  • Капитан «Рубина» Иванов о панических атаках: «Ездил по врачам, думал уже к шаманам обращаться – казалось, голова отвалится и очнешься в психушке. Не знал, что такое депрессия, пока не прожил»
66

Капитан «Рубина» Олег Иванов рассказал, как справлялся с паническими атаками.

– Вы рассказывали, что сталкивались с паническими атаками во время матчей. Как избавились от этого? 

– Сначала пытался как-то сам справиться. Сейчас много информации, а раньше лез в интернет, книги искал. Я уже все про них знаю! Ездил по врачам, в Германии сумасшедшие деньги отдавал, думал уже к шаманам обращаться – казалось, голова сейчас отвалится и очнешься в психушке.

В итоге пришел к Эдику Безуглову, он тогда был врачом в сборной России. Рассказал, а он сидит и смеется. Говорит: «У меня то же самое было. Я в самолет не мог войти, думал из сборной увольняться». Он мне прописал таблетки, антидепрессанты. Пил их курсом и потихоньку выкарабкался.

Я даже не представлял, что такое – депрессия. Когда знакомый говорил: «У меня депрессия», первая мысль была: «Иди делом займись». А когда сам полтора года прожил с этим... В моменты сильной усталости, после убойных тренировок, бежишь и чувствуешь: сердце колотится, кажется, вот-вот остановится или лопнет. Или кольнет в шею – и думаешь: «Инсульт?» Начинаешь себя накручивать.

Я не скрывал этого, разговаривал с товарищем. Оказалось, у него тоже такое было. Я ему: «Че молчал?» Он так сказал: «Представь: ты сегодня гол забил или плохо сыграл, все тебя обсуждают. А ты перед выходом на разминку успокоительное выпил». В подкасте решил поделиться этим опытом, чтобы другие, кто столкнулся с такими проблемами, не скрывали их, а говорили об этом, обращались за помощью к специалистам, – сказал Иванов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Бизнес Online»
Сам уже неделю пью антидепрессанты. Выяснилось, что обращаться к психиатру - не страшно. От посещения уже стало легче, надеюсь скоро войти в ремиссию по своему диагнозу, уж больно припекло.)
В наш век такое не стоит стигматизировать. Каждый ведет собственные битвы внутри, поэтому давайте относиться милосерднее к окружающим!
Ответ Андрей Кастуев
Сам уже неделю пью антидепрессанты. Выяснилось, что обращаться к психиатру - не страшно. От посещения уже стало легче, надеюсь скоро войти в ремиссию по своему диагнозу, уж больно припекло.) В наш век такое не стоит стигматизировать. Каждый ведет собственные битвы внутри, поэтому давайте относиться милосерднее к окружающим!
Помню во время одного из обходов по работе сказал психиатру, что в периоды высокой загрузки сплю по 2-3 часа в день, остальное время на нервах. Его совет был чёткий: расслабься, но без алкоголя)
Ответ Marcus-light
Помню во время одного из обходов по работе сказал психиатру, что в периоды высокой загрузки сплю по 2-3 часа в день, остальное время на нервах. Его совет был чёткий: расслабься, но без алкоголя)
"не переживай"
Реально проблема. Сам не понимал и смеялся до тех пор, пока не коснулось дочери. Оказалось жесть. Лучше бы на себе прочувствовал, на близких это гораздо сложнее.
Как то уж слишком все недооценивают депрессию)
Такая же хрень, чуть где кольнет, всё думаю, инфаркт, инсульт сразу дышать тяжело, хочется куда то бежать, в скорую звонить. Ща попроще с этим стало, просто начинаю вспоминать что уже сто раз так было и ничего не было и всё, как то отпускает , из лекарств лучше всего помогают обычные капли, валерианы, пустырника, боярышника, пиона и мяты, все один в бутыль смешиваю и когда жестко припекает, водочный колпачок на 50мл воды и всё проходит махом. А так даже бывает на автобусе страшно ездить, думаешь а вдруг в дороге плохо станет) но сейчас реально стал просто забивать на это, думаешь да похрен, сдохну так сдохну и всё, проходит) а если начинаешь раскручивать, то всё, это капец
Ответ tankist231
Такая же хрень, чуть где кольнет, всё думаю, инфаркт, инсульт сразу дышать тяжело, хочется куда то бежать, в скорую звонить. Ща попроще с этим стало, просто начинаю вспоминать что уже сто раз так было и ничего не было и всё, как то отпускает , из лекарств лучше всего помогают обычные капли, валерианы, пустырника, боярышника, пиона и мяты, все один в бутыль смешиваю и когда жестко припекает, водочный колпачок на 50мл воды и всё проходит махом. А так даже бывает на автобусе страшно ездить, думаешь а вдруг в дороге плохо станет) но сейчас реально стал просто забивать на это, думаешь да похрен, сдохну так сдохну и всё, проходит) а если начинаешь раскручивать, то всё, это капец
всё от головы идёт. сам проходил через такое. в общественном транспорте просто боялся ездить, особенно в метро. алкоголь, кстати, помогает то в моменте. наутро снова паника + похмелье. Как-то решил вдруг относиться ко всему проще и не париться по мелочам. временами помогает
Ответ 13lapa13
всё от головы идёт. сам проходил через такое. в общественном транспорте просто боялся ездить, особенно в метро. алкоголь, кстати, помогает то в моменте. наутро снова паника + похмелье. Как-то решил вдруг относиться ко всему проще и не париться по мелочам. временами помогает
Алкоголь только кажется что помогает, в дальнейшем он только хуже делает. Лучше пойти к доктору, который назначит лечение
Сразу вспоминаю Роберта Энке. В СМИ была большая статья про него
Жесть. Как же на самом деле сложен и хрупок человеческий организм. Вот на что надо обратить внимание и вкладываться в исследование всего этого. Ведь даже люди, у которых всё есть могут проснуться несчастными.
К шаману не надо, он Байкал лижет....
Нужно стараться по возможности находить решения внутри своего сознания и своей души. Очень часто это возможно. И это намного безопаснее и эффективнее, чем колеса... Но если ситуация такая, что ты сам внутри себя не можешь решить эту проблему, не получается у тебя никак - тогда к врачам и препаратам. Но там тоже есть своя цена, к сожалению...
Страшная хрень, сам помню обращался к психологу, но тут только со временем будет легче, если исключить причину
Ответ AnlyJess
Страшная хрень, сам помню обращался к психологу, но тут только со временем будет легче, если исключить причину
исключить причину?
а в чем причина, выяснили?
Ответ Zlatan
исключить причину? а в чем причина, выяснили?
Ну причина, да, от чего эта тревога, у меня было так, что из-за невралгии было ощущение что сердце болит, остановится, и началась паничка, прислушивался к ритму, бегал к кардиологу, плохо спал, а на людях аж до тремора страх был, ощущение, что воздуха не хватает постоянно, вот вот сознание потеряешь и ты через силу пытаешься себе сказать, что это не так. Тут просто через опыт , с каждым разом всё проще, сейчас почти нет, но первые полгода тяжело, страшно выйти на улицу даже, благо с локдауном в ковид совпало
Комментарий удален пользователем
Ответ мохнатка
Комментарий удален пользователем
Алкозависимость вошла в чат
Ответ мохнатка
Комментарий удален пользователем
Алкоголь депрессант как бы
