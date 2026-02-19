Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»
Полузащитник Филиппе Коутиньо заявил об уходе из «Васко да Гама».
33-летний хавбек был заменен в перерыве матча лиги Кариоки против «Волта-Редонда». Болельщики освистали футболиста во время игры.
Коутиньо не вернулся на скамейку запасных во втором тайме.
«Я никогда бы не проявил неуважение к болельщикам, партнерам по команде и «Васко». Я никогда не делал этого нигде, где бы ни играл. Те, кто меня знает, это подтвердят.
В тот момент, по дороге в раздевалку, я почувствовал и осознал, что мой цикл в клубе завершился, и я не вернулся, чтобы уделить приоритетное внимание своему психическому здоровью.
Это очень больно. Правда в том, что я очень устал морально. Скрепя сердце, я понимаю, что сейчас настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл в «Васко».
Я благодарен за все, что я здесь пережил. Я навсегда сохраню «Васко». В груди. В истории. В жизни», – написал Филиппе Коутиньо.
«Васко да Гама» не подтвердил уход футболиста из клуба.
Да...., каким бы крутым мастером своего дела ты не был, если ментально ты слаб, не получится быть в топе.
Азар жря бургер и запивая его колой ржет над твоим комментарием... 🤣
А ведь есть еще "величайший" мудрик, трансфер века, ахаха...🤣