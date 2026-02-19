Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»

Пол Мерсон: если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ.

Бывший футболист «Арсенала » Пол Мерсон дал комментарий после того, как команда Микеля Артеты сыграла вничью 2:2 в матче с «Вулверхэмптоном ».

Лондонцы лидируют в таблице АПЛ и опережает «Манчестер Сити » на пять очков при одном матче в запасе у «горожан».

«Если «Манчестер Сити» выиграет все матчи, то они станут чемпионами. Это расстраивает. Нельзя играть в футбол на второй передаче.

У «Вулверхэмптона» появилась решимость, когда счет сравнялся. Раньше этого не было. Так играть нельзя. Каждая игра – это как финал.

Нужно показывать высокий темп. «Вулвс» не могли справиться, когда «Арсенал» играл с высоким темпом.

Но «Вулвс» всегда были в игре, особенно если действовать так, как «Арсенал», медленно и лениво, теряя мячи. Это очень расстраивает», – сказал Пол Мерсон .

