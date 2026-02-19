Мендьета о Фабрегасе: «Челси», «Арсенал» и любые топ-клубы будут рассматривать его кандидатуру. Сеск не будет торопиться, он проделывает невероятную работу в «Комо»
Экс-полузащитник «Барселоны» и «Лацио» Гаиска Мендьета считает, что главный тренер «Комо» Франсеск Фабрегас мог бы возглавить «Челси».
В настоящий момент «синих» тренирует Лиэм Росеньор.
«Думаю, Сеск Фабрегас не будет торопиться, потому что у него есть все необходимое в «Комо». Если ему нужны игроки, он их получает. Он получает все, что хочет, это дает ему власть в принятии решений.
Думаю, на этих выходных я увидел то, чего не видел на протяжении всего сезона касаемо Альваро Мораты. Мората получил красную карточку за реакцию на провокацию, и Фабрегас публично заявил, что он должен был вести себя лучше.
Думаю, это первый раз, когда он публично высказывается об игроке, в отличие от того, как он, вероятно, делал это раньше. Так что для меня это проявление личности, демонстрация того, что «я здесь главный», знак того, что «я пробуду здесь долго».
Его бывшие клубы отпускают тренеров, и, очевидно, «Челси», «Арсенал», да и вообще любой клуб топ-уровня, будут рассматривать его как вариант, потому что он проделывает невероятную работу в «Комо», – сказал Мендьета для BetBrothers.
Вот и стал этот легендарный для Валенсии футболист, игравший за неё в 2х финалах Лиги Чемпионов - игроком Барселоны (где был в аренде из Лацио и её футболистом, соответственно, формально никогда не был )
Сегодня у него отличная (без шуток) работа в Комо и достаточно сомнительные разговоры о том, что трофеи имеют малое значение.
Завтра его зовут в топ-клуб.
Послезавтра он не даёт никакого результата, "дайте время, у нас проект".
Потом он плавает по середнякам и увольняется везде крайне быстро со своим красивым футболом.
Для того, чтобы перспективный тренер стал топ-тренером, который везде востребован, нужны чашки.
И я не к тому, что он обязан брать их с Комо, нет. Я к тому, что у него крайне сомнительное отношение к самой важной части спорта, которая в топ-клубе крайне востребована, даже если все пытаются сделать вид, что это не так.
Ну и ещё момент: Комо выглядит сильнее всей нижней части таблицы Италии при любом раскладе.
Достаточно трудно оценить реальный уровень тренерства Сеска. потому что команда примерно там, где должна быть.
Сериал это не АПЛ, где разница между командами не такая явная без учёта лифтёров и каждый может обыгрывать каждого в любом матче.
(Не включаю Сити в этот разговор)