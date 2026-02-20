Максим Глушенков: «Джона Джона проверим на искусственном поле в Оренбурге или в Калининграде в минус пять, вот и будем говорить. Дуран? Кевина Дюрэнта знаю, в НБА играет»
Глушенков о Дуране: Кевина Дюрэнта знаю, в НБА играет.
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков высказался о новичках команды – Джоне Джоне и Джоне Дуране.
– Как вам Джон Джон?
– Я не успел с ним потренироваться. Увидел его в товарищеском матче с «Динамо» – судить тяжело. Проверим его на искусственном поле в Оренбурге или в Калининграде в минус пять градусов. Вот и будем говорить.
– Что знаете про Дурана?
– Кевина Дюрэнта знаю, в НБА играет.
– А Джон Дуран.
– Пока не пересекался с ним особо.
– Ему 22 года, поиграл в Колумбии, в МЛС, в АПЛ феерил, затем – «Аль-Наср» и Турция, а сейчас – РПЛ.
– Ну, нормально, человек деньги заработал, – сказал Глушенков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Не знаю это прикол какой-то он выдаёт,но его комментарии гораздо интереснее читать чем 90% корректного бреда футболистов
Давайте Ямаля в минус 5 в Калининград, Мбаппе и далее по списку. Сразу узнаем кто настоящая звезда, по критерию Глушенкова, а кто - продукт пиара!
- Глушакова знаю. Дениса в бане видел
- Глушенкова нет. Не пересекался