Сборная России может сыграть с Буркина-Фасо в марте. РФС направил официальное предложение (Sport24)

РФС ведет переговоры о матче с Буркина-Фасо.

Сборная России может сыграть с командой Буркина-Фасо в марте.

По информации Sport24, РФС направил официальное письмо в Федерацию футбола Буркина-Фасо о проведении товарищеского матча на территории России в марте. Сторона Буркина-Фасо пока не дала согласия на игру. Сообщается, что окончательное решение будет принято после назначения нового главного тренера африканской сборной.

Ранее стало известно , что 27 марта сборная России проведет матч с командой Мали. Второй потенциальный соперник – сборная Гватемалы – отказался проводить матч в предстоящую международную паузу.