Вендел об уходе Жерсона из «Зенита»: «Мне его будет не хватать. Главное, чтобы у него все было хорошо в «Крузейро»

Вендел об уходе Жерсона из «Зенита»: мне его будет не хвата.

Полузащитник «Зенита » Вендел высказался о недавнем переходе хавбека Жерсона из петербургского клуба в «Крузейро».

— Когда в «Зенит» пришел Жерсон, показалось, что вы с ним очень подружились. Расстроились, что он ушел?

— Было грустно. Вы правы — у нас возникла очень крепкая дружба. Мы и сейчас постоянно на связи, все время общаемся, перекидываемся сообщениями. Жаль, что он так мало времени провел в «Зените».

С другой стороны, это теперь друг на всю жизнь. Уверен в этом. Буду болеть за него, в том числе за то, чтобы в «Крузейро » у него все получилось.

— О его уходе узнали одним из первых?

— Был у него в гостях, когда Жерсон рассказал о ситуации. Повторюсь, стало грустно, потому что мы в Санкт-Петербурге практически каждый день после тренировок бывали у него и вообще проводили вместе время. Мне его будет не хватать. Но главное, чтобы у него все было хорошо, — сказал Вендел .