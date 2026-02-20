  • Спортс
  • Профсоюз футболистов Португалии о скандале с Винисиусом: «Наша позиция ясна: нулевая терпимость к расизму. Нельзя принимать версии, принижающие значение подобных событий»
Профсоюз футболистов Португалии о скандале с Винисиусом: «Наша позиция ясна: нулевая терпимость к расизму. Нельзя принимать версии, принижающие значение подобных событий»

В профсоюзе футболистов отреагировали на скандал с Винисиусом и Престианни.

Глава профсоюза футболистов Португалии Жоаким Эвангелиста отреагировал на инцидент с участием Винисиуса Жуниора и Джанлукой Престианни.

«Позиция профсоюза предельно ясна: нулевая терпимость к расизму – вне зависимости от того, кто в этом замешан: игроки, тренеры, арбитры или руководители. Мы можем требовать лишь оперативного, ответственного и справедливого расследования, которое установит, что произошло.

Нельзя умалять или принимать версии, которые принижают значение подобных событий. Учитывая влияние спорта, здесь должна быть еще меньшая терпимость», – заявил функционер в интервью Lusa, отметив, что спорт не может быть «убежищем» для политического и социального экстремизма.

Вингер сборной Бразилии и «Реала» обвинил форварда «Бенфики» Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной» на матче команд (1:0) в Лиге чемпионов. Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам. УЕФА начал расследование произошедшего.

После встречи Престианни отрицал какие-либо расистские оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора. 

По словам Эвангелисты, профессиональные футболисты сегодня демонстрируют больше взаимного уважения, нередко первыми выступая против проявлений расизма.

Он также признал, что существуют единичные жалобы между игроками – как по поводу расизма, так и ложных обвинений, – однако считает, что в профессиональном футболе число таких эпизодов сокращается.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RTP
logoВинисиус Жуниор
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДжанлука Престианни
logoвысшая лига Португалия
logoБенфика
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
дискриминация
Жоаким Эвангелиста
Позиция Профсоюза футболистов Португалии никак не повлияет на решение комиссии УЕФА по данному событию.
