Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»

Жоан Лапорта: «Барселону» не могут остановить на поле.

Жоан Лапорта , являющийся кандидатом в президенты «Барселоны», высказался о трудностях вокруг клуба.

«Мы защищаем «Барсу» от всего и от всех.

От людей, которые просто не могут принять то, кто мы есть и что мы представляем. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся с нашей командой. Это единственный способ остановить нас, потому что на поле они этого сделать не могут.

У нас есть команда, которая может противостоять любым возможным трудностям.

Лучший способ справиться с этой неразберихой – стать лучше и играть лучше, иметь лучшую команду и преодолеть трудности», – сказал Жоан Лапорта.

«Мы защищаем «Барсу» – слоган Лапорты на выборах президента. Цель кампании – донести, что никто лучше него не защитит клуб