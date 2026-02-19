Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»

Вальдемар Антон: сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии».

Защитник дортмундской «Боруссии » Вальдемар Антон высказался о борьбе с «Баварией» за чемпионство в Бундеслиге.

На данный момент мюнхенцы набрали 57 баллов в 22 матчах. Дортмундцы имеют в активе 51 очко.

«Мы должны оставаться скромными.

Очень сложно сказать, что мы являемся соперником «Баварии». Шесть очков – это огромное отставание. Мы должны сосредоточиться на себе и выигрывать свои матчи.

Впереди у нас несколько чрезвычайно сложных игр, и посмотрим, чего мы сможем добиться в итоге», – сказал Вальдемар Антон.