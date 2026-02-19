  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
4

Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»

Вальдемар Антон: сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии».

Защитник дортмундской «Боруссии» Вальдемар Антон высказался о борьбе с «Баварией» за чемпионство в Бундеслиге.

На данный момент мюнхенцы набрали 57 баллов в 22 матчах. Дортмундцы имеют в активе 51 очко.

«Мы должны оставаться скромными.

Очень сложно сказать, что мы являемся соперником «Баварии». Шесть очков – это огромное отставание. Мы должны сосредоточиться на себе и выигрывать свои матчи.

Впереди у нас несколько чрезвычайно сложных игр, и посмотрим, чего мы сможем добиться в итоге», – сказал Вальдемар Антон.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
logoВальдемар Антон
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoБоруссия Дортмунд
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
С баварцами сложно конкурировать. Это факт!
Нужно просто идти от игры к игре. Говорю, как болельщик Баварии, Дортмундцы молодцы! И Дер классикер будет огненным! Жду не дождусь!
Ментальный победитель 😄
В этом году шмели очень хорошо идут!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
1 минуту назадLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 48 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
6 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Лечче», «Ювентус» уступил «Комо»
11 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Ланса», «ПСЖ» Сафонова против «Меца»
11 минут назадLive
«Ювентус» проиграл 3 матча подряд, серия без побед – 5 игр
11 минут назад
«Комо» обыграл «Ювентус» (2:0) в гостях. Команда Фабрегаса до одного очка сократила отставание от туринцев
13 минут назад
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
21 минуту назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
22 минуты назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
41 минуту назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
56 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Роналду попробовал соблюдать пост вместе с мусульманскими игроками во время Рамадана. Он постился два дня». Экс-игрок «Аль-Насра» Шарахили о португальце
2 минуты назад
«Осасуна» – «Реал». Винисиус, Мбаппе, Гюлер играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
4 минуты назад
Бывший гендиректор «Ливерпуля» об уходе Фила Спенсера из Microsoft: «Он был и остается геймером по духу. Его карьера заслуживает уважения»
4 минуты назадИгры
«Бавария» – «Айнтрахт». 3:0 – Кейн сделал дубль, Павлович тоже забил. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
У «Ювентуса» 6 поражений в Серии А – больше, чем в двух предыдущих сезонах
9 минут назад
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
24 минуты назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
31 минуту назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:58Live
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
сегодня, 14:56
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Рекомендуем