Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»
Бразильская конфедерация футбола: расизм – это преступление.
Бразильская конфедерация футбола (CBF) высказалась о расистском скандале с участием Винисиуса в первом стыковом матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Бенфикой» (1:0).
Игру останавливали во втором тайме после того, как бразилец обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
«Расизм – это не просто презренное отношение. Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. И против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини», – говорится в публикации Бразильской конфедерации футбола.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Бразильская конфедерация футбола в X
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
остров Эпштейна - это фигня
вот слова Рэтклифа про мигрантов, или слова Престиани, которых то ли было то ли не было - это и есть мировое зло
спасибо всем за повесточку
Почему никто не ищет истинную причину такого негатива к этому персонажу ?
Может федерация футбола Бразилии хотя бы подскажет корректно, как нужно себя вести, чтоб если не любили повсюду как Роналдиньо, то хотя бы НЕ ненавидели как Винисиуса?
Вот когда будет его поведение ближе к спортивному, не придется обелять чёрное имя Вини.
И тут цвет кожи не при чём...
Он похож на шкодного ребёнка, из-за которого родителям приходится краснеть. Оправдывают конечно, но краснеют
Фред, Неймар, Жезус, Рафинья...
А оскорбляют только Вини!
Парадокс!
Почему именно Винни?
Потому что он оформлял хет-трик в ворота Барсы? 😁
Галатасарай не даст соврать )
Все ведь подключились к этому, подключился даже Сильвестр из МЮ, о котором я последний раз слышал лет 15 назад😁