? Это ведь просто крутейший персонаж. Ещё я бы на Соболева посмотрел.
Ждём , все посмотрим 👀
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
8 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
21 минуту назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
37 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» пропустил 4 гола от «Аль-Кадисии», «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Аль-Таавуном» во вторник, «Аль-Наср» Роналду – с «Аль-Нажмой» в среду
вчера, 21:05
Рекомендуем