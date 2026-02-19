  • Спортс
  • Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
24

Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»

Пол Мерсон: если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ.

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон дал комментарий после того, как команда Микеля Артеты сыграла вничью 2:2 в матче с «Вулверхэмптоном».

Лондонцы лидируют в таблице АПЛ и опережает «Манчестер Сити» на пять очков при одном матче в запасе у «горожан».

«Если «Манчестер Сити» выиграет все матчи, то они станут чемпионами. Это расстраивает. Нельзя играть в футбол на второй передаче.

У «Вулверхэмптона» появилась решимость, когда счет сравнялся. Раньше этого не было. Так играть нельзя. Каждая игра – это как финал. 

Нужно показывать высокий темп. «Вулвс» не могли справиться, когда «Арсенал» играл с высоким темпом.

Но «Вулвс» всегда были в игре, особенно если действовать так, как «Арсенал», медленно и лениво, теряя мячи. Это очень расстраивает», – сказал Пол Мерсон.

А что с «Арсеналом»? Тормознула худшая команда АПЛ – подарок для «Ман Сити»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Да просто Артета мох, вот и всё. Чем ближе титул, тем больше жим жим
Арсенал уже сломался психологически. Будет классическая весна для них
Зато как он до этого пел.... Я сам болельщик Арсенала, но был сдержан.
Не переживайте, у нас отрыв 11 очков.
Не переживайте, у нас отрыв 9 очков.
Не переживайте, у нас отрыв 6 очков.
Не переживайте, у нас отрыв 4 очка.
Не переживайте, мы всё ещё на первом месте.
Не переживайте, мы ещё можем их догнать.
Не переживайте, следующий год — наш год.
Мерсон опять меняет позицию. Недавно гарантировал чемпионство Арсенала
Самый цирк начнётся за 3-4 тура до конца...пока лишь прилюдия
Ответ leon01
Самый цирк начнётся за 3-4 тура до конца...пока лишь прилюдия
футбол вообще прилюдный вид спорта — играют для зрителей!
Проблема не в Сити, а в самом Арсенале. Честно говоря уже даже нет эмоций особых. Даже если Сити не выиграет все матчи, то Арсенал их тем более не выиграет. Команда уставшая, игроки полудохлые все. Но Артета так и будет мариновать того же Норгарда. Мартинелли, играющий весь матч, это ок Артета? Он точно проф футболист, смотреть без слез невозможно, Витя туда же. В целом, даже в здоровом состоянии, линия атаки слабейшая в топ-4.
Стадия принятия началась))
Ахахахахахахахах.
Я думаю Артету долго в топ клуб не позовут после Арсенала.
Иметь 2 состава, максимально сыгранная команда. Никакой перестройки нет. Одни понты.
Удачи Сити
артета трус, стандартами и удержаниями матча чемпионами не становится, если предыдущие три сезона когда он становился вторими - его заслуга, то сейчас если упустят чемпионовство то это полностью вина Артеты. он усилил состав, но все равно боится атаковать.
