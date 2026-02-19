Капитан «Рубина» Иванов о панических атаках: «Ездил по врачам, думал уже к шаманам обращаться – казалось, голова отвалится и очнешься в психушке. Не знал, что такое депрессия, пока не прожил»

Иванов о панических атаках: казалось, голова отвалится и очнешься в психушке.

Капитан «Рубина » Олег Иванов рассказал, как справлялся с паническими атаками.

– Вы рассказывали, что сталкивались с паническими атаками во время матчей. Как избавились от этого?

– Сначала пытался как-то сам справиться. Сейчас много информации, а раньше лез в интернет, книги искал. Я уже все про них знаю! Ездил по врачам, в Германии сумасшедшие деньги отдавал, думал уже к шаманам обращаться – казалось, голова сейчас отвалится и очнешься в психушке.

В итоге пришел к Эдику Безуглову, он тогда был врачом в сборной России. Рассказал, а он сидит и смеется. Говорит: «У меня то же самое было. Я в самолет не мог войти, думал из сборной увольняться». Он мне прописал таблетки, антидепрессанты. Пил их курсом и потихоньку выкарабкался.

Я даже не представлял, что такое – депрессия. Когда знакомый говорил: «У меня депрессия», первая мысль была: «Иди делом займись». А когда сам полтора года прожил с этим... В моменты сильной усталости, после убойных тренировок, бежишь и чувствуешь: сердце колотится, кажется, вот-вот остановится или лопнет. Или кольнет в шею – и думаешь: «Инсульт?» Начинаешь себя накручивать.

Я не скрывал этого, разговаривал с товарищем. Оказалось, у него тоже такое было. Я ему: «Че молчал?» Он так сказал: «Представь: ты сегодня гол забил или плохо сыграл, все тебя обсуждают. А ты перед выходом на разминку успокоительное выпил». В подкасте решил поделиться этим опытом, чтобы другие, кто столкнулся с такими проблемами, не скрывали их, а говорили об этом, обращались за помощью к специалистам, – сказал Иванов.