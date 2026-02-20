Линекер о расистском скандале: «Возлагать вину на Винисиуса нелепо и неправильно. У Моуринью хватило наглости обвинить его за празднование гола – это газлайтинг»
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер раскритиковал главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью за высказывания о Винисиусе Жуниоре.
Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вингер «Мадрида» Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной».
По окончании встречи португальский тренер заявил: «Что-то не так, потому что это происходит на каждом стадионе. На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается».
«Послематчевая вражда после игры с «Бенфикой» была удручающей. У Жозе Моуринью хватило наглости обвинить Винисиуса в том, что он праздновал свой гол, по сути, заявив, что тот сам виноват.
Извините, но это газлайтинг (манипуляция, цель которой – заставить человека сомневаться в адекватном восприятии реальности, своих чувствах, эмоциях, воспоминаниях – Спортс’‘). Игроки празднуют голы. Должны ли они в тот момент думать: «Если я буду праздновать, спровоцирую ли я расистские оскорбления?» Конечно, нет.
Возлагать вину на Винисиуса нелепо и неправильно. Позже Моуринью заявил, что величайший игрок «Бенфики» всех времен [Эйсебио] был темнокожим. Это было похоже на один из тех моментов, когда говорят: «У меня есть темнокожий приятель», – сказал Линекер.
Вероятно, дело не в стадионах, а в самом Винни.))))
Понятно, что причиной скандалов с Винни служит желание противника спровоцировать Винни. Так уж сложилась его репутация, что ведётся на это.
Провокационно и вызывающе. Он столько не радуется, сколько красной тряпкой размахивает.
Плюс, постоянно жалуется судье, наезжает на соперников, апеллирует зрителям. Рот у него не закрывается просто. Чёрный ты или белый, таких никогда, нигде не любили.
Как пел Дельфин (не тот, что в Петербурге из себя за футболиста выдаёт):
"Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть... хотя бы самую малость."