Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
Жоан Лапорта: «Барселону» не могут остановить на поле.
Жоан Лапорта, являющийся кандидатом в президенты «Барселоны», высказался о трудностях вокруг клуба.
«Мы защищаем «Барсу» от всего и от всех.
От людей, которые просто не могут принять то, кто мы есть и что мы представляем. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся с нашей командой. Это единственный способ остановить нас, потому что на поле они этого сделать не могут.
У нас есть команда, которая может противостоять любым возможным трудностям.
Лучший способ справиться с этой неразберихой – стать лучше и играть лучше, иметь лучшую команду и преодолеть трудности», – сказал Жоан Лапорта.
«Мы защищаем «Барсу» – слоган Лапорты на выборах президента. Цель кампании – донести, что никто лучше него не защитит клуб
Источник: As
