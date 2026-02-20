Правозащитники подали иск на Инфантино и Чеферина в Международный уголовный суд. Их обвиняют в «содействии военным преступлениям» из-за израильских клубов «на палестинской территории»
Президента ФИФА Джанни Инфантино и президента УЕФА Александера Чеферина обвинили в «содействии военным преступлениям» и «преступлениям против человечности на оккупированной палестинской территории» в иске, поданном в Международный уголовный суд (ICC).
Официальная жалоба была направлена в канцелярию прокурора ICC 16 февраля. Она представляет собой документ на 120 страницах, поданный правозащитными группами Irish Sport for Palestine, Scottish Sport for Palestine, Just Peace Advocates, Euro-Med Human Rights Monitor и Sport Scholars for Justice in Palestine.
Среди сторон, подавших жалобу, также были группа палестинских футболистов, палестинские клубы, землевладельцы и правозащитная организация в Палестине.
Обвинения сосредоточены на поддержке ФИФА и УЕФА израильских футбольных клубов, «базирующихся в незаконных поселениях на оккупированной палестинской территории, построенных на земле, украденной у палестинского народа».
«ФИФА и УЕФА разрешают этим клубам играть в лигах, организованных Израильской футбольной ассоциацией, и проводить матчи на оккупированной территории.
Они также оказывают финансовую и структурную поддержку клубам из поселений, некоторые из которых участвовали в соревнованиях, организованных УЕФА», – говорится в заявлении.
По сообщению New York Times, Израиль отвергает утверждения ООН и Международного суда о том, что все израильские поселения на оккупированном Западном берегу Иордана нарушают международное право.
