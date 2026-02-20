Фигу об уходе из «Реала»: «Я не отказывал Фергюсону, с «МЮ» не было прямого контакта. Я выбрал «Интер» из-за связи с Моратти»
Фигу об уходе из «Реала»: я не отказывал Фергюсону, с «МЮ» не было контакта.
Луиш Фигу заявил, что не отказывал сэру Алексу Фергюсону касаемо перехода в «Манчестер Юнайтед» из «Реала».
«Я никогда не отвергал сэра Алекса. Перед тем, как я ушел из «Реала» в «Интер», я вел переговоры с Рафой Бенитесом, который тогда работал в «Ливерпуле». Но ничего не произошло, такова была судьба.
В то время у меня не было прямого контакта с «Манчестер Юнайтед» или «Сити». Я выбрал «Интер» из-за связи и чувств, которые у меня были к [экс-президенту миланцев] господину Моратти», – рассказал бывший полузащитник сборной Португалии.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: A Bola
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Спортс: Фигу заявил о чувствах и связях с Моратти
Спортс: Фигу заявил о чувствах и связях с Моратти
Фигу: У меня были чувства и связь с Моратти
интересно послушать какие связи и чувства были к президентам при переходе в реал
интересно послушать какие связи и чувства были к президентам при переходе в реал
у него были чувства к Бенджмамину Франклину
интересно послушать какие связи и чувства были к президентам при переходе в реал
Там его агенты жидко обделались: если бы Фигу не перешел в РМ, они бы на много денег "попали". Эту историю можно загуглить.
На праймового Фигу было бы интересно посмотреть в МЮ))
На праймового Фигу было бы интересно посмотреть в МЮ))
Ну тогда он уже не был в прайме
Он же вроде в фк Москва собрался тогда 😄
Обещал на гриле свинину
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем