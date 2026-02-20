  • Спортс
  • Глушенков о лидерстве «Краснодара»: «У них стабильная команда, не приходит по 5 человек в трансферные окна, играют одни и те же. У «Зенита» не было одинакового состава за 18 игр»
67

Глушенков о лидерстве «Краснодара»: «У них стабильная команда, не приходит по 5 человек в трансферные окна, играют одни и те же. У «Зенита» не было одинакового состава за 18 игр»

Глушенков: у «Краснодара» играют одни и те же, в «Зените» нет одного состава.

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков назвал фактор, отличающий петербургскую команду от «Краснодара» в последних сезонах.

В прошлом сезоне краснодарский клуб впервые стал чемпионом России.

– Подводя итоги первой части сезона, удивил лидирующий «Краснодар»?

– Не сказал бы. Стабильная команда: у них не приходит по пять человек в трансферные окна и состав не меняется вне зависимости от результата. У них есть люди, которые играют, и те, которые готовы кого-то заменить. Если посмотреть на их состав, заметите, что играют одни люди.

– В «Зените» так же?

– У нас ни разу не было одинакового состава за 18 игр.

– О чем это говорит?

– Что мы идем на втором месте.

– Кто главный конкурент за чемпионство?

– Мы можем проиграть только сами себе, – сказал Глушенков.

После 18 матчей Мир РПЛ петербуржцы занимают 2-е место в турнирной таблице с 39 очками. «Краснодар» лидирует, набрав 40 очков.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
67 комментариев
По лезвию ножа ходит такими высказываниями)
Через сколько времени будет, что Глушенкова не так поняли..
Ответ Westmoreland
Через сколько времени будет, что Глушенкова не так поняли..
- Доктор, сколько мне осталось жить?
- 5
- 5 месяцев? 5 недель?
- 5...4...3...2...
Ответ Westmoreland
Через сколько времени будет, что Глушенкова не так поняли..
Да не будет. Он никогда не скрывал что работает за деньги, и клуб ему до фонаря, с ним он себя не ассоциирует и никогда не скажет «мы», все как будто сторонний наблюдатель.
Но футболист он отличный, даже Сэм не смог превратить его в уг на поле
Человек хочет обратно в Локо. Я его понимаю. Все хотят туда, где были счастливы
Ответ T-72
Человек хочет обратно в Локо. Я его понимаю. Все хотят туда, где были счастливы
Комментарий скрыт
Ответ T-72
Человек хочет обратно в Локо. Я его понимаю. Все хотят туда, где были счастливы
Комментарий скрыт
Вопрос про 18 игр смело адресуйте Семаку. Он не может определится с составом, более того- в этих играх, даже те, кто выходил, не всегда на своих позициях играли.
Ну тут по делу всё сказал. Факты есть факты
Интересное высказывание))
Ну так у вас тренер Сергей Богданович Семак-трясогускин.
Да, грубо и неуважительно по отношению к своей команде, болельщикам Зенита явно подобные высказывания не понравятся...Но это же один из немногих футболистов, кто говорит правду. Трансферная политика Зенита в последние годы вызывает очень много вопросов. 90% слов других игроков про то, как они любят и ценят болельщиков, клуб, играют за эмблему, а не деньги, что их всё устраивает в команде и т.д. - это же всё насквозь сплошное лицемерие. А что лучше: горькая правда или сладкая ложь - каждый решает сам для себя.
Ответ Андрей Кирилин
Да, грубо и неуважительно по отношению к своей команде, болельщикам Зенита явно подобные высказывания не понравятся...Но это же один из немногих футболистов, кто говорит правду. Трансферная политика Зенита в последние годы вызывает очень много вопросов. 90% слов других игроков про то, как они любят и ценят болельщиков, клуб, играют за эмблему, а не деньги, что их всё устраивает в команде и т.д. - это же всё насквозь сплошное лицемерие. А что лучше: горькая правда или сладкая ложь - каждый решает сам для себя.
Полностью согласен! Он потрясающий игрок!
А трансферная политика Зенита, при всей сверхприбыльности, после ухода Рибалты стала слабее.
по крайней мере - он честный

и (как эксперт) - вполне объективен
А чё, отличная связка может получиться - Глушенков & Кордоба.
Ответ Иван Оклахома
А чё, отличная связка может получиться - Глушенков & Кордоба.
Что думаешь Краснодар летом отдаст Кордобу Зениту лямов за 20 после второго чемпионства )
