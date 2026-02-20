Бразильская конфедерация обратилась в ФИФА и УЕФА с призывом к «строгим мерам» в отношении причастных к скандалу с Винисиусом: «Ожидаем показательного наказания за расизм»
Бразильская конфедерация футбола выпустила заявление на фоне инцидента с Винисиусом Жуниором.
Вингер сборной Бразилии и «Реала» обвинил форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной» на матче команд (1:0) в Лиге чемпионов. Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам. УЕФА начал расследование произошедшего.
«Бразильская конфедерация футбола (CBF) призвала ФИФА и УЕФА к строгим мерам наказания причастных к последнему случаю расизма в отношении Винисиуса Жуниора в письмах, направленных этим организациям в четверг. В документе, подписанном президентом Самиром Хаудом, CBF подтвердила, что ожидает от ФИФА контроля за этим делом, а от УЕФА – принятия всех необходимых мер для выявления и наказания виновных в расистских оскорблениях.
CBF поблагодарила президента ФИФА Джанни Инфантино за публичный жест солидарности и высоко оценила изменения в статьях 15 и 30 дисциплинарного кодекса организации, которые предлагают новые механизмы и способы борьбы с дискриминацией в футболе и ее искоренения.
CBF подчеркнула, что УЕФА является лидером в борьбе с расизмом и дискриминацией, разрабатывая политику, направленную на предотвращение и наказание дискриминационного поведения. Бразильская конфедерация также сослалась на статью 2 своего устава, которая устанавливает, что одной из ее целей является развитие футбола без какой-либо дискриминации, и статью 7bis, которая подтверждает, что ее члены должны принимать эффективные меры по пресечению новых расовых преступлений посредством профилактической политики и суровых наказаний.
CBF также направила официальный запрос в УЕФА с просьбой провести тщательное расследование действий, совершенных против Винисиуса Жуниора, принимая во внимание показания потерпевшего и присутствующих, чтобы выявить и показательно наказать причастных к этому инциденту», – говорится в заявлении CBF.
