Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слово «слив» будет чаще употребляться»
Бывший нападающий «Арсенала» Алан Смит поделился мыслями о результате матча АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:2).
«Кажется, что наступил переломный момент, возможно, поворотный. Посмотрим. Теперь все в руках «Манчестер Сити». Но вести в два мяча против команды с последнего места в таблице и не выиграть – это недопустимо для «Арсенала».
В команде царит сильное волнение – похоже, вся эта ситуация берет над ними верх. Так было в этом матче и будет в дальнейшем – это не сулит ничего хорошего.
Мы так часто говорили о том, что они лучшая команда, что у них лучший состав в лиге.
Но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть и добиваться результатов под давлением. Слово «слив» будет чаще употребляться в ближайшие дни», – сказал Алан Смит.
А что с «Арсеналом»? Тормознула худшая команда АПЛ – подарок для «Ман Сити»
Разве? А по-моему, последние несколько лет это прямо традиция
Главное играть в ЛЧ
Пушкари, это все комплексы. Вы ж не мелкий клуб, чтоб так вопить. Психология очень важна, Сити отставая на 8 или 9 очков(не помню), не унывает и борется, а вы опережая на 5 очков начинаете ныть. Ну не серьезно 😏
Я об этом и говорю. Вы настолько не верите в команду, что даже предположить не способны, что можно приехать на Этихад и увезти 3 очка? Ну с таким настроем и не нужно вам чемпионами быть.
В каком бы состоянии не был Ливерпуль, любой нормальный Красный на 200% уверен, что обыграть мы способны кого угодно. Подтягивайтесь.
Может просто Артета, это доминатор без титулов?!