  • Бразильская конфедерация обратилась в ФИФА и УЕФА с призывом к «строгим мерам» в отношении причастных к скандалу с Винисиусом: «Ожидаем показательного наказания за расизм»
73

Бразильская конфедерация: просим тщательно расследовать инцидент с Винисиусом.

Бразильская конфедерация футбола выпустила заявление на фоне инцидента с Винисиусом Жуниором.

Вингер сборной Бразилии и «Реала» обвинил форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной» на матче команд (1:0) в Лиге чемпионов. Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам. УЕФА начал расследование произошедшего.

«Бразильская конфедерация футбола (CBF) призвала ФИФА и УЕФА к строгим мерам наказания причастных к последнему случаю расизма в отношении Винисиуса Жуниора в письмах, направленных этим организациям в четверг.  В документе, подписанном президентом Самиром Хаудом, CBF подтвердила, что ожидает от ФИФА контроля за этим делом, а от УЕФА – принятия всех необходимых мер для выявления и наказания виновных в расистских оскорблениях.

CBF поблагодарила президента ФИФА Джанни Инфантино за публичный жест солидарности и высоко оценила изменения в статьях 15 и 30 дисциплинарного кодекса организации, которые предлагают новые механизмы и способы борьбы с дискриминацией в футболе и ее искоренения.

CBF подчеркнула, что УЕФА является лидером в борьбе с расизмом и дискриминацией, разрабатывая политику, направленную на предотвращение и наказание дискриминационного поведения. Бразильская конфедерация также сослалась на статью 2 своего устава, которая устанавливает, что одной из ее целей является развитие футбола без какой-либо дискриминации, и статью 7bis, которая подтверждает, что ее члены должны принимать эффективные меры по пресечению новых расовых преступлений посредством профилактической политики и суровых наказаний.

CBF также направила официальный запрос в УЕФА с просьбой провести тщательное расследование действий, совершенных против Винисиуса Жуниора, принимая во внимание показания потерпевшего и присутствующих, чтобы выявить и показательно наказать причастных к этому инциденту», – говорится в заявлении CBF.

Инфантино об инциденте с Винисиусом: «Я был шокирован и опечален. В нашем спорте и в обществе нет места расизму. Надо привлечь виновных к ответственности»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт Бразильской конфедерации футбола
73 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Если УЕФА не докажет факты расизма, то ожидаю показательного наказания за клевету и травлю.
Ответ sebastian1410
Если УЕФА не докажет факты расизма, то ожидаю показательного наказания за клевету и травлю.
слишком наивно, никто негров не накажет. иначе сам УЕФА окажется в списке расистов
Ответ sebastian1410
Если УЕФА не докажет факты расизма, то ожидаю показательного наказания за клевету и травлю.
Учитывая твою сверх информированность, подскажи: Иван Лима, Леонардо Баррейро, Доди Лукебакио, Брума, Джошуа Уайндер - возможно я пропустил слова поддержки и солидарности с Джанлукой Престианни от этих его одноклубников... 🤔
Что уже виновных наказывать нужно? А разве сперва не нужно установить сам факт расистских оскорблений, или слова вечно обиженного и угнетенного должны приниматься на веру?
Интересно, а если будет доказано, что Винисиус лжёт? Как будет реакция главных обвинителей. Они потребуют дисквалифицировать бразильца, на год или два? Я просто рассуждаю, ведь у каждой ситуации есть обратная сторона.
Ответ дон Рэба
Интересно, а если будет доказано, что Винисиус лжёт? Как будет реакция главных обвинителей. Они потребуют дисквалифицировать бразильца, на год или два? Я просто рассуждаю, ведь у каждой ситуации есть обратная сторона.
Думаю просто извинятся, что не шмогли) Расизм - он же бывает и наоборот, другого цвета, обратная сторона.
Ответ CELTIC FROST
Думаю просто извинятся, что не шмогли) Расизм - он же бывает и наоборот, другого цвета, обратная сторона.
Стрелочка не поворачивается
Да как это работает, мнять???
Какого хрена без доказательств(и доказательств лжи от других участников) они решают, что нужно наказать человека?
Танец у флажка вообще никто не осудит? Если такое сделали бы в Бразилии, на стадионе с 60 тысячами - там бы война началась в тот же миг.
Все правильно. Необходимо разобраться и дисквалифицировать Винисиуса за провокации. Полностью поддерживаю!
Пора уже назначить новое правило:Наказание за разжигание вымышленной провокации в расизме и т.д
Вини точно закроет свой рот.
Игрокам Бенфики надо в ответке, если забьют гол с танцами подбежать к флажку и под бубен (обязательно в групповом танце) поочереди вытереть эмблемой Реала задницы и потом молча и спокойно наблюдать за реакцией, медленно перемещаясь на свою половину. Интересно, что будет дальше на поле и в прессе?
— он сказал, что я черный ур..д. Но так нельзя, это же расизм.
— но ты черный и ты ур...д, Эрни. И это факты. Вряд ли Прайм Тайма колышет твоя раса.
— то что я черный, это не значит, что я ур...д.
— он не сказал, что все черные ур..ды. Он обратился к тебе, Эрни. Одно с другим не связано.

🎬 Джентльмены (The Gentlemen)
Такое ощущение, что Бразильскую федерацию укусила бешеная макака. Факт оскорблений пока не установлен. Есть только показания самого Винисиуса, известного лжеца и провокатора. Ну и ещё показания трансолюба, который в принципе не мог что-то услышать со своего места.
Из-за таких как Винисиус страдает реальная борьба с расизмом. Эти истерики превращают вполне обоснованный и понятный запрос чернокожих на равное отношение в маргинальный цирк с конями и обезьянами. Жаль, что сейчас любая либеральная борьба выглядит, как выстрел себе же в ногу.
Рекомендуем