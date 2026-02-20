8

Экс-хавбек «Барсы» Андре Гомеш перешел в «Коламбус Крю» свободным агентом

«Коламбус Крю» объявил о подписании хавбека Андре Гомеша свободным агентом.

Клуб МЛС заключил соглашение с 32-летним португальцем до июня 2027 года с опцией продления на сезон-2027/28.

Последним клубом Гомеша был «Лилль», который он покинул на этой неделе. Футболист также известен по выступлениям за «Эвертон», «Барселону» и «Бенфику».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Коламбус Крю»
logoКоламбус Крю
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoМЛС
трансферы
logoЛилль
logoАндре Гомеш
logoБарселона
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я его запомнил только тем, что он отдал предголевой пас в матче с Реалом, когда Барса на последней минуте вырвал победу. Проход Сержи Роберто, пас на Гомеша, он отдает Альбе и тот пасует в центр штрафной площади на Месси… гол) жаль, что чемпионат не выиграли. Но в том матче интригу сохранили)) да и эмоции я свои помню, когда мяч отдали Гомешу я прям вскипел, думал что по любому потеряет
Ответ tq7k7bdx87
Я его запомнил только тем, что он отдал предголевой пас в матче с Реалом, когда Барса на последней минуте вырвал победу. Проход Сержи Роберто, пас на Гомеша, он отдает Альбе и тот пасует в центр штрафной площади на Месси… гол) жаль, что чемпионат не выиграли. Но в том матче интригу сохранили)) да и эмоции я свои помню, когда мяч отдали Гомешу я прям вскипел, думал что по любому потеряет
Игрок хороший, но для той Барсы был ментально не устойчивый. На него было большое давление и он, боясь ошибиться, много ошибался. Вот ирония. А вообще, Барса в том году провалила курс на омоложение. Купили четырех футболистов в возрасте 22 лет: Умтити, Динь, Гомеш и Алькасер. Никто из них надолго в команде не задержался.
Ответ Santa-Barbara
Игрок хороший, но для той Барсы был ментально не устойчивый. На него было большое давление и он, боясь ошибиться, много ошибался. Вот ирония. А вообще, Барса в том году провалила курс на омоложение. Купили четырех футболистов в возрасте 22 лет: Умтити, Динь, Гомеш и Алькасер. Никто из них надолго в команде не задержался.
Трудно не согласиться с Вами!))
Травмы конечно конкретно ему помешали
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
5 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
18 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
34 минуты назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» пропустил 4 гола от «Аль-Кадисии», «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Аль-Таавуном» во вторник, «Аль-Наср» Роналду – с «Аль-Нажмой» в среду
вчера, 21:05
Рекомендуем