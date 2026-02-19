  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
30

Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»

Жоан Лапорта: «Барселону» не могут остановить на поле.

Жоан Лапорта, являющийся кандидатом в президенты «Барселоны», высказался о трудностях вокруг клуба.

«Мы защищаем «Барсу» от всего и от всех.

От людей, которые просто не могут принять то, кто мы есть и что мы представляем. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся с нашей командой. Это единственный способ остановить нас, потому что на поле они этого сделать не могут.

У нас есть команда, которая может противостоять любым возможным трудностям.

Лучший способ справиться с этой неразберихой – стать лучше и играть лучше, иметь лучшую команду и преодолеть трудности», – сказал Жоан Лапорта.

«Мы защищаем «Барсу» – слоган Лапорты на выборах президента. Цель кампании – донести, что никто лучше него не защитит клуб

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
logoЖоан Лапорта
logoБарселона
logoЛа Лига
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну да, ну да. Атлетико то вас только с помощью судейства разгромил)))
Ответ Gerald1
Ну да, ну да. Атлетико то вас только с помощью судейства разгромил)))
Комментарий скрыт
Ответ Игорь М.
Комментарий скрыт
Отмененный гол в матче с Атлетико признали полностью правильным решением , с Жироной гол засчитали ошибочно . Так а кто мешал забить Ямалю пенальти ? Забей он игра бы пошла в другом ключе . И кучу моментов после барса не реализовали , если винить во всем ошибку судьи , а не собственные промахи , то у Барсы большие проблемы
Очередной защитник. А что произойдет, если он не будет защищать барсу? Реал понаставит своих академий на границе с Каталонией и уведёт всех талантов?
Ответ Иван Лапин
Очередной защитник. А что произойдет, если он не будет защищать барсу? Реал понаставит своих академий на границе с Каталонией и уведёт всех талантов?
Ну и видимо им в раздевалках на Спотифае насрёт))
Ответ Иван Лапин
Очередной защитник. А что произойдет, если он не будет защищать барсу? Реал понаставит своих академий на границе с Каталонией и уведёт всех талантов?
я сейчас покажу, откуда готовилось нападение
Какой же он сильный популисть
Ответ Мирворис Мирмахмудов
Какой же он сильный популисть
Лапорта сильнейший лицемер… как и любой президент или кандидат в президенты.
Нормальные люди не идут в президенты Барсы 😁
Эти ребята не затерялись бы в соловьином помёте.
Атлетико обыгрывает 4:0, но, в целом, остановить их не могут
очередной подниматель барсы с колен,мания величя во всей красе.
хорошо,что такие люди не управляют государствами ,а то он бы показал соседят,где раки зимуют
жутко становится,что он бы мог натворить 🤡
При Негрейре такой фигни не было.
Что-то прогнило в датском королевстве... бчк такой бчк
Лапорта - Зачем трансферы - лучше судью купить)))) а ведь сработало на 17лет
реально секта
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лапорта о судействе: «Когда у «Барсы» спад, нас пытаются раздавить, а другим помогают. В этих командах блестяще ныряют»
18 февраля, 20:23
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
1 минуту назадLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 48 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
6 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Лечче», «Ювентус» уступил «Комо»
11 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Ланса», «ПСЖ» Сафонова против «Меца»
11 минут назадLive
«Ювентус» проиграл 3 матча подряд, серия без побед – 5 игр
11 минут назад
«Комо» обыграл «Ювентус» (2:0) в гостях. Команда Фабрегаса до одного очка сократила отставание от туринцев
13 минут назад
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
21 минуту назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
22 минуты назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
41 минуту назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
56 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Роналду попробовал соблюдать пост вместе с мусульманскими игроками во время Рамадана. Он постился два дня». Экс-игрок «Аль-Насра» Шарахили о португальце
2 минуты назад
«Осасуна» – «Реал». Винисиус, Мбаппе, Гюлер играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
4 минуты назад
Бывший гендиректор «Ливерпуля» об уходе Фила Спенсера из Microsoft: «Он был и остается геймером по духу. Его карьера заслуживает уважения»
4 минуты назадИгры
«Бавария» – «Айнтрахт». 3:0 – Кейн сделал дубль, Павлович тоже забил. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
У «Ювентуса» 6 поражений в Серии А – больше, чем в двух предыдущих сезонах
9 минут назад
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
24 минуты назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
31 минуту назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:58Live
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
сегодня, 14:56
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Рекомендуем