Линекер о расистском скандале: «Возлагать вину на Винисиуса нелепо и неправильно. У Моуринью хватило наглости обвинить его за празднование гола – это газлайтинг»

Линекер о словах Моуринью: это газлайтинг Винисиуса, он просто праздновал гол.

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер раскритиковал главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью за высказывания о Винисиусе Жуниоре .

Во вторник «Реал » победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вингер «Мадрида» Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной» .

По окончании встречи португальский тренер заявил : «Что-то не так, потому что это происходит на каждом стадионе. На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается».

«Послематчевая вражда после игры с «Бенфикой» была удручающей. У Жозе Моуринью хватило наглости обвинить Винисиуса в том, что он праздновал свой гол, по сути, заявив, что тот сам виноват.

Извините, но это газлайтинг (манипуляция, цель которой – заставить человека сомневаться в адекватном восприятии реальности, своих чувствах, эмоциях, воспоминаниях – Спортс’‘). Игроки празднуют голы. Должны ли они в тот момент думать: «Если я буду праздновать, спровоцирую ли я расистские оскорбления?» Конечно, нет.

Возлагать вину на Винисиуса нелепо и неправильно. Позже Моуринью заявил, что величайший игрок «Бенфики» всех времен [Эйсебио] был темнокожим. Это было похоже на один из тех моментов, когда говорят: «У меня есть темнокожий приятель», – сказал Линекер.