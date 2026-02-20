  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фигу об уходе из «Реала»: «Я не отказывал Фергюсону, с «МЮ» не было прямого контакта. Я выбрал «Интер» из-за связи с Моратти»
9

Фигу об уходе из «Реала»: «Я не отказывал Фергюсону, с «МЮ» не было прямого контакта. Я выбрал «Интер» из-за связи с Моратти»

Фигу об уходе из «Реала»: я не отказывал Фергюсону, с «МЮ» не было контакта.

Луиш Фигу заявил, что не отказывал сэру Алексу Фергюсону касаемо перехода в «Манчестер Юнайтед» из «Реала».

«Я никогда не отвергал сэра Алекса. Перед тем, как я ушел из «Реала» в «Интер», я вел переговоры с Рафой Бенитесом, который тогда работал в «Ливерпуле». Но ничего не произошло, такова была судьба.

В то время у меня не было прямого контакта с «Манчестер Юнайтед» или «Сити». Я выбрал «Интер» из-за связи и чувств, которые у меня были к [экс-президенту миланцев] господину Моратти», – рассказал бывший полузащитник сборной Португалии.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: A Bola
logoЛуиш Фигу
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoМассимо Моратти
logoМанчестер Сити
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoМанчестер Юнайтед
logoАлекс Фергюсон
logoРафаэль Бенитес
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Спортс: Фигу заявил о чувствах и связях с Моратти
Ответ Wolfy777
Спортс: Фигу заявил о чувствах и связях с Моратти
Фигу: У меня были чувства и связь с Моратти
интересно послушать какие связи и чувства были к президентам при переходе в реал
Ответ ivan_krylov
интересно послушать какие связи и чувства были к президентам при переходе в реал
у него были чувства к Бенджмамину Франклину
Ответ ivan_krylov
интересно послушать какие связи и чувства были к президентам при переходе в реал
Там его агенты жидко обделались: если бы Фигу не перешел в РМ, они бы на много денег "попали". Эту историю можно загуглить.
На праймового Фигу было бы интересно посмотреть в МЮ))
Ответ Dimonty
На праймового Фигу было бы интересно посмотреть в МЮ))
Ну тогда он уже не был в прайме
Он же вроде в фк Москва собрался тогда 😄
Обещал на гриле свинину
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фигу о переходе из «Барсы» в «Реал»: «Моя жизнь изменилась навсегда. Я ошибся, сказав, что не уйду – я действительно так считал. Раздутая барселонской прессой кампания усугубила ситуацию»
20 февраля, 08:45
Фигу про Роналду, Месси, Марадону, Эйсебио: «Это как сравнивать икру с трюфелями – и то, и то великолепно. Я восхищаюсь Криштиану»
19 февраля, 18:07
Рома о «Реале» в 2004-м: «Фигу, Зидан, Роналдо – они играли как на PlayStation, Луиш сводил с ума, делая 40 навесов, 20 финтов. Но игроки «Монако» физически доминировали»
20 января, 14:55
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
7 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
20 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
36 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» пропустил 4 гола от «Аль-Кадисии», «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Аль-Таавуном» во вторник, «Аль-Наср» Роналду – с «Аль-Нажмой» в среду
вчера, 21:05
Рекомендуем