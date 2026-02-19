Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»

Бразильская конфедерация футбола: расизм – это преступление.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) высказалась о расистском скандале с участием Винисиуса в первом стыковом матче Лиги чемпионов между «Реалом » и «Бенфикой » (1:0).

Игру останавливали во втором тайме после того, как бразилец обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной» . Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«Расизм – это не просто презренное отношение. Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. И против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини», – говорится в публикации Бразильской конфедерации футбола.