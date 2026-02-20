  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Линекер о расистском скандале: «Возлагать вину на Винисиуса нелепо и неправильно. У Моуринью хватило наглости обвинить его за празднование гола – это газлайтинг»
132

Линекер о расистском скандале: «Возлагать вину на Винисиуса нелепо и неправильно. У Моуринью хватило наглости обвинить его за празднование гола – это газлайтинг»

Линекер о словах Моуринью: это газлайтинг Винисиуса, он просто праздновал гол.

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер раскритиковал главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью за высказывания о Винисиусе Жуниоре.

Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вингер «Мадрида» Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной»

По окончании встречи португальский тренер заявил: «Что-то не так, потому что это происходит на каждом стадионе. На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается».

«Послематчевая вражда после игры с «Бенфикой» была удручающей. У Жозе Моуринью хватило наглости обвинить Винисиуса в том, что он праздновал свой гол, по сути, заявив, что тот сам виноват.

Извините, но это газлайтинг (манипуляция, цель которой – заставить человека сомневаться в адекватном восприятии реальности, своих чувствах, эмоциях, воспоминаниях – Спортс’‘). Игроки празднуют голы. Должны ли они в тот момент думать: «Если я буду праздновать, спровоцирую ли я расистские оскорбления?» Конечно, нет.

Возлагать вину на Винисиуса нелепо и неправильно. Позже Моуринью заявил, что величайший игрок «Бенфики» всех времен [Эйсебио] был темнокожим. Это было похоже на один из тех моментов, когда говорят: «У меня есть темнокожий приятель», – сказал Линекер.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: подкаст The Rest Is Football
logoВинисиус Жуниор
logoБенфика
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
дискриминация
logoЖозе Моуринью
logoвысшая лига Португалия
психология
logoГари Линекер
logoЛига чемпионов УЕФА
132 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А ведь старина сам отвечает на свой же вопрос и даже не понимает этого: "На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается".

Вероятно, дело не в стадионах, а в самом Винни.))))
Ответ Антон Перепелкин
А ведь старина сам отвечает на свой же вопрос и даже не понимает этого: "На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается". Вероятно, дело не в стадионах, а в самом Винни.))))
Комментарий скрыт
Ответ Антон Перепелкин
А ведь старина сам отвечает на свой же вопрос и даже не понимает этого: "На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается". Вероятно, дело не в стадионах, а в самом Винни.))))
Антон, камон, причину со следствием тоже не стоит путать. Крауча троллили. Причина: идиоты или его внешность?

