Экс-хавбек «Барсы» Андре Гомеш перешел в «Коламбус Крю» свободным агентом
«Коламбус Крю» объявил о подписании хавбека Андре Гомеша свободным агентом.
Клуб МЛС заключил соглашение с 32-летним португальцем до июня 2027 года с опцией продления на сезон-2027/28.
Последним клубом Гомеша был «Лилль», который он покинул на этой неделе. Футболист также известен по выступлениям за «Эвертон», «Барселону» и «Бенфику».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Коламбус Крю»
Я его запомнил только тем, что он отдал предголевой пас в матче с Реалом, когда Барса на последней минуте вырвал победу. Проход Сержи Роберто, пас на Гомеша, он отдает Альбе и тот пасует в центр штрафной площади на Месси… гол) жаль, что чемпионат не выиграли. Но в том матче интригу сохранили)) да и эмоции я свои помню, когда мяч отдали Гомешу я прям вскипел, думал что по любому потеряет
Игрок хороший, но для той Барсы был ментально не устойчивый. На него было большое давление и он, боясь ошибиться, много ошибался. Вот ирония. А вообще, Барса в том году провалила курс на омоложение. Купили четырех футболистов в возрасте 22 лет: Умтити, Динь, Гомеш и Алькасер. Никто из них надолго в команде не задержался.
Трудно не согласиться с Вами!))
Травмы конечно конкретно ему помешали
