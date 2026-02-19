  • Спортс
  • Тимощук про 1:0 с «Краснодаром»: «Зенит» хотел взять реванш за Зимний кубок, по накалу игра получилась как официальная. Какие-то моменты были чересчур грубыми, но все остались довольны спаррингом»
4

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук отметил жесткую игру «Краснодара» в товарищеском матче.

В четверг «Зенит» обыграл «Краснодар» в товарищеском матче в ОАЭ со счетом 1:0.

– Какое впечатление у тренерского штаба оставил матч с «Краснодаром»?

– Хорошая, интересная, боевая игра. Достаточно организованно действовали в обороне. Были хорошие подходы в атаке. То, что хотели увидеть с точки зрения объема работы и самоотдачи, тоже было достаточно хорошо. Тем не менее, еще детально разберем этот матч, все проанализируем на теоретическом занятии, чтобы обсудить те моменты, на которых надо акцентировать особое внимание.

– Накал встречи оказался довольно серьезным, команды порой играли жестко. Хорошо это или нет за 10 дней до официального матча с «Балтикой»?

– Хорошо, что есть такой соперник. Мы уступили ему на Winline Зимнем кубке РПЛ в Абу‑Даби и, естественно, хотели взять небольшой реванш. По настрою и накалу игра получилась как официальная. Какие‑то моменты в плане грубости получались даже чересчур. Но и нам нужно было играть жестко. Думаю, с любым соперником надо стараться биться на поле, но грубости желательно не допускать. В данном случае была небольшая нервозность, перепалки. Благо, игру закончили в хорошем настроении, все остались довольны качественным спаррингом. На данном этапе за 10 дней до возобновления чемпионата это важный момент.

– Нуралы Алип был заменен после столкновения на поле. Все ли с ним в порядке?

– Нурик – боец! Мы знаем, что болевой порог у него достаточно высокий – в таких ситуациях он готов сразу вернуться на поле. Но мы ему сказали – не стоит, лучше сначала оценим состояние в более спокойной обстановке. Думаю, проблем у него нет, продолжит работу дальше.

– Что ждет команду в оставшейся части сбора?

– Сегодня команда поделена на группы. Кто сыграл с «Краснодаром» больше, у тех восстановление. Кто меньше – у них беговая работа. В общем, полувосстановительная тренировка с учетом физического состояния каждого конкретного игрока. Будет еще один контрольный матч. После этого начнем готовиться непосредственно к игре в чемпионате с «Балтикой», – сказал Тимощук.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Матч был грубым, к сожалению. И команды бегали медленно, наверное, из-за нагрузок. С Балтикой необходимо играть на максимум, иначе не победить
Обе команды показали не достаточно качественный футбол, что-то получается, а что-то нет, не видно пока хороших связей между линией обороны и атаки! Думается что это придёт, но времени на раскачку нет! Зенит должен показать свои амбиции на чемпионство уже в матче с Балтикой! Успехов!
Ответ Сергей Жарковский
Обе команды показали не достаточно качественный футбол, что-то получается, а что-то нет, не видно пока хороших связей между линией обороны и атаки! Думается что это придёт, но времени на раскачку нет! Зенит должен показать свои амбиции на чемпионство уже в матче с Балтикой! Успехов!
Дак это сборы, на которых по сути закладывается физика на остаток сезона
Тут вопрос ж не в красоте пасов, мастерство на сборах не заложить
Зачем вообще показывать такие матчи ?
