Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон дал комментарий после того, как команда Микеля Артеты сыграла вничью 2:2 в матче с «Вулверхэмптоном».
Лондонцы лидируют в таблице АПЛ и опережает «Манчестер Сити» на пять очков при одном матче в запасе у «горожан».
«Если «Манчестер Сити» выиграет все матчи, то они станут чемпионами. Это расстраивает. Нельзя играть в футбол на второй передаче.
У «Вулверхэмптона» появилась решимость, когда счет сравнялся. Раньше этого не было. Так играть нельзя. Каждая игра – это как финал.
Нужно показывать высокий темп. «Вулвс» не могли справиться, когда «Арсенал» играл с высоким темпом.
Но «Вулвс» всегда были в игре, особенно если действовать так, как «Арсенал», медленно и лениво, теряя мячи. Это очень расстраивает», – сказал Пол Мерсон.
А что с «Арсеналом»? Тормознула худшая команда АПЛ – подарок для «Ман Сити»
Не переживайте, у нас отрыв 9 очков.
Не переживайте, у нас отрыв 6 очков.
Не переживайте, у нас отрыв 4 очка.
Не переживайте, мы всё ещё на первом месте.
Не переживайте, мы ещё можем их догнать.
Не переживайте, следующий год — наш год.
Я думаю Артету долго в топ клуб не позовут после Арсенала.
Иметь 2 состава, максимально сыгранная команда. Никакой перестройки нет. Одни понты.
Удачи Сити