Гендиректор «Балтики» о «Краснодаре»: «Поражает, как за 15 лет существования развилась инфраструктура. Прекрасная академия, многие выпускники – основные игроки клубов РПЛ»
Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов назвал «Краснодар» положительным примером развития клуба.
— Вдохновляют примеры других региональных клубов, того же «Краснодара»?
— Из примера «Краснодара» очень много чего есть почерпнуть. Прежде всего поражает, как за 15-16 лет существования клуба там развилась вся инфраструктура. У клуба прекрасная академия, многие выпускники которой сегодня являются основными игроками клубов РПЛ, а Сафонов уже и в Европе дает шуму.
Плюс работа с болельщицкой базой. Мы понимаем, что, наверное, это отчасти вызвано хорошими результатами и чемпионством. Но у клуба прекрасный, красивый стадион и всегда очень много болельщиков — при том что 10 лет назад с этим были проблемы. В городе больше поддерживали «Кубань». А сейчас весь Краснодар болеет за «Краснодар». Это хорошо, правильно. «Краснодар» сегодня можно назвать одним из положительных примеров развития футбольного клуба, — сказал Измайлов.
Поэтому когда вас в следующий раз спросят «Если не Путин, то кто?», приведите в пример Галицкого. Или любого крупного бизнесмена с тем же отношением к своему городу и стране. Того же главу Русагро, основавшего школу Летово для одарённых детей.
Жаль, в России таким людям даже думать нельзя о том, чтобы пойти в политику и баллотироваться в президенты.
И можно только представить, какой была бы страна, если бы демократия не была «суверенной»
