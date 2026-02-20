  • Спортс
  Правозащитники подали иск на Инфантино и Чеферина в Международный уголовный суд. Их обвиняют в «содействии военным преступлениям» из-за израильских клубов «на палестинской территории»
48

Правозащитники подали иск на Инфантино и Чеферина в Международный уголовный суд. Их обвиняют в «содействии военным преступлениям» из-за израильских клубов «на палестинской территории»

Правозащитники обвинили Инфантино и Чеферина в содействии военным преступлениям.

Президента ФИФА Джанни Инфантино и президента УЕФА Александера Чеферина обвинили в «содействии военным преступлениям» и «преступлениям против человечности на оккупированной палестинской территории» в иске, поданном в Международный уголовный суд (ICC).

Официальная жалоба была направлена ​​в канцелярию прокурора ICC 16 февраля. Она представляет собой документ на 120 страницах, поданный правозащитными группами Irish Sport for Palestine, Scottish Sport for Palestine, Just Peace Advocates, Euro-Med Human Rights Monitor и Sport Scholars for Justice in Palestine.

Среди сторон, подавших жалобу, также были группа палестинских футболистов, палестинские клубы, землевладельцы и правозащитная организация в Палестине.

Обвинения сосредоточены на поддержке ФИФА и УЕФА израильских футбольных клубов, «базирующихся в незаконных поселениях на оккупированной палестинской территории, построенных на земле, украденной у палестинского народа».

«ФИФА и УЕФА разрешают этим клубам играть в лигах, организованных Израильской футбольной ассоциацией, и проводить матчи на оккупированной территории.

Они также оказывают финансовую и структурную поддержку клубам из поселений, некоторые из которых участвовали в соревнованиях, организованных УЕФА», – говорится в заявлении.

По сообщению New York Times, Израиль отвергает утверждения ООН и Международного суда о том, что все израильские поселения на оккупированном Западном берегу Иордана нарушают международное право.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
Понаплодили каких-то бездельников, стопиццот каких-то организаций на подсосе у не пойми кого
Ответ Фанат Дзюбы
Понаплодили каких-то бездельников, стопиццот каких-то организаций на подсосе у не пойми кого
Euro-Med Human Rights Monitor на самом деле -
Euro- mAd Human Rights Monitor !
Так и живем в мире маниаков на любой вкус :
От тех , кто поддерживает отцов детей Палестины до тех , кто поддерживает Винисиуса !
Ответ Фанат Дзюбы
Понаплодили каких-то бездельников, стопиццот каких-то организаций на подсосе у не пойми кого
100% все организации левацкие. 😬
Могут также в Спортлото обратиться с тем же успехом
Как устроиться туда на работу? Я тоже хочу ничего не делать и получать бабки. Раз в месяц помониторил чо там в повестке, отправил пару мейлов и жди пока зп капнет
Ответ Император Плутона
Как устроиться туда на работу? Я тоже хочу ничего не делать и получать бабки. Раз в месяц помониторил чо там в повестке, отправил пару мейлов и жди пока зп капнет
Это вам к соросу надо. Но там большая очередь из зеленоволосых и заднеприволных за грантами
Ответ ulysses24
Это вам к соросу надо. Но там большая очередь из зеленоволосых и заднеприволных за грантами
Вы пробовались, но не прошли конкурс?
Так Израиль все правильно делает. Единственная сейчас страна, которая борется с варварами, а не пускает их к себе, и не закидывает дотациями
Ответ ulysses24
Так Израиль все правильно делает. Единственная сейчас страна, которая борется с варварами, а не пускает их к себе, и не закидывает дотациями
Полностью с тобой не согласен, но ты прав
Ответ ulysses24
Так Израиль все правильно делает. Единственная сейчас страна, которая борется с варварами, а не пускает их к себе, и не закидывает дотациями
Вот бы тебе родиться среди этих "варваров". Я бы поглядел какк ты запел, категоричный ты наш максималист!
Щас Трамп жахнет по Ирану - посмотрим, что скажут правозащитники. Че то подсказывает - ничего не скажут
Ответ T-72
Щас Трамп жахнет по Ирану - посмотрим, что скажут правозащитники. Че то подсказывает - ничего не скажут
100%
Ответ T-72
Щас Трамп жахнет по Ирану - посмотрим, что скажут правозащитники. Че то подсказывает - ничего не скажут
так правозащитники наоборот ненавидият Трампа
а это случайно не правозащитная организация в Палестине порезала подаренный французами водопровод и наделала из него пусковые установки для ракет?)
Пусть безумная идея —
Вы не рубайте сгоряча.
Вызывайте нас скорее
Через гада главврача!
С уваженьем… Дата. Подпись.
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем в «Спортлото»!
Это не шутки, я лично видел, как Инфантино бомбил Палестину
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Это не шутки, я лично видел, как Инфантино бомбил Палестину
Ну нет. Там же израильские клубы!!
Отстаньте уже от Инфантино. Мужик реально уже вынуть не может язык и жо Трампа.
Символично, но Израиль и США не признают компетенцию МУС.
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Символично, но Израиль и США не признают компетенцию МУС.
Инфантино и Чеферин это не США и не Израиль
