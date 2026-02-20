Президент «Урала»: «Нравится, как работает Березуцкий. Все будет хорошо у Василия Владимировича»

Президент «Урала»: нравится, как работает Василий Березуцкий.

Президент «Урала» Григорий Иванов доволен работой нового тренера Василия Березуцкого, который возглавляет екатеринбургский клуб с декабря 2025 года.

— Мы никого не купили. «Урал» закончил трансферную кампанию. Все, кто нужен был, остались, кого-то отдали в аренду.

— Доволен ли Василий Березуцкий составом «Урала»?

— Пока все в порядке. Мне нравится, как работает новый главный тренер и его штаб. Думаю, все будет хорошо у Василия Владимировича, – сказал Иванов.

После 21 тура «Урал» занимает в Первой лиге второе место.