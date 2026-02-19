  • Спортс
  «Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)

«Палмейрас» интересовался Луисом Энрике из «Зенита».

«Палмейрас» предлагал «Зениту» 29,2 миллиона евро за вингера Луиса Энрике, сообщил Gazeta Esportiva.

Бразильский клуб делал это предложение еще до подписания Джон Арьяса из «Вулверхэмптона» за 25 миллионов евро.

Российский клуб ответил отказом, сообщив, что готов к переговорам по продаже бразильца за 40 миллионов евро.

В этом сезоне Луис Энрике забил 2 гола и сделал 2 передачи в 16 матчах Мир РПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Gols do Brasileirão
Что вообще происходит? Почему бразильские клубы покупают, а не продают игроков за десятки миллионов!?
Ответ Mbest77
Что вообще происходит? Почему бразильские клубы покупают, а не продают игроков за десятки миллионов!?
Вступили в БРИКС, сразу попёрло.
Ответ Mbest77
Что вообще происходит? Почему бразильские клубы покупают, а не продают игроков за десятки миллионов!?
Шо то знают.
Я понимаю, что у него мало результативных действий, но в первой части сезона он по ТТД один из лучших, даже лучше Вендела. Вот такой вот парадокс.
Ответ Удар Кержакова
Я понимаю, что у него мало результативных действий, но в первой части сезона он по ТТД один из лучших, даже лучше Вендела. Вот такой вот парадокс.
Он просто ведомый игрок. У ’’Зенита’’ же последние годы явная проблема с этим. Как наладится, так сразу Луис засверкает. Больше того скажу - Соболев сразу станет на хорошего нападающего похож, кем и является. Просто есть люди, что могут показывать свои лучшие качества лишь в определенных обстоятельствах и никак иначе. В силу разных причин все эти годы ’’Зенит’’ пытается переделывать игроков, а не докупать готовых с нужным функционалом. Проблема в том, что в скиле игрок может прибавить и заметно, а вот ментальность изменить... в команде, ставящей задачи победы в чемпионате - не место подобным экспериментам.
Ответ Эндрю81
Он просто ведомый игрок. У ’’Зенита’’ же последние годы явная проблема с этим. Как наладится, так сразу Луис засверкает. Больше того скажу - Соболев сразу станет на хорошего нападающего похож, кем и является. Просто есть люди, что могут показывать свои лучшие качества лишь в определенных обстоятельствах и никак иначе. В силу разных причин все эти годы ’’Зенит’’ пытается переделывать игроков, а не докупать готовых с нужным функционалом. Проблема в том, что в скиле игрок может прибавить и заметно, а вот ментальность изменить... в команде, ставящей задачи победы в чемпионате - не место подобным экспериментам.
Соболев - хороший нападающий?)))
Яснопонятно))))))))))))))))))
В бразильской газете "Правда" врать не будут!
8-го февраля Палмейрас подписал Арьяса, а Зенит ещё не подписал Дурана(только 9-го объявили), конечно, единственного, кто может в нападении сыграть, кроме Соболева на тот момент не продали+впереди ЧМ(может себя там проявить), да и если кто вылетит с травмой он может 3 позиции закрыть.
Смейтесь-смейтесь, Жерсона 28летнего за 27-28 слили, Энрике моложе и в сборную вызывается, и на ЧМ может поехать. Летом за 35 минимум продадут
Прикольно, кбпартнёры и примкнувшие к ним отметают информацию от агентства Луиса Энрике и верят хрен пойми чему, живут в своем, оторванном от реальности мире.
Ответ Дмитрий9779
Прикольно, кбпартнёры и примкнувшие к ним отметают информацию от агентства Луиса Энрике и верят хрен пойми чему, живут в своем, оторванном от реальности мире.
Для их психики так легче, жить в своём мирке, когда любимые московские клубы год за годом пролетают мимо титулов..
ну, в данном случае, лучше договариваться на 33 и отбивать свои деньги, либо ждать когда арабы 50 предложат - это такое себе ... но есть еще вероятность, что Энрике стрельнет на ЧМ и цена подлетит ) ... а гениям менеджмента из Тушино желаю сначала хоть что-то продать с выгодой, а потом уже варежку разевать, а то накупят всяких Товарышей с Ливаями за невменяемые деньги, а потом не знают кому бесплатно всУчить, чтобы зарплатную ведомость разгрузить, завалили бы хлебало лучше, деятели )))
АПЛ бревна по 40-50 млн покупают, а тут целый Луис Энрике
Ответ reddman
АПЛ бревна по 40-50 млн покупают, а тут целый Луис Энрике
Бразильский сборник!
Откуда у бразилов такие деньги, они же всегда продают, а не покупают
