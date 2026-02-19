Сборная России может сыграть с Буркина-Фасо в марте. РФС направил официальное предложение (Sport24)
РФС ведет переговоры о матче с Буркина-Фасо.
Сборная России может сыграть с командой Буркина-Фасо в марте.
По информации Sport24, РФС направил официальное письмо в Федерацию футбола Буркина-Фасо о проведении товарищеского матча на территории России в марте. Сторона Буркина-Фасо пока не дала согласия на игру. Сообщается, что окончательное решение будет принято после назначения нового главного тренера африканской сборной.
Ранее стало известно, что 27 марта сборная России проведет матч с командой Мали. Второй потенциальный соперник – сборная Гватемалы – отказался проводить матч в предстоящую международную паузу.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
154 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Верхняя Вольта без ракет сыграет с Верхней Вольтой с ракетами.
Такая, довольно хардкорная Африка.
Я шёл по улице в центре столицы, открыл бутылку пива, ко мне подошёл 2-метровый бугай, сказал "мерси, месье" и забрал у меня эту бутылку.