  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барса» начнет повышать отступные воспитанников за достижения – на фоне ухода Дро в «ПСЖ» за 8 млн евро
21

«Барса» начнет повышать отступные воспитанников за достижения – на фоне ухода Дро в «ПСЖ» за 8 млн евро

«Барса» будет повышать отступные своих воспитанников.

«Барселона» будет постепенно увеличивать сумму отступных своих воспитанников по мере достижения определенных этапов, сообщает Diario Sport.

Например, дебют в Юношеской лиге УЕФА повышает клаусулу с базовых шести до восьми миллионов евро. Отступные игроков, которые хотя бы раз вызывались в «Барсу Атлетик», будут повышены до 10 миллионов евро.

Игроки 2008 года рождения, уже зарегистрированные как футболисты второй команды «Барсы», получают клаусулу свыше 15 миллионов евро. 

Изменения произошли после ухода Дро Фернандеса в «ПСЖ» этой зимой. Парижский клуб активировал отступные хавбека в 6 млн евро, а итоговая сумма трансфера составила чуть более 8 млн евро с учетом компенсации «Барсе».

Отмечается, что если бы Дро подписал контракт по новым условиям и с учетом пяти матчей за первую команду «Барселоны», его отступные составляли бы 25 миллионов евро. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
logoПСЖ
logoДро Фернандес
logoЛа Лига
logoлига 1 Франция
logoБарселона
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
В Испании отступные у игроков моложе 18 лет могут быть не выше 10 млн, Дро исполнилось 18 только 12-го января и ПСЖ идеально поймал момент, когда он уже не стал бы продлевать контракт с повышенными отступными
Так что, если есть возможность автоматически увеличивать отступные игроков после совершеннолетия, это нужно делать
Ответ XavIniesta2008-2015
В Испании отступные у игроков моложе 18 лет могут быть не выше 10 млн, Дро исполнилось 18 только 12-го января и ПСЖ идеально поймал момент, когда он уже не стал бы продлевать контракт с повышенными отступными Так что, если есть возможность автоматически увеличивать отступные игроков после совершеннолетия, это нужно делать
Для этого нужно будет или сразу прописывать это в контракт(условия, по достижению которых клаусула повысится), или переподписывать каждый раз контракт.

Всегда найдутся отдельные игроки и агенты, которые не согласятся на эти условия. А без согласия игрока клуб не может поднимать сумму клаусулы.
Ответ Artuom Batishev
Для этого нужно будет или сразу прописывать это в контракт(условия, по достижению которых клаусула повысится), или переподписывать каждый раз контракт. Всегда найдутся отдельные игроки и агенты, которые не согласятся на эти условия. А без согласия игрока клуб не может поднимать сумму клаусулы.
Если игрок не согласен подписать контракт на таких условиях, то расставание с ним неизбежно
В молодежных командах текучка игроков огромная, поэтому важно особо талантливых и лояльных удерживать дополнительно
Дро из особо талантливых, но удержать его не получилось. В следующий раз попадется более лояльный и защищенный контрактом талант
Не совсем понял смысла. До 18 лет никто никак не может сделать отступные выше 6 млн в Испании. Как Барселона собралась это делать? При этом после 18-ти летия они могут хоть ярд ставить.
жаренный мендеш клюнул?
Ответ CopaAmerica
жаренный мендеш клюнул?
Только теперь Деку перекрестился
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
5 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
18 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
34 минуты назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» пропустил 4 гола от «Аль-Кадисии», «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Аль-Таавуном» во вторник, «Аль-Наср» Роналду – с «Аль-Нажмой» в среду
вчера, 21:05
Рекомендуем