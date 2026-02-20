  • Спортс
  • Экс-защитник «Кайрата» Сорокин об ЛЧ: «Меня особо никто не возил. Мбаппе – мне как бы уже 30 лет, спокойно отношусь. Будь мне 18 – смотрел бы на него с открытым ртом»
16

Бывший защитник «Кайрата» Егор Сорокин поделился впечатлениями от игры в Лиге чемпионов.

На общем этапе ЛЧ казахстанский клуб сыграл со «Спортингом» (1:4), «Реалом» (0:5), «Пафосом» (0:0), «Интером» (1:2), «Копенгагеном» (2:3), «Олимпиакосом» (0:1), «Брюгге» (1:4) и «Арсеналом» (2:3). «Кайрат» финишировал на последнем, 36-м месте. 

Против кого из форвардов было реально тяжко?

– Меня особо никто не возил. Трудно было с «Реалом» играть. Мастера высочайшего уровня. Любым недочетом пользуются. Так еще и мы играли высоко, встречали соперника один в один – причем всей командой.

«Я выйду против Мбаппе, одного из лучших форвардов мира. Это все правда происходит со мной?» – такие мысли перед игрой мелькали?

– Не-не. Мбаппе в этой Лиге чемпионов наклепал очень много голов. В прайме провел весь этап, это правда. Но мне как бы уже 30 лет. Спокойно отношусь. Будь мне 18 – да, смотрел бы на Килиана с открытым ртом.

Да, чувствуется класс «Реала», превосходство в уровне. Но одно дело – как их в Алматы встречали, а другое – когда выходишь против них на поле. Просто радуешься тому, что у тебя есть шанс показать себя против лучших футболистов мира, – рассказал Сорокин, выступающий за китайский «Чэнду Жунчэн».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
16 комментариев
"Но мне как бы уже 30 лет. Спокойно отношусь. Будь мне 18 – да, смотрел бы на Килиана с открытым ртом."
=================

Да кому ты врешь? Вы и были туристами бегающими за футболками.

Когда нужно было бить пенальти на 90 минуте Словану в квалификации при 0-0, то все дали подливы и отравили к точке 17 летнего Сатпаева.Зато пенальти при 0-3 с Реалом прибежало шакалить половина команды.
Ответ Гол в девятину
"Но мне как бы уже 30 лет. Спокойно отношусь. Будь мне 18 – да, смотрел бы на Килиана с открытым ртом." ================= Да кому ты врешь? Вы и были туристами бегающими за футболками. Когда нужно было бить пенальти на 90 минуте Словану в квалификации при 0-0, то все дали подливы и отравили к точке 17 летнего Сатпаева.Зато пенальти при 0-3 с Реалом прибежало шакалить половина команды.
Мощнейший коммент, просто уничтожил , сэр.
Ответ Гол в девятину
"Но мне как бы уже 30 лет. Спокойно отношусь. Будь мне 18 – да, смотрел бы на Килиана с открытым ртом." ================= Да кому ты врешь? Вы и были туристами бегающими за футболками. Когда нужно было бить пенальти на 90 минуте Словану в квалификации при 0-0, то все дали подливы и отравили к точке 17 летнего Сатпаева.Зато пенальти при 0-3 с Реалом прибежало шакалить половина команды.
Когда узнали, какие ништяки перепадают )
"Лукаку ничем не удивил"
Ответ Junior Soprano
"Лукаку ничем не удивил"
Дивеев: Мой ###### (малец)
Ответ Junior Soprano
"Лукаку ничем не удивил"
Bessmertnaya fraza) Motto vsex limitcikov😁
Меня никто не возил, но 22 гола пропустили
Бывает)
Ответ Jenqa123
Меня никто не возил, но 22 гола пропустили Бывает)
Upal na noj, i tak 22 raza)
Егор, тебя в 25 лет возили такие мастера мяча как Антон Заболотный и Слава Подберезкин.
А когда тебя весь состав Спартака отвозил, и они 6:1 победили - я вообще никогда не забуду
Кто писал заголовок?! Не "об ЛЧ", а "о ЛЧ"! В какой школе учились, Илья Учватов?! Ведь указанное - не опечатка! ))
«Спокойно отношусь». Поэтому последнее место наверное. В ЛЧ не надо спокойно относится тогда и будет что то вроде «Буде Глимта»
От создателей "Лукаку ничем не удивил" - "Мбаппе ничем не удивил". Лимитчики такие лимитчики
Никто не возил его, потому что он даже не реагировал на атакующих игроков, они мимо как электрички проносились.
Наших защитников ничем не удивить
В его высказывыниях прям веет опытом в РПЛ..Там тоже все голы чистая случайность, по версии защитников, а по версии нападающих-мегагалактическое мастерство
