Президент «Урала»: «Нравится, как работает Березуцкий. Все будет хорошо у Василия Владимировича»
Президент «Урала»: нравится, как работает Василий Березуцкий.
Президент «Урала» Григорий Иванов доволен работой нового тренера Василия Березуцкого, который возглавляет екатеринбургский клуб с декабря 2025 года.
— Мы никого не купили. «Урал» закончил трансферную кампанию. Все, кто нужен был, остались, кого-то отдали в аренду.
— Доволен ли Василий Березуцкий составом «Урала»?
— Пока все в порядке. Мне нравится, как работает новый главный тренер и его штаб. Думаю, все будет хорошо у Василия Владимировича, – сказал Иванов.
После 21 тура «Урал» занимает в Первой лиге второе место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
он так про каждого тренера говорит. а потом снимает через полгода))))
он так про каждого тренера говорит. а потом снимает через полгода))))
Так все говорят, если что)
Так все говорят, если что)
ага, разница лишь в том, через сколько времени тренера снимают ))
ну а если не будет, то выпN3дим наxой
