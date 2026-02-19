  • Спортс
  Агент Хлусевича об аренде в «Ахмате»: «Хотим, чтобы у Даниила была постоянная практика, чтобы играть в основе «Спартака». Диалог с Черчесовом сыграл ключевую роль»
Агент Хлусевича об аренде в «Ахмате»: «Хотим, чтобы у Даниила была постоянная практика, чтобы играть в основе «Спартака». Диалог с Черчесовым сыграл ключевую роль»

Агент Хлусевича об «Ахмате»: хотим игровую практику, был диалог с Черчесовым.

Агент Олег Мавренков, представляющий интересы Даниила Хлусевича, прокомментировал переход футболиста в «Ахмат».

Защитник «Спартака» перешел в грозненский клуб на правах аренды до конца сезона.

«Мы могли остаться в «Спартаке», но сами приняли решение уйти в аренду. Хотим, чтобы у Даниила была постоянная игровая практика, возможность вернуть свои лучшие кондиции, чтобы с лета играть в основном составе «Спартака».

Ключевую роль в выборе «Ахмата» сыграл тренер – был диалог с Черчесовым. У Хлусевича аренда без права выкупа», – сказал Мавренков.

В текущем сезоне Даниил провел 3 матча за «Спартак» в Мир РПЛ. С полной статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Удачи Дане. По самоотдаче в игре вопросов нет. Побольше б мастерства и игрового мышления. Может Черчесову удастся сделать из него действительно игрока основы.
Уровень: Арсенал Тула.
Пожалуй было бы хорошо его куда-нибудь с концами уже отпустить.
Под стиль Ахмата больше подходит,да возможности проявить себя там побольше.Может стать там лидером.
да, в контратаку он умеет на свободных зонах. Саламыч так и играет.
да, в контратаку он умеет на свободных зонах. Саламыч так и играет.
Посмотрим как он там играть в основе будет. Или тоже там сядет
Рекомендуем