24

Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»

Филиппе Коутиньо сообщил об уходе из «Васко да Гама».

Полузащитник Филиппе Коутиньо заявил об уходе из «Васко да Гама».

33-летний хавбек был заменен в перерыве матча лиги Кариоки против «Волта-Редонда». Болельщики освистали футболиста во время игры.

Коутиньо не вернулся на скамейку запасных во втором тайме.

«Я никогда бы не проявил неуважение к болельщикам, партнерам по команде и «Васко». Я никогда не делал этого нигде, где бы ни играл. Те, кто меня знает, это подтвердят.

В тот момент, по дороге в раздевалку, я почувствовал и осознал, что мой цикл в клубе завершился, и я не вернулся, чтобы уделить приоритетное внимание своему психическому здоровью.

Это очень больно. Правда в том, что я очень устал морально. Скрепя сердце, я понимаю, что сейчас настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл в «Васко».

Я благодарен за все, что я здесь пережил. Я навсегда сохраню «Васко». В груди. В истории. В жизни», – написал Филиппе Коутиньо.

«Васко да Гама» не подтвердил уход футболиста из клуба.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
Жаль мог стать легендой Ливерпуля, но стал легендой самого дорого "развода Барсы".
Да...., каким бы крутым мастером своего дела ты не был, если ментально ты слаб, не получится быть в топе.
Ответ Krutik_prutik
Жаль мог стать легендой Ливерпуля, но стал легендой самого дорого "развода Барсы". Да...., каким бы крутым мастером своего дела ты не был, если ментально ты слаб, не получится быть в топе.
Зато без его продажи у Ливерпуля не появились бы Ван Дейк и Алиссон, так что он своим трансфером внес профит в успехи Ливерпуля.
Ответ Krutik_prutik
Жаль мог стать легендой Ливерпуля, но стал легендой самого дорого "развода Барсы". Да...., каким бы крутым мастером своего дела ты не был, если ментально ты слаб, не получится быть в топе.
я только после твоего коммента понял что это Коутиньо, а я читал и представил Жоау Моуриньо, был в шоке что ему только 33, а потом как понял)))
Кариока только закончил, а уже лигу организовал! Бубнову не показывайте.
Ответ должуну, самому "умному" экземпляру на сайте....
Азар жря бургер и запивая его колой ржет над твоим комментарием... 🤣
А ведь есть еще "величайший" мудрик, трансфер века, ахаха...🤣
Неуважение как раз проявлял: палец к губам прикладывал после гола, на своем стадионе 🤦🏻‍♂️
Дак вот о каком великом трансфере в ближайшем будущем Лапорта говорил!
Даже в чемпионате Бразилии провалился, ну кто бы сомневался.
