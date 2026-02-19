Тебас о деле Негрейры: «Барселона» не платила судьям. Неправильно говорить, что неназначенный пенальти на Винисиусе – вина Негрейры. Нужно оценивать факты»

Хавьер Тебас: «Барселона» не платила судьям.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что действия лиги по делу Негрейры ограничены законами Испании .

В 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

– Почему у Ла Лиги нет механизмов самозащиты в случаях, подобных делу Негрейры?

– Потому что мы живем в правовом государстве, и таковы правила. Есть проблема с законом о спорте, который предусматривает трехлетний срок давности. Я выступал за гораздо более длительный срок давности по такого рода преступлениям. Но также ясно, что «Барселона » не платила судьям, как следует из изложения.

Говорить, что судьи были подкуплены, и что неназначенный пенальти на Винисиусе в Памплоне – вина Негрейры, как Флорентино [Перес] сказал на собрании членов клуба, если я не ошибаюсь... Я абсолютно не согласен с этим, потому что это неправда. Нужно оценивать факты, и система уголовного правосудия примет решение, – сказал Тебас в эфире ABC.