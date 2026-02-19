«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
«Палмейрас» интересовался Луисом Энрике из «Зенита».
«Палмейрас» предлагал «Зениту» 29,2 миллиона евро за вингера Луиса Энрике, сообщил Gazeta Esportiva.
Бразильский клуб делал это предложение еще до подписания Джон Арьяса из «Вулверхэмптона» за 25 миллионов евро.
Российский клуб ответил отказом, сообщив, что готов к переговорам по продаже бразильца за 40 миллионов евро.
В этом сезоне Луис Энрике забил 2 гола и сделал 2 передачи в 16 матчах Мир РПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Gols do Brasileirão
