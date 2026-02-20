Вендел о сборах «Зенита»: «Тренировки бывают настолько тяжелыми, что их при всем желании не очень-то любишь. Я больше люблю отдыхать, конечно»

  • Спортс
8

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о сложности тренировок на сборах.

Бразилец опоздал на зимние сборы команды на 8 дней, за что был оштрафован.

– Что больше всего любите и не любите на сборах?

– У нас тут только два состояния – работа и передышка. Конечно, я больше люблю отдыхать (улыбается). А тренировки бывают настолько тяжелыми, что их при всем желании не очень‑то любишь.

– Они бывают в зале и на поле.

– Зал меньше нравится.

– Еще есть товарищеские матчи.

– Давайте скажу, что их люблю, – ответил Вендел с улыбкой.

Вендел выступает за петербургский клуб с 2020 года. Вместе с командой 27‑летний футболист четыре раза стал чемпионом Мир РПЛ, выиграл Кубок и три Суперкубка России.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Ну Вендел-то разбирается, как отдохнуть-то с корешами можно)
Ответ Тралл из Питера
при этом потом на поле еще лучшим остается.
при этом потом на поле еще лучшим остается.
Лишь бы с Неймаром не тусоваться,а то вообще пропадёт)
Вендел: "Лучше плохо отдыхать, чем хорошо работать".
Лучше веселиться чем работать...
Хей бразил 👌
ешь - потей, работай - мерзни, на ходу тихонько спи.
