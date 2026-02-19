Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слово «слив» будет чаще употребляться»

Алан Смит высказался о давлении на «Арсенал».

Бывший нападающий «Арсенала » Алан Смит поделился мыслями о результате матча АПЛ против «Вулверхэмптона » (2:2).

«Кажется, что наступил переломный момент, возможно, поворотный. Посмотрим. Теперь все в руках «Манчестер Сити ». Но вести в два мяча против команды с последнего места в таблице и не выиграть – это недопустимо для «Арсенала».

В команде царит сильное волнение – похоже, вся эта ситуация берет над ними верх. Так было в этом матче и будет в дальнейшем – это не сулит ничего хорошего.

Мы так часто говорили о том, что они лучшая команда, что у них лучший состав в лиге.

Но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть и добиваться результатов под давлением. Слово «слив» будет чаще употребляться в ближайшие дни», – сказал Алан Смит .

