Агент Хлусевича об аренде в «Ахмате»: «Хотим, чтобы у Даниила была постоянная практика, чтобы играть в основе «Спартака». Диалог с Черчесовым сыграл ключевую роль»
Агент Хлусевича об «Ахмате»: хотим игровую практику, был диалог с Черчесовым.
Агент Олег Мавренков, представляющий интересы Даниила Хлусевича, прокомментировал переход футболиста в «Ахмат».
Защитник «Спартака» перешел в грозненский клуб на правах аренды до конца сезона.
«Мы могли остаться в «Спартаке», но сами приняли решение уйти в аренду. Хотим, чтобы у Даниила была постоянная игровая практика, возможность вернуть свои лучшие кондиции, чтобы с лета играть в основном составе «Спартака».
Ключевую роль в выборе «Ахмата» сыграл тренер – был диалог с Черчесовым. У Хлусевича аренда без права выкупа», – сказал Мавренков.
В текущем сезоне Даниил провел 3 матча за «Спартак» в Мир РПЛ. С полной статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Пожалуй было бы хорошо его куда-нибудь с концами уже отпустить.