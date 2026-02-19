  • Спортс
  • Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слово «слив» будет чаще употребляться»
Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слово «слив» будет чаще употребляться»

Алан Смит высказался о давлении на «Арсенал».

Бывший нападающий «Арсенала» Алан Смит поделился мыслями о результате матча АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:2).

«Кажется, что наступил переломный момент, возможно, поворотный. Посмотрим. Теперь все в руках «Манчестер Сити». Но вести в два мяча против команды с последнего места в таблице и не выиграть – это недопустимо для «Арсенала».

В команде царит сильное волнение – похоже, вся эта ситуация берет над ними верх. Так было в этом матче и будет в дальнейшем – это не сулит ничего хорошего.

Мы так часто говорили о том, что они лучшая команда, что у них лучший состав в лиге.

Но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть и добиваться результатов под давлением. Слово «слив» будет чаще употребляться в ближайшие дни», – сказал Алан Смит.

А что с «Арсеналом»? Тормознула худшая команда АПЛ – подарок для «Ман Сити»

>Но вести в два мяча против команды с последнего места в таблице и не выиграть – это недопустимо для «Арсенала».

Разве? А по-моему, последние несколько лет это прямо традиция
Арсенал всегда стабилен. Стабильно не берет титул
Эксперты потихоньку начинают переобуваться. Весь сезон славили Артету, хотя при его тратах и количеству лет в АПЛ он уже давно был бы уволен в любом другом топ клубе за топтание на месте годами. Но только в Арсенале у него всегда есть второй шанс. Но походу даже у самых стойких терпение подойдёт к концу после этого сезона. Очень интересно будет их послушать: какие будут теперь оправдания у вечно второго
Ответ Акер
по идее рук-ву пофиг всегда было на титулы.
Главное играть в ЛЧ
В конце по привычке заблокировали вратаря, но есть один нюанс – это был Райа.
Ответ NIКITA
В конце по привычке заблокировали вратаря, но есть один нюанс – это был Райа.
Но есть нюанс, это был свой
надо увольнять артетку, прямо сегодня
Ответ $-AGROHIM-$
надо увольнять артетку, прямо сегодня
И кого поставить? Игора Сюдора?
Ответ Van-der-Muravei
И кого поставить? Игора Сюдора?
да хоть кого, хоть Мостового, хуже не будет
В чем это лучшая команда? Судьям достаточно придерживаться правил и не позволять толкать вратаря во вратарской, и Арсенал окажется на своëм любимом четвёртом месте. Да и то в лучшем случае
Боже, Сити еще Ньюкасл бы обыграть, а вой уже до небес😂
Пушкари, это все комплексы. Вы ж не мелкий клуб, чтоб так вопить. Психология очень важна, Сити отставая на 8 или 9 очков(не помню), не унывает и борется, а вы опережая на 5 очков начинаете ныть. Ну не серьезно 😏
Ответ wjvxpb5q6f
Боже, Сити еще Ньюкасл бы обыграть, а вой уже до небес😂 Пушкари, это все комплексы. Вы ж не мелкий клуб, чтоб так вопить. Психология очень важна, Сити отставая на 8 или 9 очков(не помню), не унывает и борется, а вы опережая на 5 очков начинаете ныть. Ну не серьезно 😏
Дык 5 очков воздушные. Если Сити выиграет все матчи, Сити Чемпион. До этого матча все было в руках Арсенала, теперь Арсенал зависит от Сити.
Ответ Maximus055
Дык 5 очков воздушные. Если Сити выиграет все матчи, Сити Чемпион. До этого матча все было в руках Арсенала, теперь Арсенал зависит от Сити.
Если.
Я об этом и говорю. Вы настолько не верите в команду, что даже предположить не способны, что можно приехать на Этихад и увезти 3 очка? Ну с таким настроем и не нужно вам чемпионами быть.

В каком бы состоянии не был Ливерпуль, любой нормальный Красный на 200% уверен, что обыграть мы способны кого угодно. Подтягивайтесь.
Проблема Артеты в том, что у него нет опыта побед в больших турнирах как игрока. У команды трясутся колени, а вместо того, чтобы успокоить команду, он их накачивает дополнительной ответственностью, думая что это мотивация.
Ответ toxasel
Проблема Артеты в том, что у него нет опыта побед в больших турнирах как игрока. У команды трясутся колени, а вместо того, чтобы успокоить команду, он их накачивает дополнительной ответственностью, думая что это мотивация.
Более глупее чуши не слышал. То есть побеждают клубы те у которых тренера раньше были титулы когда играли. Интересно, а не бывшим игрокам тренерам как удаётся титулы завоёвывать?)))

Может просто Артета, это доминатор без титулов?!
Ответ mr.salah89
Более глупее чуши не слышал. То есть побеждают клубы те у которых тренера раньше были титулы когда играли. Интересно, а не бывшим игрокам тренерам как удаётся титулы завоёвывать?))) Может просто Артета, это доминатор без титулов?!
Если ты не проходил через определенные ситуации, то ты никогда не поймешь человека, который их прошел. Я где-то писал про титулы? Артета не может успокоить команду, так как не имеет такого опыта, вот и всего. А чушь - это домысливать, а потом писать комментарий на основе своих домыслов.
Слов "слив", горь болельщиков и морь слез в нашем ежедневном альманахе "Чудеса русского языка"
Артета вчера реально намудрил с заменами. Поспешно были заменены Сака, Мадуеки и Витя, они давали большой объем впереди, держали мяч, как их убрали, стали появляться огромные зоны в середине. Мартинели был просто никакой вчера , одна из самых худших игр за Арсенал. Троссард и Эзе не попали в игру, а Жезус в этой игре вообще ничего не мог сделать. Пропущенный гол в конце как намек Артете на то, что нужно немного вернуться с небес на землю. Такие матчи нужно дожимать!
Ответ Rhett Butler
Артета вчера реально намудрил с заменами. Поспешно были заменены Сака, Мадуеки и Витя, они давали большой объем впереди, держали мяч, как их убрали, стали появляться огромные зоны в середине. Мартинели был просто никакой вчера , одна из самых худших игр за Арсенал. Троссард и Эзе не попали в игру, а Жезус в этой игре вообще ничего не мог сделать. Пропущенный гол в конце как намек Артете на то, что нужно немного вернуться с небес на землю. Такие матчи нужно дожимать!
Сака в этом сезоне звезду словил и никакой особой продуктивности не дает. посмотрите на количество его голевых передач. он просто стал ужасно жадным и прямолинейным, который хочет с любой позиции на поле бить по воротам. не видит ничего вокруг.