Понятно, что причиной скандалов с Винни служит желание противника спровоцировать Винни. Так уж сложилась его репутация, что ведётся на это.
Черные или левые в ветке есть? Объясните что расистского в том, чтобы назвать черного который обезьянничает обезьяной? Реально не понимаю логики которая за этим кроется
Ответ Филька Шкворень
Черные или левые в ветке есть? Объясните что расистского в том, чтобы назвать черного который обезьянничает обезьяной? Реально не понимаю логики которая за этим кроется
Да тут цвет кожи не имеет значения. Был бы Винисиус белым, это ничего бы не поменяло, я бы за его мерзкое поведение его точно так же ненавидел
Ответ Филька Шкворень
Черные или левые в ветке есть? Объясните что расистского в том, чтобы назвать черного который обезьянничает обезьяной? Реально не понимаю логики которая за этим кроется
Белого, который обезьянничает, тоже можно назвать обезьяной. И желтого, и любого. И вообще ничего обидного в этом нет. Обезьяны это генетически самые близкие людям существа. Если кого-то называют орлом, то это должно быть намного обиднее, но нет…
Их мамы из Нигерии, их папы с Камеруна, но в паспорте написано француз
Ответ мохнатка
Их мамы из Нигерии, их папы с Камеруна, но в паспорте написано француз
Паспортный стол выдает паспорта со словами - ну ты и француз)))
Ответ Всё знаю
Паспортный стол выдает паспорта со словами - ну ты и француз)))
Бо бо бо... ну ты француз
Линекер вечная подстилка
Ответ Тюменский медвежонок
Линекер вечная подстилка
Эталонная либерастня
Ответ Тюменский медвежонок
Линекер вечная подстилка
Думаю все уже поняли, что так формируют желаемое мнение у людей. Посмотри как каждый раз в таких ситуаций все синхронно набрасываются. И сейчас не было доказательств нарушения арга, а позволено гасить. Так решается сразу две проблемы, умных дрессируют чтобы держали язык за зубами, глупые хавают и принимают это за мнение большинства
Уверен что если бы в такой манере как это сделал Винисиус отпраздновал гол белый футболист, на него обрушили бы"праведный " гнев все без исключения эксперты. Но это же сделал темнокожий, значит он прав, а те кто его критикуют - мерзавцы и расисты.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Уверен что если бы в такой манере как это сделал Винисиус отпраздновал гол белый футболист, на него обрушили бы"праведный " гнев все без исключения эксперты. Но это же сделал темнокожий, значит он прав, а те кто его критикуют - мерзавцы и расисты.
что-то выпадов по поводу кривляний Гризмана при праздновании голов не видел
Это газгольдер.
Роналдиньо тоже танцевал. Я не помню чтоб ктото его обезьяном назвала. На оборот, даже фаны Реала опладировали его с уважением. А этому не по цвету кожи назвали обезьяной, а чисто за поведение.
Ответ Jor Hakobyan
Роналдиньо тоже танцевал. Я не помню чтоб ктото его обезьяном назвала. На оборот, даже фаны Реала опладировали его с уважением. А этому не по цвету кожи назвали обезьяной, а чисто за поведение.
Если Роналдиньо танцевал и норм было, то почему когда уже танцевал Винисиус это поведение за которое нужно обозвать обезьяной?
Ответ Zinedine Zidane_1116969233
Если Роналдиньо танцевал и норм было, то почему когда уже танцевал Винисиус это поведение за которое нужно обозвать обезьяной?
потому что он делает это без уважения. )

Провокационно и вызывающе. Он столько не радуется, сколько красной тряпкой размахивает.

Плюс, постоянно жалуется судье, наезжает на соперников, апеллирует зрителям. Рот у него не закрывается просто. Чёрный ты или белый, таких никогда, нигде не любили.
винисиус это какое-то недоразумение в футболе. реально тошно от него 🤮
Ответ заблокированному пользователю
винисиус это какое-то недоразумение в футболе. реально тошно от него 🤮
Хуже всего то, что мировой футбол под него прогибается.
Ответ omach
Хуже всего то, что мировой футбол под него прогибается.
это точно! чересчур уже.
А шимпанзе обижаются, когда их называют "обезьянами"? Они, вроде, тоже черные?....
А мне кажется человек должен задумываться о возможных последствиях своих действий.
Как пел Дельфин (не тот, что в Петербурге из себя за футболиста выдаёт):
"Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть... хотя бы самую малость."
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Росеньор про инцидент с Винисиусом: «Любая форма расизма в обществе недопустима. Когда тебя осуждают за то, чем ты должен гордиться, это хуже всего»
19 февраля, 16:59
Насри о словах Моуринью про Винисиуса: «Он прошел круг по стадиону «Барсы», выбив ее с «Интером», в «МЮ» скользил на коленях 20 метров словно Анри. Он не может так говорить»
19 февраля, 16:45
Лилиан Тюрам о Винисиусе: «Моуринью рассуждает о расизме как белый человек. Его анализ – мелочный, ничтожный. Чувство превосходства белых мешает им поставить себя на место жертв»
19 февраля, 07:45
Телеведущая Скотт о скандале с Винисиусом и Престианни: «Если то, что ты говоришь, настолько постыдно, что это приходится скрывать, то ты неправ. Слова Моуринью – вредный нарратив»
18 февраля, 21:18
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
5 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
18 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
34 минуты назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» пропустил 4 гола от «Аль-Кадисии», «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Аль-Таавуном» во вторник, «Аль-Наср» Роналду – с «Аль-Нажмой» в среду
вчера, 21:05
Рекомендуем