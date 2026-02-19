Тебас о деле Негрейры: «Барселона» не платила судьям. Неправильно говорить, что неназначенный пенальти на Винисиусе – вина Негрейры. Нужно оценивать факты»
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что действия лиги по делу Негрейры ограничены законами Испании.
В 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.
– Почему у Ла Лиги нет механизмов самозащиты в случаях, подобных делу Негрейры?
– Потому что мы живем в правовом государстве, и таковы правила. Есть проблема с законом о спорте, который предусматривает трехлетний срок давности. Я выступал за гораздо более длительный срок давности по такого рода преступлениям. Но также ясно, что «Барселона» не платила судьям, как следует из изложения.
Говорить, что судьи были подкуплены, и что неназначенный пенальти на Винисиусе в Памплоне – вина Негрейры, как Флорентино [Перес] сказал на собрании членов клуба, если я не ошибаюсь... Я абсолютно не согласен с этим, потому что это неправда. Нужно оценивать факты, и система уголовного правосудия примет решение, – сказал Тебас в эфире ABC.
Она платила вице-президенту судейского комитета - €7,5 млн за 17 лет. За отчёты по судьям:
- ФИО;
- вес/рост;
- левша/правша;
- характер (нордический итд);
- фото - профиль, анфас, полный рост;
- видео - как бегает и свистит;
- какой рукой достаёт карточки;
- какой рукой держит свисток;
- любимый свисток;
- деньги какого номинала любит и толщину пачки.
Подобная аналитика где-то так и стоит ~€450 тысяч в год.
Если смотреть объективно, весь период работы Негейры - судьи топили Барсу и помогали Реалу, это чистые факты, в целом сейчас ничего не изменилось. Мы стали свидетелыми в прошлом году как в эль классико не дают пенальти и даже карточки Вратарю-Чуамени, не засчитывают чистый гол Фермина и т.д
Ответьте на простой вопрос
Алоэ-вера не считается