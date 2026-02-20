  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Балтики» о «Краснодаре»: «Поражает, как за 15 лет существования развилась инфраструктура. Прекрасная академия, многие выпускники – основные игроки клубов РПЛ»
15

Гендиректор «Балтики» о «Краснодаре»: «Поражает, как за 15 лет существования развилась инфраструктура. Прекрасная академия, многие выпускники – основные игроки клубов РПЛ»

Гендиректор «Балтики» назвал «Краснодар» положительным примером развития клуба.

Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов назвал «Краснодар» положительным примером развития клуба.

— Вдохновляют примеры других региональных клубов, того же «Краснодара»?

— Из примера «Краснодара» очень много чего есть почерпнуть. Прежде всего поражает, как за 15-16 лет существования клуба там развилась вся инфраструктура. У клуба прекрасная академия, многие выпускники которой сегодня являются основными игроками клубов РПЛ, а Сафонов уже и в Европе дает шуму. 

Плюс работа с болельщицкой базой. Мы понимаем, что, наверное, это отчасти вызвано хорошими результатами и чемпионством. Но у клуба прекрасный, красивый стадион и всегда очень много болельщиков — при том что 10 лет назад с этим были проблемы. В городе больше поддерживали «Кубань». А сейчас весь Краснодар болеет за «Краснодар». Это хорошо, правильно. «Краснодар» сегодня можно назвать одним из положительных примеров развития футбольного клуба, — сказал Измайлов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
Равиль Измайлов
logoАкадемия ФК Краснодар
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это можно сделать в любом клубе, если убрать коррупцию.
Ответ Алексей Счастливцев
Это можно сделать в любом клубе, если убрать коррупцию.
если убрать гос деньги.
Ответ Алексей Счастливцев
Это можно сделать в любом клубе, если убрать коррупцию.
Галицких на всех не хватит.
Когда человек: 1) Болеет за дело и город душой; 2) Не ворует, а тратит деньги эффективно - получается такой результат.
Поэтому когда вас в следующий раз спросят «Если не Путин, то кто?», приведите в пример Галицкого. Или любого крупного бизнесмена с тем же отношением к своему городу и стране. Того же главу Русагро, основавшего школу Летово для одарённых детей.
Жаль, в России таким людям даже думать нельзя о том, чтобы пойти в политику и баллотироваться в президенты.
И можно только представить, какой была бы страна, если бы демократия не была «суверенной»
Ответ old folk
Когда человек: 1) Болеет за дело и город душой; 2) Не ворует, а тратит деньги эффективно - получается такой результат. Поэтому когда вас в следующий раз спросят «Если не Путин, то кто?», приведите в пример Галицкого. Или любого крупного бизнесмена с тем же отношением к своему городу и стране. Того же главу Русагро, основавшего школу Летово для одарённых детей. Жаль, в России таким людям даже думать нельзя о том, чтобы пойти в политику и баллотироваться в президенты. И можно только представить, какой была бы страна, если бы демократия не была «суверенной»
Круто, что в любой новости можно приплести Путина и политику )
Ответ old folk
Когда человек: 1) Болеет за дело и город душой; 2) Не ворует, а тратит деньги эффективно - получается такой результат. Поэтому когда вас в следующий раз спросят «Если не Путин, то кто?», приведите в пример Галицкого. Или любого крупного бизнесмена с тем же отношением к своему городу и стране. Того же главу Русагро, основавшего школу Летово для одарённых детей. Жаль, в России таким людям даже думать нельзя о том, чтобы пойти в политику и баллотироваться в президенты. И можно только представить, какой была бы страна, если бы демократия не была «суверенной»
Беда в том, что нынешняя демократия это не власть народа, а власть демократов. А среди них достаточно взяточников, воров и прочих коррупционеров.
Потому что бюрократии меньше. Галицкий сам себе хозяин и выстроил так как ему виднее и оптимальнее. В клубах "под крылом сильных компаний" бюрократии как ни крути больше. Об этом как-то Талалаев почти неосторожно упомянул - мол, вот как хорошо в частном Торпедо (в прошлом сезоне когда у Торпедо всё было ОК) - всё быстро согласовывается, а в Балтике мол, посложнее с этим.
Ответ Balt
Потому что бюрократии меньше. Галицкий сам себе хозяин и выстроил так как ему виднее и оптимальнее. В клубах "под крылом сильных компаний" бюрократии как ни крути больше. Об этом как-то Талалаев почти неосторожно упомянул - мол, вот как хорошо в частном Торпедо (в прошлом сезоне когда у Торпедо всё было ОК) - всё быстро согласовывается, а в Балтике мол, посложнее с этим.
Талалаев и после проблем в Торпедо позитивно высказывался о Соболеве.
Что за убогая единичка в шрифте самих новостей (не заголовков)
"все болели за Кубань"
Ну правильно, за Кубань теперь не поболеешь))))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Защитник «Краснодара» Оласа о соперничестве с «Зенитом»: «Благодаря своему стилю приобрели идентичность. Нет нужды оглядываться на кого-то»
20 февраля, 04:55
«Краснодар» отдал Густаво Сантоса «Сочи» в аренду до конца сезона
19 февраля, 18:25Фото
Защитник «Краснодара» Оласа: «Русские – закрытые люди, но в целом все очень хорошие, приятные. В России больше всего впечатлил холод»
19 февраля, 17:37
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
5 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
18 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
34 минуты назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» пропустил 4 гола от «Аль-Кадисии», «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Аль-Таавуном» во вторник, «Аль-Наср» Роналду – с «Аль-Нажмой» в среду
вчера, 21:05
Рекомендуем