«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)

«Палмейрас» интересовался Луисом Энрике из «Зенита».

«Палмейрас » предлагал «Зениту » 29,2 миллиона евро за вингера Луиса Энрике , сообщил Gazeta Esportiva.

Бразильский клуб делал это предложение еще до подписания Джон Арьяса из «Вулверхэмптона» за 25 миллионов евро .

Российский клуб ответил отказом, сообщив, что готов к переговорам по продаже бразильца за 40 миллионов евро.

В этом сезоне Луис Энрике забил 2 гола и сделал 2 передачи в 16 матчах Мир РПЛ . Его статистику можно изучить по ссылке .