Профсоюз футболистов Португалии о скандале с Винисиусом: «Наша позиция ясна: нулевая терпимость к расизму. Нельзя принимать версии, принижающие значение подобных событий»

В профсоюзе футболистов отреагировали на скандал с Винисиусом и Престианни.

Глава профсоюза футболистов Португалии Жоаким Эвангелиста отреагировал на инцидент с участием Винисиуса Жуниора и Джанлукой Престианни.

«Позиция профсоюза предельно ясна: нулевая терпимость к расизму – вне зависимости от того, кто в этом замешан: игроки, тренеры, арбитры или руководители. Мы можем требовать лишь оперативного, ответственного и справедливого расследования, которое установит, что произошло.

Нельзя умалять или принимать версии, которые принижают значение подобных событий. Учитывая влияние спорта, здесь должна быть еще меньшая терпимость», – заявил функционер в интервью Lusa, отметив, что спорт не может быть «убежищем» для политического и социального экстремизма.

Вингер сборной Бразилии и «Реала» обвинил форварда «Бенфики» Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной» на матче команд (1:0) в Лиге чемпионов. Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам. УЕФА начал расследование произошедшего.

После встречи Престианни отрицал какие-либо расистские оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора.

По словам Эвангелисты, профессиональные футболисты сегодня демонстрируют больше взаимного уважения, нередко первыми выступая против проявлений расизма.

Он также признал, что существуют единичные жалобы между игроками – как по поводу расизма, так и ложных обвинений, – однако считает, что в профессиональном футболе число таких эпизодов сокращается.