Мендьета о Фабрегасе: «Челси», «Арсенал» и любые топ-клубы будут рассматривать его кандидатуру. Сеск не будет торопиться, он проделывает невероятную работу в «Комо»

Мендьета о Фабрегасе: «Челси» и «Арсенал» будут рассматривать его кандидатуру.

Экс-полузащитник «Барселоны» и «Лацио» Гаиска Мендьета считает, что главный тренер «Комо» Франсеск Фабрегас мог бы возглавить «Челси».

В настоящий момент «синих» тренирует Лиэм Росеньор .

«Думаю, Сеск Фабрегас не будет торопиться, потому что у него есть все необходимое в «Комо». Если ему нужны игроки, он их получает. Он получает все, что хочет, это дает ему ​​власть в принятии решений.

Думаю, на этих выходных я увидел то, чего не видел на протяжении всего сезона касаемо Альваро Мораты . Мората получил красную карточку за реакцию на провокацию, и Фабрегас публично заявил , что он должен был вести себя лучше.

Думаю, это первый раз, когда он публично высказывается об игроке, в отличие от того, как он, вероятно, делал это раньше. Так что для меня это проявление личности, демонстрация того, что «я здесь главный», знак того, что «я пробуду здесь долго».

Его бывшие клубы отпускают тренеров, и, очевидно, «Челси », «Арсенал », да и вообще любой клуб топ-уровня, будут рассматривать его как вариант, потому что он проделывает невероятную работу в «Комо», – сказал Мендьета для BetBrothers.

Азар хочет, чтобы Фабрегас возглавил «Челси»: «Сказал Франсеску, что он был одним из лучших хавбеков в истории и что ему суждено стать одним из лучших тренеров»