26

Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»

Бразильская конфедерация футбола: расизм – это преступление.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) высказалась о расистском скандале с участием Винисиуса в первом стыковом матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Бенфикой» (1:0).

Игру останавливали во втором тайме после того, как бразилец обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«Расизм – это не просто презренное отношение. Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. И против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини», – говорится в публикации Бразильской конфедерации футбола.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Бразильская конфедерация футбола в X
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Где расизм в отношении Рюдигера, Тчуамени, Камааинга и т.д?! Где расизм в отношении темнокожих игроков «Бенфики»? Почему никто не заменить об этом задуматься?!
Ответ LYSVEGAS
Где расизм в отношении Рюдигера, Тчуамени, Камааинга и т.д?! Где расизм в отношении темнокожих игроков «Бенфики»? Почему никто не заменить об этом задуматься?!
расизм и здесь, просто каждый реагирует по разному.
Ответ LYSVEGAS
Где расизм в отношении Рюдигера, Тчуамени, Камааинга и т.д?! Где расизм в отношении темнокожих игроков «Бенфики»? Почему никто не заменить об этом задуматься?!
Они просто не забили Бенфике, так бы от их фанатов такая же реакция последовала
да да
остров Эпштейна - это фигня
вот слова Рэтклифа про мигрантов, или слова Престиани, которых то ли было то ли не было - это и есть мировое зло
спасибо всем за повесточку
Опять Винт?
Почему никто не ищет истинную причину такого негатива к этому персонажу ?
Может федерация футбола Бразилии хотя бы подскажет корректно, как нужно себя вести, чтоб если не любили повсюду как Роналдиньо, то хотя бы НЕ ненавидели как Винисиуса?

Вот когда будет его поведение ближе к спортивному, не придется обелять чёрное имя Вини.
И тут цвет кожи не при чём...
Он похож на шкодного ребёнка, из-за которого родителям приходится краснеть. Оправдывают конечно, но краснеют

Фред, Неймар, Жезус, Рафинья...

А оскорбляют только Вини!
Парадокс!
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Опять Винт? Почему никто не ищет истинную причину такого негатива к этому персонажу ? Может федерация футбола Бразилии хотя бы подскажет корректно, как нужно себя вести, чтоб если не любили повсюду как Роналдиньо, то хотя бы НЕ ненавидели как Винисиуса? Вот когда будет его поведение ближе к спортивному, не придется обелять чёрное имя Вини. И тут цвет кожи не при чём... Он похож на шкодного ребёнка, из-за которого родителям приходится краснеть. Оправдывают конечно, но краснеют Фред, Неймар, Жезус, Рафинья... А оскорбляют только Вини! Парадокс!
Почему фанат Барсы?
Почему именно Винни?

Потому что он оформлял хет-трик в ворота Барсы? 😁
Вы ещё бананы запретите..
Ответ Shamarin
Вы ещё бананы запретите..
Не подсказывайте , они слово негр запретили ибо это ругательство , хотя это прост определяет расу человека
Ответ Shamarin
Вы ещё бананы запретите..
и манку.
Эта плакса из Реала провокатор ,а потом кричит о том,что везде одни расисты
Ответ Александр Уваров
Эта плакса из Реала провокатор ,а потом кричит о том,что везде одни расисты
Плаксы в Ювентусе играют как бы)

Галатасарай не даст соврать )
Ответ Michael Jackson_1116618335
Плаксы в Ювентусе играют как бы) Галатасарай не даст соврать )
И кто там плакал ? Вот Вини Пух ноет постоянно через матч )))
Вини, это неправильные арги, и они произносят неправильные слова.
"Винни, Винни, что случилось?" © (Пятачок)
Не надоело уже всему миру это обсуждать?
Все ведь подключились к этому, подключился даже Сильвестр из МЮ, о котором я последний раз слышал лет 15 назад😁
Трамп с Путиным тоже выскажутся чуть позже про Вини и его страданиях в таком несправедливом мире белых людей или мы передохнем, хотя бы немного от 7-го номера Реала до следующего матча, просто интересно?)🤔
Кек же хорошо было в 80-х играли все в своих странах и были счастливы, а теперь посмотрите фото сборной Франции и это уже и есть Франция и им все мало - они уже захватили Европу и процесс необратимый западные политики проиграли эту битву левакам и это начало конца
