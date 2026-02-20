Экс-защитник «Кайрата» Сорокин об ЛЧ: «Меня особо никто не возил. Мбаппе – мне как бы уже 30 лет, спокойно отношусь. Будь мне 18 – смотрел бы на него с открытым ртом»
Бывший защитник «Кайрата» Егор Сорокин поделился впечатлениями от игры в Лиге чемпионов.
На общем этапе ЛЧ казахстанский клуб сыграл со «Спортингом» (1:4), «Реалом» (0:5), «Пафосом» (0:0), «Интером» (1:2), «Копенгагеном» (2:3), «Олимпиакосом» (0:1), «Брюгге» (1:4) и «Арсеналом» (2:3). «Кайрат» финишировал на последнем, 36-м месте.
– Против кого из форвардов было реально тяжко?
– Меня особо никто не возил. Трудно было с «Реалом» играть. Мастера высочайшего уровня. Любым недочетом пользуются. Так еще и мы играли высоко, встречали соперника один в один – причем всей командой.
– «Я выйду против Мбаппе, одного из лучших форвардов мира. Это все правда происходит со мной?» – такие мысли перед игрой мелькали?
– Не-не. Мбаппе в этой Лиге чемпионов наклепал очень много голов. В прайме провел весь этап, это правда. Но мне как бы уже 30 лет. Спокойно отношусь. Будь мне 18 – да, смотрел бы на Килиана с открытым ртом.
Да, чувствуется класс «Реала», превосходство в уровне. Но одно дело – как их в Алматы встречали, а другое – когда выходишь против них на поле. Просто радуешься тому, что у тебя есть шанс показать себя против лучших футболистов мира, – рассказал Сорокин, выступающий за китайский «Чэнду Жунчэн».
Да кому ты врешь? Вы и были туристами бегающими за футболками.
Когда нужно было бить пенальти на 90 минуте Словану в квалификации при 0-0, то все дали подливы и отравили к точке 17 летнего Сатпаева.Зато пенальти при 0-3 с Реалом прибежало шакалить половина команды.
Бывает)
А когда тебя весь состав Спартака отвозил, и они 6:1 победили - я вообще никогда не забуду