Фигу об уходе из «Реала»: «Я не отказывал Фергюсону, с «МЮ» не было прямого контакта. Я выбрал «Интер» из-за связи с Моратти»

Фигу об уходе из «Реала»: я не отказывал Фергюсону, с «МЮ» не было контакта.

Луиш Фигу заявил, что не отказывал сэру Алексу Фергюсону касаемо перехода в «Манчестер Юнайтед» из «Реала».

«Я никогда не отвергал сэра Алекса. Перед тем, как я ушел из «Реала » в «Интер», я вел переговоры с Рафой Бенитесом , который тогда работал в «Ливерпуле ». Но ничего не произошло, такова была судьба.

В то время у меня не было прямого контакта с «Манчестер Юнайтед» или «Сити». Я выбрал «Интер» из-за связи и чувств, которые у меня были к [экс-президенту миланцев] господину Моратти», – рассказал бывший полузащитник сборной Португалии.