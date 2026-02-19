  • Спортс
  • Тебас о деле Негрейры: «Барселона» не платила судьям. Неправильно говорить, что неназначенный пенальти на Винисиусе – вина Негрейры. Нужно оценивать факты»
80

Хавьер Тебас: «Барселона» не платила судьям.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что действия лиги по делу Негрейры ограничены законами Испании.

В 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

– Почему у Ла Лиги нет механизмов самозащиты в случаях, подобных делу Негрейры?

– Потому что мы живем в правовом государстве, и таковы правила. Есть проблема с законом о спорте, который предусматривает трехлетний срок давности. Я выступал за гораздо более длительный срок давности по такого рода преступлениям. Но также ясно, что «Барселона» не платила судьям, как следует из изложения.

Говорить, что судьи были подкуплены, и что неназначенный пенальти на Винисиусе в Памплоне – вина Негрейры, как Флорентино [Перес] сказал на собрании членов клуба, если я не ошибаюсь... Я абсолютно не согласен с этим, потому что это неправда. Нужно оценивать факты, и система уголовного правосудия примет решение, – сказал Тебас в эфире ABC.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Это понятно, а платили за что?
Ответ rozewood
Это понятно, а платили за что?
Капусту выводили, налик, бабосики вытаскивали, доляну раздавали )))
Ответ консультант_ральф
Капусту выводили, налик, бабосики вытаскивали, доляну раздавали )))
Да, других вариантов кроме как через главу комитета судей не было же отмыть
Сравнивать сомнительный пенальти в ничего не значащем матче и многолетний подкуп судейского корпуса это сильно
Ответ Александр Колосов
Сравнивать сомнительный пенальти в ничего не значащем матче и многолетний подкуп судейского корпуса это сильно
Что и гдеони подкупили? Конкретно
Ответ Александр Колосов
Сравнивать сомнительный пенальти в ничего не значащем матче и многолетний подкуп судейского корпуса это сильно
Уже судейский корпус. Можно имена и даты?
Барселона не платила судьям!!! Просто передавала деньги!!! Хватит мучать Каталонию вопросами !
Ответ PavelRM
Барселона не платила судьям!!! Просто передавала деньги!!! Хватит мучать Каталонию вопросами !
Судьям Барса действительно не платила.
Она платила вице-президенту судейского комитета - €7,5 млн за 17 лет. За отчёты по судьям:
- ФИО;
- вес/рост;
- левша/правша;
- характер (нордический итд);
- фото - профиль, анфас, полный рост;
- видео - как бегает и свистит;
- какой рукой достаёт карточки;
- какой рукой держит свисток;
- любимый свисток;
- деньги какого номинала любит и толщину пачки.
Подобная аналитика где-то так и стоит ~€450 тысяч в год.
Ответ qwaza
Судьям Барса действительно не платила. Она платила вице-президенту судейского комитета - €7,5 млн за 17 лет. За отчёты по судьям: - ФИО; - вес/рост; - левша/правша; - характер (нордический итд); - фото - профиль, анфас, полный рост; - видео - как бегает и свистит; - какой рукой достаёт карточки; - какой рукой держит свисток; - любимый свисток; - деньги какого номинала любит и толщину пачки. Подобная аналитика где-то так и стоит ~€450 тысяч в год.
В те года столько стоила?) и алоэ вера по десяти тысяч долларов в те времена
Это не футбол! это Ла Лига
Платили за липовые отчёты, не побоюсь подумать, что выводили кэш мимо налоговой
Если смотреть объективно, весь период работы Негейры - судьи топили Барсу и помогали Реалу, это чистые факты, в целом сейчас ничего не изменилось. Мы стали свидетелыми в прошлом году как в эль классико не дают пенальти и даже карточки Вратарю-Чуамени, не засчитывают чистый гол Фермина и т.д
Ответ Олег Горбацевич
Платили за липовые отчёты, не побоюсь подумать, что выводили кэш мимо налоговой Если смотреть объективно, весь период работы Негейры - судьи топили Барсу и помогали Реалу, это чистые факты, в целом сейчас ничего не изменилось. Мы стали свидетелыми в прошлом году как в эль классико не дают пенальти и даже карточки Вратарю-Чуамени, не засчитывают чистый гол Фермина и т.д
Ты смотрел класико времен Пепа? Там Реал уничтожали. И чуть после Пепа еще.
Странно, платила Барселона, а тащили Реал..
В Испании вообще есть хоть один трезвый или адекватный человек, который Лапорте, Тебасу и другим объяснит, что уже миллион раз отвечали вокруг да около и теперь настало отвечать по существу. Ни разу никто так и не объяснил ситуацию нормально, только отрицают.
Ответ Footballeur
В Испании вообще есть хоть один трезвый или адекватный человек, который Лапорте, Тебасу и другим объяснит, что уже миллион раз отвечали вокруг да около и теперь настало отвечать по существу. Ни разу никто так и не объяснил ситуацию нормально, только отрицают.
в Испании,уже все адекватные люди давно поняли ,что никакой доказательств не найдут и забыли про это,кроме одного старый маразматик и его клуб.
Ответ Kiyom
в Испании,уже все адекватные люди давно поняли ,что никакой доказательств не найдут и забыли про это,кроме одного старый маразматик и его клуб.
Я бы не назвал членов одной секты всей Испанией. Это больные люди с нетрадиционной сексуальной ориентации.
А за что платили заместителю главе судейского корпуса ?
Ответьте на простой вопрос
Алоэ-вера не считается
Ответ TROYANom
А за что платили заместителю главе судейского корпуса ? Ответьте на простой вопрос Алоэ-вера не считается
Есть отчёты, как вести себя на поле с судьей. Более 700 отчётов было предоставлено в суде
Ответ Олег Горбацевич
Есть отчёты, как вести себя на поле с судьей. Более 700 отчётов было предоставлено в суде
Если ты ракушка ,то такое вполне сойдёт для объяснения 😂
Барса платила Негрейре и судьям и федерации. Там все повязаны - рот закрыли Негрейре, чтобы не сидеть за взятки.
Как не платила, если доказано что платила? 🤣🤣🤣 и конкретную сумму даже назвали
