Экс-хавбек «Барсы» Андре Гомеш перешел в «Коламбус Крю» свободным агентом

«Коламбус Крю» объявил о подписании хавбека Андре Гомеша свободным агентом.

Клуб МЛС заключил соглашение с 32-летним португальцем до июня 2027 года с опцией продления на сезон-2027/28.

Последним клубом Гомеша был «Лилль», который он покинул на этой неделе. Футболист также известен по выступлениям за «Эвертон», «Барселону» и «Бенфику».