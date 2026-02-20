  • Спортс
  • Вендел: «В «Зените» я вышел на максимальный уровень. Рад, что нас связывают еще более прочные отношения в плане контракта»
39

Вендел: «В «Зените» я вышел на максимальный уровень. Рад, что нас связывают еще более прочные отношения в плане контракта»

Полузащитник «Зенита» Вендел считает, что показывает в петербургском клубе свой лучший футбол.

— В ходе осенней части сезона создалось ощущение, что в «Зенит» вернулся гораздо более мотивированный Вендел по сравнению с тем, который доигрывал перед отъездом весну 2025 года.

— Могу только сказать, что футбол — это моя жизнь. Когда тренируюсь и играю, это приносит самые радостные эмоции. Сейчас есть приятное ощущение, что продолжаю защищать цвета «Зенита», который всегда ко мне хорошо относился. И с которым пережито столько счастливых моментов. Это, конечно, подпитывает и дает энергию. Мотивация связана именно с такими вещами.

— Вернувшись летом, в ноябре вы продлили контракт с «Зенитом». Какие ощущения в связи с этим назовете главными?

— Я чувствую себя в «Зените» прекрасно и ощущаю доверие со стороны клуба. Здесь я вышел на максимальный уровень, стал показывать лучший футбол. Очень рад, что нас теперь связывают еще более прочные отношения в плане срока контракта, — сказал Вендел.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Найти бы того, кто сорвал трансфер в Ботафого и руку пожать. 😆
Вендел как мне кажется является олицетворением сегодняшнего Зенита
Ответ milkmilk
Вендел как мне кажется является олицетворением сегодняшнего Зенита
Тебе бы сначала решить за кого болеешь , за «Локо» или за «Краснодар», а уж потом о Венделе умничать и Зените . Может, тебе не про Вендела переживать, а со своими клубными пристрастиями !?
Ответ профессор Лебединский
Тебе бы сначала решить за кого болеешь , за «Локо» или за «Краснодар», а уж потом о Венделе умничать и Зените . Может, тебе не про Вендела переживать, а со своими клубными пристрастиями !?
Зачем выбирать? Я презираю все клубы с госфинасированием в равной степени.
