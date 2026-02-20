  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Максим Глушенков: «Джона Джона проверим на искусственном поле в Оренбурге или в Калининграде в минус пять, вот и будем говорить. Дуран? Кевина Дюрэнта знаю, в НБА играет»
72

Максим Глушенков: «Джона Джона проверим на искусственном поле в Оренбурге или в Калининграде в минус пять, вот и будем говорить. Дуран? Кевина Дюрэнта знаю, в НБА играет»

Глушенков о Дуране: Кевина Дюрэнта знаю, в НБА играет.

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков высказался о новичках команды – Джоне Джоне и Джоне Дуране. 

Как вам Джон Джон?

– Я не успел с ним потренироваться. Увидел его в товарищеском матче с «Динамо» – судить тяжело. Проверим его на искусственном поле в Оренбурге или в Калининграде в минус пять градусов. Вот и будем говорить.

Что знаете про Дурана?

– Кевина Дюрэнта знаю, в НБА играет.

А Джон Дуран.

– Пока не пересекался с ним особо.

Ему 22 года, поиграл в Колумбии, в МЛС, в АПЛ феерил, затем – «Аль-Наср» и Турция, а сейчас – РПЛ.

– Ну, нормально, человек деньги заработал, – сказал Глушенков.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoМаксим Глушенков
logoДжон Дуран
logoДжон Джон
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoКевин Дюрэнт
logoНБА
72 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Глушакова знаю, в баню ходит
Ответ funnynerd21
Глушакова знаю, в баню ходит
Разом не в Химках-ли?
Ответ Олег Сагайдачный
Разом не в Химках-ли?
Видел его..
Ответ Михаил Ткаченко
Ох, идиот...
Ох

Не знаю это прикол какой-то он выдаёт,но его комментарии гораздо интереснее читать чем 90% корректного бреда футболистов
Ну что за легенда)
Ответ Hibro
Ну что за легенда)
"Группу Дуран Дуран знаю. Песню "Командарм" слышал", - добавил Глушенков
Ответ Андрей Дмитриев
"Группу Дуран Дуран знаю. Песню "Командарм" слышал", - добавил Глушенков
Не "Командарм", а "Комиссар". "Королева снежная".
Дзюба на фоне Глушенковых и Лещуков. Физик-ядерщик
Ответ Artem hoc
Дзюба на фоне Глушенковых и Лещуков. Физик-ядерщик
Проверять так проверять!
Давайте Ямаля в минус 5 в Калининград, Мбаппе и далее по списку. Сразу узнаем кто настоящая звезда, по критерию Глушенкова, а кто - продукт пиара!
Ответ Artem hoc
Дзюба на фоне Глушенковых и Лещуков. Физик-ядерщик
Физик-двухядерщик
Проверяет руководство клуба на адекватность: проглотят или накажут.
Ответ Vamosalaplaya
Проверяет руководство клуба на адекватность: проглотят или накажут.
ну если серьезно - за что конкретно после этих слов наказывать?
Ответ DancePunk
ну если серьезно - за что конкретно после этих слов наказывать?
Ну тогда надо проглатывать)
Интересно, если у этого чувака не будет его миллионов, у него останется хотя бы один друг?
русский футболист из палаты мер и весов
Видно, что коллектив сплочённый, есть чувство товарищества, взаимопомощь и взаимовыручка
Джон Дуран:
- Глушакова знаю. Дениса в бане видел
- Глушенкова нет. Не пересекался
Макс в своей стихии.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глушенков о лидерстве «Краснодара»: «У них стабильная команда, не приходит по 5 человек в трансферные окна, играют одни и те же. У «Зенита» не было одинакового состава за 18 игр»
20 февраля, 09:25
Глушенков об игре в «Зените»: «Я себя на поле не терял. Мне нечего доказывать, все знают, что я за продукт. Начал делать то, что умею – игра пошла. Поступаю по наитию, я не робот»
20 февраля, 08:56
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
7 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
20 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
36 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» пропустил 4 гола от «Аль-Кадисии», «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Аль-Таавуном» во вторник, «Аль-Наср» Роналду – с «Аль-Нажмой» в среду
вчера, 21:05
Рекомендуем