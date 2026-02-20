Максим Глушенков: «Джона Джона проверим на искусственном поле в Оренбурге или в Калининграде в минус пять, вот и будем говорить. Дуран? Кевина Дюрэнта знаю, в НБА играет»

Глушенков о Дуране: Кевина Дюрэнта знаю, в НБА играет.

Полузащитник «Зенита » Максим Глушенков высказался о новичках команды – Джоне Джоне и Джоне Дуране.

– Как вам Джон Джон?

– Я не успел с ним потренироваться. Увидел его в товарищеском матче с «Динамо» – судить тяжело. Проверим его на искусственном поле в Оренбурге или в Калининграде в минус пять градусов. Вот и будем говорить.

– Что знаете про Дурана?

– Кевина Дюрэнта знаю, в НБА играет.

– А Джон Дуран.

– Пока не пересекался с ним особо.

– Ему 22 года, поиграл в Колумбии, в МЛС, в АПЛ феерил, затем – «Аль-Наср» и Турция, а сейчас – РПЛ.

– Ну, нормально, человек деньги заработал, – сказал Глушенков.