Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
Вальдемар Антон: сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии».
Защитник дортмундской «Боруссии» Вальдемар Антон высказался о борьбе с «Баварией» за чемпионство в Бундеслиге.
На данный момент мюнхенцы набрали 57 баллов в 22 матчах. Дортмундцы имеют в активе 51 очко.
«Мы должны оставаться скромными.
Очень сложно сказать, что мы являемся соперником «Баварии». Шесть очков – это огромное отставание. Мы должны сосредоточиться на себе и выигрывать свои матчи.
Впереди у нас несколько чрезвычайно сложных игр, и посмотрим, чего мы сможем добиться в итоге», – сказал Вальдемар Антон.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
С баварцами сложно конкурировать. Это факт!
Нужно просто идти от игры к игре. Говорю, как болельщик Баварии, Дортмундцы молодцы! И Дер классикер будет огненным! Жду не дождусь!
Ментальный победитель 😄
В этом году шмели очень хорошо идут!
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем