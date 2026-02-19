  • Спортс
  • Сборная России может сыграть с Буркина-Фасо в марте. РФС направил официальное предложение (Sport24)
Сборная России может сыграть с Буркина-Фасо в марте. РФС направил официальное предложение (Sport24)

РФС ведет переговоры о матче с Буркина-Фасо.

Сборная России может сыграть с командой Буркина-Фасо в марте.

По информации Sport24, РФС направил официальное письмо в Федерацию футбола Буркина-Фасо о проведении товарищеского матча на территории России в марте. Сторона Буркина-Фасо пока не дала согласия на игру. Сообщается, что окончательное решение будет принято после назначения нового главного тренера африканской сборной.

Ранее стало известно, что 27 марта сборная России проведет матч с командой Мали. Второй потенциальный соперник – сборная Гватемалы – отказался проводить матч в предстоящую международную паузу.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoСборная России по футболу
logoРФС
товарищеские матчи (сборные)
logoпремьер-лига Россия
logoсборная Буркина-Фасо
154 комментария
Еще не все племена перебрали, не забудьте бутсы Demix футболистам соперника купить
Еще не все племена перебрали, не забудьте бутсы Demix футболистам соперника купить
Ты думаешь, это племя сильно слабее нашей сборной? 😁
Ты думаешь, это племя сильно слабее нашей сборной? 😁
Не сильно слабее, в нынешней форме думаю равны)
Проигравшего съедают
с фасолью
Проигравшего съедают
Винисиуса на вас нет с вашими шуточками
Можно даже два матча организовать - с Буркина и с Фасо.
Можно даже два матча организовать - с Буркина и с Фасо.
А на второй сбор можно позвать Кот-д и Ивуар )
А на второй сбор можно позвать Кот-д и Ивуар )
Ну так можно и возвыситься до Косты и Рики!
Встали с колен. Федерация упрашивает Буркина-Фасо поиграть в футбол. Если откажут, можно отправить предложение племенам Корекоре и Каранга из Зимбабве.
Встали с колен. Федерация упрашивает Буркина-Фасо поиграть в футбол. Если откажут, можно отправить предложение племенам Корекоре и Каранга из Зимбабве.
Комментарий скрыт
Встали с колен. Федерация упрашивает Буркина-Фасо поиграть в футбол. Если откажут, можно отправить предложение племенам Корекоре и Каранга из Зимбабве.
Комментарий скрыт
Прекрасная ирония судьбы.
Верхняя Вольта без ракет сыграет с Верхней Вольтой с ракетами.
Я был в Буркина Фасо.
Такая, довольно хардкорная Африка.
Я шёл по улице в центре столицы, открыл бутылку пива, ко мне подошёл 2-метровый бугай, сказал "мерси, месье" и забрал у меня эту бутылку.
Я был в Буркина Фасо. Такая, довольно хардкорная Африка. Я шёл по улице в центре столицы, открыл бутылку пива, ко мне подошёл 2-метровый бугай, сказал "мерси, месье" и забрал у меня эту бутылку.
Вот хорошо,что у нас пиво на стадионах не продается! А то эти 11 или 15 или сколько их там приедет,двухметровых бугаёв,все пиво бы в перерыве поотнимали!
Я был в Буркина Фасо. Такая, довольно хардкорная Африка. Я шёл по улице в центре столицы, открыл бутылку пива, ко мне подошёл 2-метровый бугай, сказал "мерси, месье" и забрал у меня эту бутылку.
Какой культурный человек! 🙂
Наконец-то!!! Вот на языке последние полгода вертелось! Боженька услышал наши молитвы! Фасо!!!
Может хватит позориться и унижаться, распустите это шапито!!!
Может хватит позориться и унижаться, распустите это шапито!!!
Нельзя, там настолько ценные специалисты, что их немедленно уведут ...
Предлагаю вызвать Кержакова, пусть рекорд свой восстанавливает!
они скоро с вайлдбериз и медиалигой будут играть
