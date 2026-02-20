Глушенков о лидерстве «Краснодара»: «У них стабильная команда, не приходит по 5 человек в трансферные окна, играют одни и те же. У «Зенита» не было одинакового состава за 18 игр»
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков назвал фактор, отличающий петербургскую команду от «Краснодара» в последних сезонах.
В прошлом сезоне краснодарский клуб впервые стал чемпионом России.
– Подводя итоги первой части сезона, удивил лидирующий «Краснодар»?
– Не сказал бы. Стабильная команда: у них не приходит по пять человек в трансферные окна и состав не меняется вне зависимости от результата. У них есть люди, которые играют, и те, которые готовы кого-то заменить. Если посмотреть на их состав, заметите, что играют одни люди.
– В «Зените» так же?
– У нас ни разу не было одинакового состава за 18 игр.
– О чем это говорит?
– Что мы идем на втором месте.
– Кто главный конкурент за чемпионство?
– Мы можем проиграть только сами себе, – сказал Глушенков.
После 18 матчей Мир РПЛ петербуржцы занимают 2-е место в турнирной таблице с 39 очками. «Краснодар» лидирует, набрав 40 очков.
