«Барса» начнет повышать отступные воспитанников за достижения – на фоне ухода Дро в «ПСЖ» за 8 млн евро
«Барселона» будет постепенно увеличивать сумму отступных своих воспитанников по мере достижения определенных этапов, сообщает Diario Sport.
Например, дебют в Юношеской лиге УЕФА повышает клаусулу с базовых шести до восьми миллионов евро. Отступные игроков, которые хотя бы раз вызывались в «Барсу Атлетик», будут повышены до 10 миллионов евро.
Игроки 2008 года рождения, уже зарегистрированные как футболисты второй команды «Барсы», получают клаусулу свыше 15 миллионов евро.
Изменения произошли после ухода Дро Фернандеса в «ПСЖ» этой зимой. Парижский клуб активировал отступные хавбека в 6 млн евро, а итоговая сумма трансфера составила чуть более 8 млн евро с учетом компенсации «Барсе».
Отмечается, что если бы Дро подписал контракт по новым условиям и с учетом пяти матчей за первую команду «Барселоны», его отступные составляли бы 25 миллионов евро.
Так что, если есть возможность автоматически увеличивать отступные игроков после совершеннолетия, это нужно делать
Всегда найдутся отдельные игроки и агенты, которые не согласятся на эти условия. А без согласия игрока клуб не может поднимать сумму клаусулы.
В молодежных командах текучка игроков огромная, поэтому важно особо талантливых и лояльных удерживать дополнительно
Дро из особо талантливых, но удержать его не получилось. В следующий раз попадется более лояльный и защищенный контрактом талант